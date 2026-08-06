Amba Ghat Traffic Update : आंबाघाटातून 900 ट्रकची वाहतूक ठप्प! अवजड वाहनांना बंदी; बॉक्साईट, साखर, कोळसा वाहतुकीवर परिणाम, पाहा काय आहे पर्यायी मार्ग?

-दीपक कुवळेकरदेवरूख : रत्नागिरी-कोल्हापूर राष्ट्रीय महामार्गावरील आंबाघाट परिसरात मुसळधार पावसामुळे रस्त्यावर पडलेल्या भेगा आणि संवेदनशील झालेल्या भागाच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने गेल्या आठवड्यापासून अवजड वाहनांच्या वाहतुकीवर पूर्णपणे बंदी घातली (Ratnagiri Kolhapur highway traffic update today) आहे. त्यामुळे रत्नागिरी व कोल्हापूर या दोन्ही जिल्ह्यांतील मालवाहतुकीवर मोठा परिणाम झाला आहे. दररोजची सुमारे ९०० ट्रकची वाहतूक ठप्प झाली आहे..रत्नागिरी जिल्ह्यातून रोज सुमारे ५०० ट्रक, तर कोल्हापूर जिल्ह्यातून सुमारे ४०० ट्रक विविध औद्योगिक व कृषी माल घेऊन या मार्गावरून प्रवास करतात; मात्र घाटातील धोकादायक परिस्थितीमुळे ही वाहतूक तात्पुरती बंद केली आहे. अवजड वाहने पर्यायी मार्गाने वळवण्यात आली आहेत. या निर्णयामुळे बॉक्साईट, साखर, कोळसा यांसारख्या महत्त्वाच्या मालाची वाहतूक मोठ्या प्रमाणावर प्रभावित झाली आहे. वाहतुकीचा कालावधी वाढल्याने मालवाहतूक खर्चात वाढ होणार आहे. हलक्या वाहनांची तसेच अत्यावश्यक सेवांतील वाहनांची वाहतूक मात्र सुरू असल्याने एसटीसह भाजीपाला वाहतूक सुरू आहे..Chiplun ACB Action : जमिनीच्या फेरफारला मंजुरी देणं भोवलं! 5 हजारांची लाच घेताना मंडल अधिकारी जाळ्यात; कार्यालयातच ACB नं रचला सापळा.दरम्यान, वाहनचालकांच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य देत प्रशासनाने घाटातील धोकादायक ठिकाणी तातडीने सुरक्षेच्या उपाययोजना हाती घेतल्या आहेत. घाटातील संवेदनशील भागांमध्ये वाहनचालकांना पूर्वसूचना मिळावी यासाठी धोक्याचे सूचनाफलक, बॅरिकेडस् उभारण्यात येत आहेत. तसेच रस्ता खचलेल्या आणि भेगा पडलेल्या भागाला संरक्षण मिळावे तसेच अपघात होऊ नये यासाठी संबंधित ठिकाणी संरक्षक पत्रे बसवण्यात येत आहेत. आंबाघाटातील रस्त्याची दुरूस्ती आणि सुरक्षाविषयक कामांना प्राधान्य देण्यात आले असून, संबंधित यंत्रणा सातत्याने परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहे. काम पूर्ण होईपर्यंत अवजड वाहनांवरील निर्बंध कायम राहण्याची शक्यता आहे..प्रवेशद्वारांवर पोलिस बंदोबस्तरत्नागिरीचे जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे अध्यक्ष मनुज जिंदल यांनी ३१ जुलैपासून पुढील आदेशापर्यंत आंबाघाटातून सर्व प्रकारच्या अवजड वाहनांच्या वाहतुकीस बंदी केली आहे. अत्यावश्यक सेवेतील वाहने आणि हलकी प्रवासी वाहने नियंत्रित वेगाने व आवश्यक खबरदारी घेऊन सोडण्यात येत आहेत. तसेच आंबाघाटाच्या दोन्ही प्रवेशद्वारांवर पोलिस बंदोबस्त ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार कार्यवाही केली गेली आहे..Koyna Dam Water Level : कोयना धरणातील पाणीसाठा चार दिवसांपासून 92 टीएमसीवर स्थिर; महाबळेश्वर, नवजा, कोयनानगरमध्ये किती पाऊस?.दृष्टिक्षेपातअवजड वाहने पर्यायी मार्गाने वळवण्याचा निर्णयहलकी व अत्यावश्यक सेवांतील वाहतूक सुरूघाटात बॅरिकेडस्, सूचनाफलक व संरक्षक पत्रे बसवण्याचे काम सुरूवाहनचालकांना सावधगिरी बाळगण्याचे पोलिसांचे आवाहनअवजड वाहनांसाठी पर्यायी मार्गरत्नागिरी हातखंबा पाली अणुस्कुरा घाट कोल्हापूरभूईबावडा घाट मार्गफोंडाघाट मार्ग.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.