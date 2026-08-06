कोकण

Amba Ghat Traffic Update : आंबाघाटातून 900 ट्रकची वाहतूक ठप्प! अवजड वाहनांना बंदी; बॉक्साईट, साखर, कोळसा वाहतुकीवर परिणाम, पाहा काय आहे पर्यायी मार्ग?

Why Heavy Vehicles Are Banned on Amba Ghat Road : मुसळधार पावसामुळे आंबाघाटातील रस्त्याला भेगा पडल्याने अवजड वाहनांवर बंदी कायम आहे. दररोज सुमारे ९०० ट्रकची वाहतूक प्रभावित झाली असून दुरुस्ती व सुरक्षेची कामे युद्धपातळीवर सुरू आहेत.
Amba Ghat heavy vehicle ban latest update

Amba Ghat heavy vehicle ban latest update

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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-दीपक कुवळेकर

देवरूख : रत्नागिरी-कोल्हापूर राष्ट्रीय महामार्गावरील आंबाघाट परिसरात मुसळधार पावसामुळे रस्त्यावर पडलेल्या भेगा आणि संवेदनशील झालेल्या भागाच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने गेल्या आठवड्यापासून अवजड वाहनांच्या वाहतुकीवर पूर्णपणे बंदी घातली (Ratnagiri Kolhapur highway traffic update today) आहे. त्यामुळे रत्नागिरी व कोल्हापूर या दोन्ही जिल्ह्यांतील मालवाहतुकीवर मोठा परिणाम झाला आहे. दररोजची सुमारे ९०० ट्रकची वाहतूक ठप्प झाली आहे.

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