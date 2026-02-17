कोकण

Ajay Birwatkar : राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या गटनेतेपदी अजय बिरवटकर; जिल्हा परिषदेत सत्ता स्थापनेच्या हालचाली, अजित पवार गटाचे पाच सदस्य

NCP Group Leader : रत्नागिरी जिल्हा परिषद निवडणुकीनंतर सत्तास्थापनेच्या हालचालींना वेग आला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट)च्या बैठकीत भडगाव गटाचे नवनिर्वाचित सदस्य अजय बिरवटकर यांची एकमताने गटनेतेपदी निवड करण्यात आली.
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी : रत्नागिरी जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या निकालानंतर आता सत्तास्थापनेच्या हालचालींना वेग आला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) पक्षाच्या निवडून आलेल्या सदस्यांची महत्त्वाची बैठक झाली असून, यामध्ये खेड तालुक्यातील भडगाव गटाचे नवनिर्वाचित सदस्य अजय बिरवटकर यांची पक्षप्रतोद तथा गटनेतेपदी एकमताने निवड केली आहे.

