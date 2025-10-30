Vaibhavwadi Rural Hospital : वैभववाडी ग्रामीण रुग्णालयाचा हलगर्जीपणा, २५ वर्षीय तरूणीचा हकनाक बळी; नातेवाईकांच्या आरोपांमुळे तणाव

Rural Hospital Case : उंबर्डे भुतेश्वरवाडी येथील सुंदरा प्रकाश शिवगण (वय २५) हिचा आज उपचारादरम्यान सायंकाळी येथील ग्रामीण रुग्णालयात मृत्यू झाला. डॉक्टरांच्या हलगर्जीपणामुळे आणि रुग्णवाहिका उपलब्ध न झाल्यामुळेच तरुणीचा मृत्यू झाल्याचा आरोप तिच्या नातेवाइकांनी केल्याने रुग्णालय परिसरात तणाव निर्माण झाला होता..उंबर्डे येथील सुंदरा शिवगण हिची तब्येत अचानक बिघडल्याने तिला दुपारी तीनच्या सुमारास वैभववाडी ग्रामीण रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. तेथे तिच्यावर प्राथमिक उपचार सुरू असताना काही वेळातच तिची प्रकृती आणखीनच बिघडली. त्यामुळे तिला अन्यत्र हलविणे क्रमप्राप्त होते; मात्र, तेथे रुग्णवाहिका उपलब्ध नव्हती. त्यामुळे रुग्णासोबत असलेल्या नातेवाइकांनी गावातील सामाजिक कार्यकर्ते किशोर दळवी यांना बोलावून घेतले. दळवी स्वतःच्या वाहनातून सुंदरा हिला घेऊन निघाले..मात्र, खांबाळे दरम्यान तिची प्राणज्योत मालवली. त्यामुळे मृतदेह पुन्हा ग्रामीण रुग्णालयात आणण्यात आला. याची माहिती मिळताच भाजप जिल्हा उपाध्यक्ष प्रमोद रावराणे व उंबर्डेतील ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने रुग्णालयात दाखल झाले. त्यांनी रुग्णालयीन अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची कानउघाडणी करत जबाबदार अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्याची मागणी केली. याची माहिती मिळताच पोलिस निरीक्षक मनोज सोनवलकर रुग्णालयात दाखल झाले. त्यांनी उपस्थितांना समजावण्याचा प्रयत्न केला..Crime News : नंदुरबार हादरले! भरदिवसा सराफ व्यावसायिक रितेश पारेख यांचे अपहरण; ५० किलो चांदी, सोने लुटले.मात्र, ग्रामस्थ आपल्या भूमिकेवर ठाम होते. रात्री उशिरापर्यंत मृतदेह रुग्णालयात ठेवण्यात आला होता. त्यामुळे रुग्णालयात तणावपूर्ण वातावरण होते. सुंदरा हिच्या मृत्यूला वैद्यकीय अधिकारी जबाबदार आहेत. तिच्यावर प्राथमिक उपचार केल्यानंतर संबंधित डॉक्टर बराच काळ रुग्णालयात उपलब्ध नव्हते, असा आरोप सुंदरा हिच्या नातेवाइकांनी केला आहे. तिच्या मृत्यूला जबाबदार असलेल्यांवर गुन्हे दाखल केल्याशिवाय मृतदेह ताब्यात घेणार नाही, अशी भूमिका नातेवाईक व ग्रामस्थांनी घेतली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.