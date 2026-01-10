Jobs

Navy Recruitment 2026: भारतीय नौदलात भरतीची संधी!, बारावी उत्तीर्ण उमेदवारही करू शकतात अर्ज

Career in Indian Navy: या भरतीसाठी ऑनलाइन अर्ज ३ जानेवारी २०२६ पासून सुरू झाले आहेत; जाणून घ्या, भरती प्रक्रियेबाबतची अधिक सविस्तर माहिती
Indian Navy Recruitment : भारतीय नौदलाने बारावी उत्तीर्ण उमेदवारांसाठी भरती जाहीर केली आहे. ही भरती १०+२ बी.टेक कॅडेट प्रवेश योजनेअंतर्गत कार्यकारी आणि तांत्रिक शाखांमध्ये कायमस्वरूपी कमिशनसाठी आहे. एकूण ४४ जागा आहेत, ज्यासाठी पुरुष आणि महिला दोघेही पात्र आहेत.

या भरतीसाठी ऑनलाइन अर्ज ३ जानेवारी २०२६ पासून सुरू झाले आहेत. अंतिम मुदत १९ जानेवारी २०२६ आहे. उमेदवारांनी वेळेवर अर्ज करणे अनिवार्य आहे. अर्जदारांचा जन्म २ जानेवारी २००७ ते १ जुलै २००९ दरम्यान झाला पाहिजे. उमेदवार अविवाहित पुरुष किंवा महिला भारतीय नागरिक असले पाहिजेत.

शैक्षणिक पात्रतेनुसार उमेदवारांना १०+२ मध्ये ‘पीसीएम’मध्ये किमान ७० टक्के गुण असणे आवश्यक आहे. दहावी किंवा बारावीमध्ये इंग्रजीमध्ये ५० टक्के गुण आवश्यक आहेत. याव्यतिरिक्त, उमेदवारांना जेईई मेन २०२५ मध्ये उपस्थित राहावे लागेल.

जेईई मेन २०२५ मध्ये त्यांच्या सीआरएल रँकच्या आधारे उमेदवारांची निवड केली जाईल. तर चांगले जेईई गुण असलेल्या उमेदवारांना एसएसबी मुलाखतीसाठी बोलावले जाईल. मुलाखती बंगळुरू, भोपाळ, कोलकाता आणि विशाखापट्टणम येथे होणार आहेत. उमेदवारांना त्यांच्या जेईई सीआरएल रँकच्या आधारे शॉर्टलिस्ट केले जाईल. त्यानंतर एसएसबी मुलाखत घेतली जाईल, ज्यामध्ये स्टेज १ (ओआयआर, पीपीडीटी) आणि स्टेज २ (मानसिक चाचणी, गट कार्य आणि मुलाखत) यांचा समावेश असेल. अंतिम निवड वैद्यकीय तंदुरुस्ती आणि गुणवत्ता यादीवर आधारित असेल.

 निवडलेल्या उमेदवारांसाठी प्रशिक्षण जुलै २०२६ मध्ये एझिमाला येथे सुरू होईल. प्रशिक्षणादरम्यान, ते नौदल व्यावसायिक कौशल्ये, तांत्रिक योग्यता आणि शारीरिक तंदुरुस्ती वाढवतील. उमेदवार joinindiannavy.gov.in ला भेट देऊन अर्ज करू शकतात. अर्ज प्रक्रियेदरम्यान जेईई तपशील भरणे अनिवार्य आहे.

