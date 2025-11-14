काही सुखद

Leopard Attack: आई आजीसमोरून बिबट्याने उचलून नेली प्रियंका; २४ तासांच्या शोधानंतर मृतदेह सापडला

Ahilyanagar News: कर्जुनेखारे येथे बिबट्याच्या हल्ल्यात सहा वर्षीय प्रियांका पवार याचा मृत्यू; वन विभागाने शोध मोहिमेला वेग दिला. ग्रामस्थांनी आंदोलने करत सर्व व्यवहार बंद ठेवले असून कुटुंबीयांना तातडीच्या मदतीची मागणी वाढली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
नगर तालुका : कर्जुनेखारे येथे बिबट्याला पकडण्यासाठी पुणे व नाशिक येथून वन विभागाची पथके गावात दाखल झाल्यानंतर बिबट्याच्या हल्ल्यात मृत्यू झालेल्या प्रियंका सुनील पवार (वय ६) या मुलीवर सायंकाळच्या सुमारास अंत्यसंस्कार करण्यात आले.

