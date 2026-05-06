भारतीयांना दरमहा २ लाखांपर्यंत कमाईची संधी! अट फक्त १० वी पास... एकूण ३५०० जागा रिक्त, Skill India चा उपक्रम काय?

नवी दिल्ली: कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्रालयाच्या (एमएसडीई) मार्गदर्शनाखालील स्किल इंडिया कार्यक्रमांतर्गत इस्रायलमध्ये घरगुती काळजीवाहक (होम-बेस्ड केअरगिव्हर) म्हणून काम करण्याची उत्तम संधी उपलब्ध झाली आहे. भारतीय व्यावसायिकांना येथे मोठी मागणी असून, एकूण ३५०० रिक्त जागा भरण्यात येणार आहेत. यामुळे इच्छुक उमेदवारांना दरमहा अंदाजे २ लाख रुपयांपर्यंत कमाई करण्याची संधी मिळणार आहे..या योजनेच्या माध्यमातून इस्रायल सरकार आणि नियोक्ते कुशल भारतीय काळजीवाहकांची भरती करत आहेत. मुख्यतः महिलांना (९० टक्के) आणि काही प्रमाणात पुरुषांना (१० टक्के) या संधीचा लाभ घेता येईल. राष्ट्रीय कौशल्य विकास महामंडळ (एनएसडीसी) ही यासाठी एकमेव सुविधा देणारी संस्था म्हणून काम करत आहे. मात्र, इस्रायल सरकार, पीआयबीए, भारत सरकार, एमएसडीई किंवा एनएसडीसी यापैकी कोणतीही संस्था प्रत्यक्ष नियुक्ती करत नाही. उमेदवारांची निवड आणि शॉर्टलिस्टिंगचा अंतिम निर्णय फक्त इस्रायलमधील नियोक्त्यांकडूनच घेतला जाईल..अर्हता आणि पात्रता निकषउमेदवारांना किमान दहावी उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे. वयोमर्यादा २५ ते ४५ वर्षे ठेवण्यात आली आहे. पासपोर्टची वैधता किमान तीन वर्षे असावी. उंची १.५ मीटर किंवा त्यापेक्षा जास्त आणि वजन ४५ किलो किंवा त्यापेक्षा जास्त असणे गरजेचे आहे. तसेच इंग्रजी भाषेवर चांगले प्रभुत्व असणेही महत्त्वाचे आहे.काळजीवाहक म्हणून काम करण्यासाठी उमेदवाराने संबंधित क्षेत्रातील प्रमाणपत्र किंवा डिप्लोमा धारण केलेला असावा. भारतीय नियामक प्राधिकरणाने मान्यताप्राप्त संस्थेतून किमान ९९० तासांचा (ऑन-द-जॉब ट्रेनिंगसह) काळजीवाहक प्रशिक्षण कोर्स पूर्ण केलेला असावा. याशिवाय जीडीए, एएनएम, जीएनएम, बी.एस्सी. नर्सिंग किंवा पोस्ट बी.एस्सी. नर्सिंगसारख्या पदव्या किंवा डिप्लोमाधारक उमेदवारांना प्राधान्य दिले जाईल. नर्सिंग, फिजिओथेरपी किंवा वैद्यकीय क्षेत्रातील प्रशिक्षण घेतलेल्या उमेदवारांना विशेष संधी उपलब्ध होईल..महत्त्वाच्या अटीज्या उमेदवारांनी यापूर्वी इस्रायलमध्ये कधीही काम केले नसेल, तसेच ज्यांचे पती/पत्नी, आई-वडील किंवा मुले सध्या इस्रायलमध्ये काम करत नाहीत किंवा राहत नाहीत, अशा व्यक्तींनाच अर्ज करण्याची पात्रता असेल. यापूर्वीच्या अनुभवावर आधारित उमेदवारांना प्राधान्य मिळू शकते.एनएसडीसीच्या माध्यमातून ही प्रक्रिया पारदर्शक पद्धतीने राबवली जात आहे. मात्र, शॉर्टलिस्टिंग किंवा निवड प्रक्रियेत भारत सरकार किंवा संबंधित मंत्रालयाची कोणतीही जबाबदारी राहणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. इच्छुक उमेदवारांनी अधिकृत वेबसाइटवर उपलब्ध सूचनांचे काळजीपूर्वक पालन करावे आणि आवश्यक कागदपत्रे तयार ठेवावीत.