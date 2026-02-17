Ajay Birwatkar : राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या गटनेतेपदी अजय बिरवटकर; जिल्हा परिषदेत सत्ता स्थापनेच्या हालचाली, अजित पवार गटाचे पाच सदस्य

रत्नागिरी : रत्नागिरी जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या निकालानंतर आता सत्तास्थापनेच्या हालचालींना वेग आला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) पक्षाच्या निवडून आलेल्या सदस्यांची महत्त्वाची बैठक झाली असून, यामध्ये खेड तालुक्यातील भडगाव गटाचे नवनिर्वाचित सदस्य अजय बिरवटकर यांची पक्षप्रतोद तथा गटनेतेपदी एकमताने निवड केली आहे..अजय बिरवटकर हे राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष खासदार सुनील तटकरे यांचे मेहुणे आहेत. मात्र, केवळ नातेसंबंधांमुळेच नव्हे, तर त्यांच्या राजकीय कामगिरीमुळे ही निवड महत्त्वाची मानली जात आहे. खेड तालुक्यातील भडगाव जिल्हा परिषद गटात त्यांनी शिंदे शिवसेनेच्या तगड्या उमेदवाराचा पराभव करून विजय संपादन केला आहे. .Kolhapur ZP : राष्ट्रवादीचे नियोजन ‘करेक्ट’, काँग्रेसचाही वट; भाजप आणि शिवसेना शिंदे गटाची घसरण.कोकणात शिवसेनेचा बालेकिल्ला समजल्या जाणाऱ्या भागात राष्ट्रवादीचा झेंडा फडकवल्याने त्यांचे पक्षात वजन वाढले आहे. रत्नागिरी जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेसने (अजित पवार गट) खेड, दापोली आणि चिपळूण या तालुक्यांमध्ये स्वतंत्र निवडणूक लढवली होती. .या त्रिकोणी आणि चौरंगी लढतीत पक्षाने दमदार कामगिरी करत ५ जागांवर विजय मिळविला आहे. या विजयामुळे जिल्हा परिषदेच्या सत्तासमीकरणात अजित पवार गटाची भूमिका निर्णायक ठरणार आहे. .Kolhapur ZP : शिवसेना शिंदे गटाच्या दुराव्याने महाविकास आघाडीला संधी; भाजप–राष्ट्रवादी एकत्र, कोल्हापूरचे राजकारण तापले.राज्यात महायुतीचे (भाजप, शिंदे शिवसेना आणि अजित पवार राष्ट्रवादी) सरकार असले, तरी रत्नागिरी जिल्हा परिषदेत सत्तेत सहभागी व्हायचे की नाही, याचा निर्णय वरिष्ठ पातळीवर घेतला जाईल, असे संकेत मिळत आहेत. सध्या तरी गटनेते निवडीद्वारे पक्षाने आपली संघटनात्मक बांधणी मजबूत करण्यावर भर दिला आहे..माझ्यावर पक्षाने टाकलेला विश्वास मी सार्थ ठरवेन. रत्नागिरी जिल्हा परिषदेतील आमच्या पाचही सदस्यांच्या या विजयाचे संपूर्ण श्रेय आम्ही सन्माननीय अजित पवार यांच्या नेतृत्वाला समर्पित करतो. आम्ही सर्व सदस्य एकसंध राहून जिल्ह्याच्या विकासासाठी आणि जनतेचे प्रश्न सोडविण्यासाठी कटिबद्ध आहोत.- अजय बिरवटकर, गटनेते.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.