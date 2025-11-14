Leopard Attack: आई आजीसमोरून बिबट्याने उचलून नेली प्रियंका; २४ तासांच्या शोधानंतर मृतदेह सापडला

नगर तालुका : कर्जुनेखारे येथे बिबट्याला पकडण्यासाठी पुणे व नाशिक येथून वन विभागाची पथके गावात दाखल झाल्यानंतर बिबट्याच्या हल्ल्यात मृत्यू झालेल्या प्रियंका सुनील पवार (वय ६) या मुलीवर सायंकाळच्या सुमारास अंत्यसंस्कार करण्यात आले..बिबट्याला पकडण्यासाठी कर्जुनेखारे ग्रामस्थांनी उत्स्फूर्तपणे आंदोलन करत सर्व व्यवहार बंद ठेवले होते. जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा व विद्यालय बंद ठेवण्यात आले होते. वन विभागाच्या पथकांनी संध्याकाळी लगेचच बिबट्याला पकडण्यासाठी शोध मोहीम सुरू केली आहे..बुधवारी सायंकाळी सातच्या सुमारास प्रियंका घरासमोर तिची आई, आजी आजोबा सोबत शेकोटी भोवती बसली होती. बिबट्याने प्रियंकाला तिच्या आई, आजी व आजोबांच्या देखत अवघ्या दोन फूट अंतरावरून उचलून नेले होते. डोळ्याची पापणी लवण्याच्या आतच तुरीच्या शेतातून बिबट्याने पलायन केले..लाडक्या मुलीला नेल्याने पवार कुटुंबीय प्रचंड हादरले होते. रात्रभर शोध घेऊनही मुलीचा तपास लागला नव्हता. आज सकाळपासूनच ग्रामस्थांच्या सहकार्याने वन विभागाने शोध मोहीम सुरू केली होती. दुपारी अकराच्या सुमारास गावापासून अर्ध्या किलोमीटर अंतरावर एका झुडुपात प्रियंकाचा मृतदेह आढळला. बिबट्याने तिचा कमरेपासून खाली डावा पाय, कोपरापासून खाली एक हात व पोटाचा भाग खाऊन टाकला होता. चेहऱ्यावर बिबट्याच्या नखांचे ओरखडे दिसत होते. त्यानंतर तिचा मृतदेह जिल्हा रुग्णालयात शवविच्छेदनासाठी पाठवण्यात आला..बिबट्याच्या हल्ल्यानंतर पारनेर-नगर विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार काशिनाथ दाते यांनी बुधवारी रात्री उशिरा अकराच्या सुमारास घटनास्थळी धाव घेत पीडित कुटुंबीयांना धीर दिला. वन विभागाला बिबट्याला पकडण्याच्या सूचना दिल्या. बिबट्याच्या हल्ल्यात मृत्यू पावलेल्या प्रियंका पवारच्या कुटुंबीयांना शासनाने तातडीने आर्थिक मदत द्यावी, अशी मागणी जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष प्रताप पाटील शेळके नगरपंचायत समितीचे माजी उपसभापती दिलीप पवार यांनी तहसीलदार संजय शिंदे यांच्याकडे केली. शिंदे यांनी वन विभागाकडून पवार कुटुंबीयांना तातडीने मदत देण्याबाबत पाठपुरावा केला जाईल, असे आश्वासन दिले..ग्रामस्थ संतप्तदुपारनंतर संतप्त झालेल्या ग्रामस्थांनी जोपर्यंत बिबट्याला पकडत नाही तोपर्यंत तिच्यावर अंत्यसंस्कार न करण्याचा निर्णय घेतला. तहसीलदार संजय शिंदे, उपवनसंरक्षक धर्मवीर सालविठ्ठल, सहायक वनसंरक्षक अश्विनी दिघे, वनपरिक्षेत्राधिकारी अविनाश तेलोरे यांनी ग्रामस्थांशी चर्चा केली..Leopard Attack : वन विभागाच्या दुर्लक्षामुळे निष्पाप तरुणाचा बळी? लोहशिंगवेत बिबट्याचा कायमस्वरूपी बंदोबस्त करण्याची ग्रामस्थांची मागणी.दुपारच्या सुमारास नाशिक व पुणे येथून बिबट्याला पकडण्यासाठी पथकाला पाचारण करण्यात आले. सायंकाळी पाचच्या सुमारास वन विभागाचे पथक गावात दाखल झाल्यानंतर जिल्हा रुग्णालयातून प्रियंकाचा मृतदेह कर्जुनेखारे गावी आणण्यात आला. प्रियंकाला बिबट्याने उचलून नेल्यानंतर बरोबर २४ तासांनी म्हणजे साडेसहा ते सातच्या दरम्यान तिच्या मृतदेहावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.