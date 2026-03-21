Mango Supply Impact on Prices : कोवळ्या हापूसमुळे दरावर परिणामकोवळ्या हापूसचा फटका! बाजारात दर घसरण्याची भीती वाढली

रत्नागिरी : गुढीपाडव्याच्या मुहूर्तावर हापूसला चांगला दर मिळेल, या आशेने बागायतदारांनी आंबा काढणीला सुरुवात केली आहे; मात्र, वाशी मार्केटमध्ये काही प्रमाणात कोवळा आंबा गेला आहे. .याबाबत तेथील दलालांकडूनही पहिल्या टप्प्यात दर्जेदार फळ बाजारात पाठवण्याच्या सूचना केल्या आहेत. त्यावरून काही स्थानिक बागायतदारांकडून कोवळा आंबा बाजारात पाठवू नये, असे आवाहन केले जात आहे..Alphonso Mango Price : हापूसचा 'रुबाब' वाढला! 5 हजारांपासून 12 हजारांपर्यंत एक पेटी; सोन्याच्या दरात विकला जातोय कोकणचा राजा.गुरुवारी (ता. १९) गुढीपाडव्याच्या मुहूर्तासाठी मुंबईतील वाशी मार्केटमध्ये सलग दोन दिवस ५ हजार, १३ हजार हापूसच्या पेट्या कोकणातून गेल्या होत्या. शुक्रवारीही (ता. २०) ५ हजार पेटींची आवक झाली आहे. .दोन दिवसात मुहूर्तासाठी पाठवलेल्या फळामध्ये १५ ते २० टक्के कोवळे फळ असल्याचे निदर्शनास आले आहे. हे असेच सुरू राहिले तर हापूसचे दर कमी होण्याची भीती अनेक मोठ्या बागायतदारांना आहे. दर स्थिर ठेवण्यासाठी बागायतदारांकडून दर्जा राखण्यावर भर देण्याबाबत काही दिवसांपूर्वी रत्नागिरीत झालेल्या दलाल आणि आंबा बागायतदारांच्या बैठकीत चर्चा झाली होती. तरीही काही प्रमाणात कोवळा आंबा गेल्याचे पुढे आले आहे..Alphonso Mango Price : हापूस आंबा अडीच हजार रुपये डझन; वाशी मार्केटला रत्नागिरी, देवगडमधून सर्वाधिक पेट्या रवाना.दरम्यान, वाशी बाजारात हापूसचा पेटीचा दर ५ ते १० हजार रुपयांपर्यंत होता. तोच आज ३ ते ८ हजार रुपयांवर आला आहे. पेट्यांची सख्या आणि परराज्यातील आंब्याची आवक जशी वाढेल तसा हापूसचा दर कमी होत जाणार आहे; मात्र विशिष्ट मर्यादेत दर स्थिर नाही राहिला तर बागायतदारांचीच अडचण होणार आहे. यंदा उत्पादन कमी असल्यामुळे उत्पन्नावर मर्यादा राहण्याची शक्यता आहे तसेच हापूस आंब्याचे बाजारातील दर माफक प्रमाणात कमी होत राहतील..सर्व आंबा उत्पादकांनी आणि व्यापाऱ्यांनी केवळ तात्पुरत्या फायद्याचा विचार न करता आंब्याची गुणवत्ता राखावी. जोपर्यंत आंबा योग्यरितीने तयार होत नाही तोपर्यंत तोडणी करू नये. तरच पुढील हंगामात हा व्यवसाय टिकून राहील.- राजेंद्र कदम, आंबा बागायतदार.