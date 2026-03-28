AI in police investigation : ‘एआय’च्या जोरावर पोलिस तपासात क्रांती; स्मार्ट पोलिसिंगकडे मोठे पाऊल

कणकवली : रत्नागिरी पोलिसदलाने गुन्हे तपासात आधुनिक तंत्राचा वापर करून 'राइडस् अॅप'' विकसित करून संपूर्ण महाराष्ट्र पोलिसदलासमोर एक नवा आदर्श ठेवला आहे. या अॅप'ची निर्मिती १५ डिसेंबर २०२५ ला करण्यात आली..कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) आधारित राइडस् अॅपमुळे आता विद्रुप झालेले मृतदेह ओळखणे आणि फरार आरोपींचा शोध घेणे अत्यंत सोपे झाले आहे. रत्नागिरी पोलिसांनी विकसित केलेले हे तंत्रज्ञान आता राज्यातील इतर पाच जिल्ह्यांसाठीही मार्गदर्शक ठरत आहे..जिल्हा पोलिस अधीक्षक नितीन बगाटे यांच्या संकल्पनेतून व मार्गदर्शनाखाली हे विशेष राइड्स् अॅप विकसित करण्यात आले. या अॅपच्या कार्यप्रणालीत हे अॅप केवळ साधे सॉफ्टवेअर नसून ते आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सच्या (एआय)च्या साहाय्याने गुंतागुंतीचे गुन्ह्यांचा तपास करण्यास मदत करते तसेच फरार गुन्हेगार तसेच हरवलेल्या व्यक्तींचे जुने किंवा अस्पष्ट फोटो तब्बल १०८ वेगवेगळ्या अत्याधुनिक तांत्रिक पद्धतीने पुन्हा तयार केले जातात. यामुळे संशयितांचा सध्याचा चेहरा कसा असू शकतो, याचा अचूक अंदाज येतो..रत्नागिरी जिल्हा पोलिसदलाने निर्माण केलेल्या या तंत्रज्ञानाची उपयुक्तता पाहून आता नागपूर, सातारा, पालघर आणि अहिल्यानगर या जिल्हा पोलिसदलांनी त्याचा वापर सुरू केला आहे. या जिल्ह्यांनीदेखील अज्ञात मृतदेहाची ओळख पटवण्यासाठी आणि रेखाचित्राच्या पुननिर्मितीसाठी राईडस अॅप (Raids App)ची मदत घेतली असून, त्यांना यात मोठे यश मिळाले आहे..ओळख पटवून तपासाला वेगअनेकदा अपघातात किंवा गुन्ह्यामध्ये मृतदेहाचा चेहरा विद्रुप होतो. त्यामुळे ओळख पटवणे कठीण जाते. राईडस् अॅप अशा विद्रुप चेहऱ्याचे डिजिटल पुननिर्माण करते ज्यामुळे संबंधित व्यक्तींची ओळख पटवून तपासाला वेग मिळतो. गुन्हेगारांच्या जुन्या रेखाचित्रांना वास्तविक फोटोमध्ये रूपांतरित करण्याची क्षमता या अॅपमध्ये आहे.