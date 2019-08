जोशी गुरुकुलने अडीच हजार राख्या विक्रीतून केली आर्थिक मदत 

रत्नागिरी - जीजीपीएस इंग्रजी माध्यम शाळेच्या (कै.) बाबूराव जोशी गुरुकुल प्रकल्पातील विद्यार्थी व शिक्षकांनी रक्षाबंधन सणातून सामाजिक बांधिलकी जपत दोन शाळांतील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्य भेट दिले. गुरुकुलच्या विद्यार्थ्यांनी एसटी बसस्थानक, नगरपालिका स्वच्छता कर्मचारी कार्यालयात जाऊनही रक्षाबंधन केले. आपल्या समाजातील असे अनेक घटक सणासुदीला आपल्या बांधवांच्या हितासाठी आपली कार्यसेवा बजावत असतात. यासाठी त्यांनाही या सणाचा आनंद घेता यावा, या उद्देशाने रक्षाबंधन कार्यक्रम आयोजित केला. कार्यक्रम यशस्वी होण्यासाठी गुरुकुल प्रमुख किरण जोशी, नितीन लिमये, शर्वरी कशेळकर, सौ. टाकळीकर आदी गुरुकुल शिक्षकांनी विशेष मेहनत घेतली. गुरुकुलच्या या उपक्रमाबद्दल मुख्याध्यापक प्रतापसिंह चव्हाण, विजया पवार, र. ए. सोसायटीच्या पदाधिकाऱ्यांनी विशेष कौतुक केले. बारा हजार रुपये गोळा

रक्षाबंधनानिमित्त गुरुकुलच्या विद्यार्थ्यांनी अडीच हजार राख्यांची घरोघरी जाऊन विक्री केली. यातून होणारा फायदा, स्वेच्छेने काही पालक, शिक्षकांनी आर्थिक मदत दिली. यातून बारा हजार रुपये गोळा झाले. या रक्कमेतून गुरुकुलच्या विद्यार्थ्यांनी शैक्षणिक साहित्य घेऊन ते निरीक्षणगृह, बालगृह संस्था, कोळकेवाडी, चिपळूण येथील प्रयोगभूमी शाळा, कुवे, लांजा येथील आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांना सुपूर्द केले.

