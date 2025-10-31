Uday Samant VS Narayan Rane : उदय सामंतांच्या स्वबळाच्या नाऱ्यानंतर नारायण राणेंचा इशारा; कोकणात वाढली राजकीय खळबळ

Konkan Political News : महायुतीबाबत पक्षाचे वरिष्ठ नेते निर्णय घेतील, तो निर्णय मी घेत नाही. पक्षहिताचे जे असेल त्याबाबत नेते निर्णय देतील. सिंधुदुर्ग वा कोणताही पालकमंत्री असो तो म्हणजे सर्व नाही. कोणत्याही पालकमंत्र्यांनी स्वबळाबाबत मत जाहीर करू नये. महायुतीबाबत पक्ष निर्णय देईल तेच होईल, अशी स्पष्ट भूमिका खासदार नारायण राणे यांनी आज येथे व्यक्त केली..जिल्हा नियोजन मंडळाच्या सभागृहात झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. ते म्हणाले, ‘‘महाविकास आघाडीने जनतेचा एकतरी प्रश्न सोडवला आहे का? उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री होते तेव्हा ठाकरेंनी काय केले? त्यांना बोलण्याचा अधिकार नाही. प्रस्तावित मोर्चा निवडणुका आहेत म्हणून आपल्या पदरात काही पडते का, यासाठी आहे. मुंबई महापालिकेवर महायुतीचाच महापौर बसेल आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या ८० टक्के निवडणुका महायुती जिंकेल.’’.उदय सामंत काय म्हणाले...स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महायुतीचा भगवा किंवा शिवसेनेचा भगवा फडकवायचा आहे. महायुतीसाठी समन्वयक समिती आग्रही आहे. मात्र, शिवसेनेला कुठेच कमी लेखू नये, आम्ही संयमी आहोत. एक घाव, दोन तुकडे करणार नाही. महायुती झाल्यास सन्मान राखला गेला पाहिजे, असे सांगत महायुती झाली नाही तर उमेदवार उभे करण्याची तयारी ठेवा. मैत्रीपूर्ण लढतीसाठी सक्षम राहा, असे आवाहन शिवसेना संपर्कमंत्री तथा उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी आज येथे केले..Uday Samant vs Narayan Rane : उदय सामंत आणि नारायण राणेंमध्ये कलगीतुरा; भाजप, शिवसेना कोकणात स्वबळावर लढणार?.दीपक केसरकर इलेक्शन मोडवर आले की समोरचे शिल्लक राहत नाहीत. केसरकरांची शांतता वादळापूर्वीची आहे. नारायण राणेंचा शब्द आमच्यासाठी अंतिम असणार आहे. त्यांच्यासारख नेतृत्व नीलेश राणे करत आहेत. नारायण राणेंच्या मागे उभा राहिलेला जिल्हा आम्ही बघितला. तीच माणसं आज नीलेश राणेंच्यामागे उभी आहेत. त्यामुळे शिवसेनेचा बालेकिल्ला म्हणून सिंधुदुर्गची ओळख राज्यात होईल यात शंका नाही, असा विश्वासही श्री. सामंत यांनी व्यक्त केला..Kolhapur MPSC Student : एमपीएससीत कोल्हापूरचा डंका! कसबा बावड्याची सायली राज्यात दुसरी, इचलकरंजीचा तन्मय सातवा.नारायण राणेंसारख नेतृत्व निलेश राणे करत आहेत. आताच पालकमंत्र्यांसह एकत्र विमानाने आलो. कुणाला कमी लेखण्याच काम होणार नाही. पालकमंत्री, प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण यांचा आराखडा असल्यास तो द्या, त्याच स्वागतही करू. मात्र, शिवसेनेला कमी लेखू नये. मित्रपक्षानं आमचा सन्मान केला पाहिजे ही भुमिका आहे. ‘’’’हम किसी से कम नही’’’’ केसरकरांनी फक्त लढ म्हणावं, आम्ही तुमच्या आशीर्वादान लढू, विरोधकांच डिपॉझिट जप्त होईल असे उमेदवार उभे करू.”.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.