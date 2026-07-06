Sudhagad Flood: अंबा नदीच्या पुरात अडकले 12 कामगार; बालकासह पाच जण शेतघराच्या छतावर, तरुणांच्या धाडसामुळे सुखरूप सुटका

-अमित गवळे पाली: सुधागड तालुक्यात अतिवृष्टीमुळे निर्माण झालेल्या पूरपरिस्थितीत आमणोली आणि कानसळ या गावांमध्ये अडकलेल्या एकूण 17 नागरिकांची स्थानिक प्रशासन, आपत्ती व्यवस्थापन पथक आणि ग्रामस्थांच्या साहाय्याने यशस्वी सुटका करण्यात आली आहे. प्रशासनाच्या वेगवान हालचाली आणि स्थानिक तरुणांच्या धाडसामुळे एक मोठी दुर्घटना टळली असून, सर्वत्र या बचावकार्याचे कौतुक होत आहे..Pune Rain Alert: पुणे जिल्ह्यात रेड अलर्ट! अतिवृष्टीच्या इशाऱ्यामुळे सोमवारी सर्व शाळांना सुट्टी; जिल्हाधिकाऱ्यांचा मोठा निर्णय.सुधागड तालुक्यातील आमणोली गावात सोमवारी (ता. 6) पहाटे दोन वाजता अचानक पूर आला. या पुराच्या पाण्याचा वेढा वाढल्यामुळे गावातील संदीप, त्यांची पत्नी रीमा, अवघ्या सहा महिन्यांचा बालक अथर्व तसेच दोन ज्येष्ठ नागरिक असे एकूण पाच जण एका शेतघराच्या छतावर अडकले होते. रात्रीच्या अंधारात पुराचे पाणी सतत वाढत असल्याने या कुटुंबाचा जीव टांगणीला लागला होता..या घटनेची माहिती मिळताच सकाळी नऊ वाजता तहसीलदार उत्तम कुंभार यांच्या मार्गदर्शनाखाली तातडीने बचाव मोहीम हाती घेण्यात आली. स्थानिक ग्रामस्थांनी अथक प्रयत्न करून छतावर अडकलेल्या या पाचही जणांना सुरक्षित बाहेर काढले. या अत्यंत आव्हानात्मक मोहिमेत आपदा मित्र अमित निंबाळकर, नंदकिशोर शिंदे तसेच ट्रेकर दर्शन तळेकर यांनी स्वतःचा जीव धोक्यात घालून धाडसी योगदान दिले..दुसऱ्या एका घटनेत, कानसळ येथे अंबा नदीला आलेल्या भीषण पुरामध्ये बारा कामगार अडकले होते. या कामगारांची सुटका करण्यासाठी आपत्ती व्यवस्थापन पथक आणि स्थानिक कार्यकर्ते शशी धानिवले यांनी तातडीने धाव घेतली. पूर ओसरण्याची वाट न पाहता सर्वांच्या सामूहिक प्रयत्नांमुळे या बाराही कामगारांना सुखरूप बाहेर काढण्यात यश आले..या दोन्ही घटनांमध्ये मिळून एकूण 17 नागरिकांचे प्राण वाचवण्यात यश आले आहे. तहसीलदार उत्तम कुंभार यांची तत्परता, आपत्ती व्यवस्थापन पथकाची कार्यक्षमता आणि ग्रामस्थांचे वेळेवर मिळालेले सहकार्य यामुळेच ही मोठी जीवितहानी टळू शकली. आमणोली ग्रामस्थांपैकी चंद्रकांत दिने, प्रकाश काशिराम दिने, नथुराम अमृस्कर व गणेश तुकाराम दिने यांनी या संपूर्ण बचावकार्यात अत्यंत सक्रिय सहभाग घेतला..Woman Success Story: ३३ गुंठ्यात फुलली यशाची बाग! दरमहा २०-२५ हजारांचा निव्वळ नफा; वडगाव आनंदच्या महिला शेतकऱ्यांची शेती ठरली इतरांसाठी प्रेरणादायी...संकटसमयी प्रशासनाने दाखवलेल्या तातडीच्या हस्तक्षेपामुळे आणि मदतीमुळे पूरग्रस्त नागरिकांनी व त्यांच्या नातेवाईकांनी आपदा मित्र व प्रशासनाप्रती मनापासून कृतज्ञता व्यक्त केली आहे. दरम्यान, या संपूर्ण मोहिमेनंतर प्रशासनाच्या वतीने तहसीलदार उत्तम कुंभार यांनी आपदा मित्र, स्थानिक कार्यकर्ते आणि नागरिकांनी दाखवलेल्या सहकार्याबद्दल सर्वांचे जाहीर आभार मानले आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.