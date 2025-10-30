कोकण

Vaibhavwadi Rural Hospital : वैभववाडी ग्रामीण रुग्णालयाचा हलगर्जीपणा, २५ वर्षीय तरूणीचा हकनाक बळी; नातेवाईकांच्या आरोपांमुळे तणाव

Vaibhavwadi Hospital Negligence : वैभववाडी ग्रामीण रुग्णालयातील हलगर्जीपणामुळे २५ वर्षीय तरुणीचा मृत्यू झाल्याचा आरोप नातेवाईकांनी केला आहे. या घटनेनंतर परिसरात तणाव निर्माण झाला आहे.
Vaibhavwadi Rural Hospital

वैभववाडी ग्रामीण रुग्णालयातील हलगर्जीपणामुळे २५ वर्षीय तरुणीचा मृत्यू झाल्याचा आरोप नातेवाईकांनी केला आहे.

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Rural Hospital Case : उंबर्डे भुतेश्वरवाडी येथील सुंदरा प्रकाश शिवगण (वय २५) हिचा आज उपचारादरम्यान सायंकाळी येथील ग्रामीण रुग्णालयात मृत्यू झाला. डॉक्टरांच्या हलगर्जीपणामुळे आणि रुग्णवाहिका उपलब्ध न झाल्यामुळेच तरुणीचा मृत्यू झाल्याचा आरोप तिच्या नातेवाइकांनी केल्याने रुग्णालय परिसरात तणाव निर्माण झाला होता.

Loading content, please wait...
Sindhudurg
Hospital
Government negligence

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com