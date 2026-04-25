Amba Ghat tunnels : आंबा घाटात ३ बोगदे होणार, महामार्गाचे ९५ टक्के काँक्रिटीकरण पूर्ण; एक बोगदा एवढ्या किमीचा

दृष्टिक्षेपातमिऱ्या ते आंबा ५७ किमीचा टप्पामहामार्गाचे ९५ टक्के काँक्रिटीकरण पूर्णमहामार्गाचे काम जिल्ह्यात अंतिम टप्प्यात.Kolhapur Ratnagiri highway : मिऱ्या-नागपूर राष्ट्रीय महामार्गाचे काम जिल्ह्यात अंतिम टप्प्यात आहे. मिऱ्या ते आंबा घाट असा ५७ किमीचा टप्पा आहे. घाटात निम्म्यापर्यंत चौपदरीकरण झाले आहे. उर्वरित ७ किमी घाट एका रेषेत नसल्याने ३ बोगदे काढण्यात येणार आहेत. त्याचा डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) सुरू आहे..पुढील तीन महिन्यांमध्ये तो पूर्ण होईल. डीपीआर करताना तीन पर्याय देण्यात येणार आहेत. त्यापैकी एकाला मंजुरी मिळणार आहे. अतिशय खर्चिक बाब असल्याने हा प्रस्ताव मागे पडला होता; परंतु आता त्याला वेग आला आहे. राष्ट्रीय महामार्ग विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी ही माहिती दिली..मिऱ्या ते आंबा घाट असा सुमारे ५७ किलोमीटर मार्गाच्या चौपदरीकरणातील ९० ते ९५ टक्के काम झाले आहे. उर्वरित काम या पावसापूर्वी २०२६ पूर्ण करण्याचा कंपनीचा प्रयत्न आहे. आंबा घाटात ३ बोगदे म्हणजे भुयारी मार्गाचा विचार झाला आहे. त्याचा सर्व्हे करण्याचे काम पूर्ण झाले असून, आता याचा डीपीआर सुरू आहे. त्यानुसार संबंधित एजन्सीकडून ज्या ठिकाणी चौपदरीकरण पूर्ण होते तेथून पुढे तळवडेमध्ये जिथे चौपदरीकरण सुरू होते तिथे हा भुयारी मार्ग निघणार आहे. डीपीआर पूर्ण करण्यासाठी अजून ३ महिने लागतील असे सांगण्यात आले..भुयारी मार्गाचा आराखडा अपूर्णप्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) सुरू असून, भुयारी मार्गाचा आराखडा तयार झालेला नाही. मिऱ्या-नागपूर महामार्गाचे काम वेगाने सुरू आहे. ठेकेदार कंपनी रवी इन्फ्रादेखील स्थानिकांच्या अपेक्षेचा विचार करून कामांमध्ये सुधारणा आणि दुरूस्ती करत आहेत.