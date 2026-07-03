Mirya Nagpur Highway : दरीच्या बाजूला उंच सिमेंटच्या भिंती, डोंगरकड्याला लोखंडी कवच; मिऱ्या-नागपूर महामार्गावरील आंबा घाट आता झाला 100 टक्के सुरक्षित?

संगमेश्वर : मिऱ्या-नागपूर महामार्ग चौपदरीकरणातील आंबा घाट परिसरातील काम वेगाने सुरू आहे. हा घाट वळणावळणाचा असल्याने सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून यंदा आंबा घाटात दरडी (Mirya Nagpur Highway four lane work) कोसळू नयेत, म्हणून डोंगरकड्याला मजबूत जाळ्या लावून मार्ग पूर्णतः सुरक्षित केला आहे. आंबाघाटाची एकूण लांबी १२ किलोमीटर होती..चौपदरीकरण करताना अनेक वळणे काढून टाकल्याने घाटाची लांबी कमी झाली आहे. कळकदरा फाट्याच्या पुढेही चौपदरीकरणाचे काम पोहोचले असल्याने घाटातील प्रवास हा सुरक्षित आणि वेगवान झाला आहे. चौपदरीकरणाचे काम सुरू होण्यापूर्वी आंबा घाटात अनेक ठिकाणी दरडी कोसळल्या होत्या. यामुळे हा मार्ग अनेक दिवस बंद ठेवावा लागला होता..Sindhudurg Rain Alert : सिंधुदुर्गात वरुणराजाचा हाहाकार! 'ऑरेंज अलर्ट'मुळे पूरस्थिती निर्माण होणार? NDRF चं पथक दाखल, समुद्रही खवळला, किनाऱ्याला धडकताहेत अजस्र लाटा.आंबा घाटातील चिकटवणे या ठिकाणाजवळ चौपदरीकरणातील बोगद्यांचे काम केले जाणार असल्याने तेथून पुढील मार्ग पूर्वी होता तसाच आहे; मात्र या मार्गावर डाव्या बाजूकडील डोंगरांच्या कड्यावर उंच उंच आणि मजबूत लोखंडी जाळ्या लावल्यामुळे आता या मार्गावर दरड कोसळण्याची भीती संपुष्टात आली आहे. काही ठिकाणी काळ्या दगडांचे मजबूत बांध उभे केले गेले आहेत..Heavy Rain Kolhapur : 24 तासांत घाटमाथ्यावर धुवांधार पाऊस; राधानगरीसह कोल्हापुरातील धरणांमध्ये किती पाणीसाठा? पंचगंगेची पातळी साडेतेरा फुटांवर....ज्या ठिकाणी दरड कोसळण्याची शक्यता वाटत होती, अशा सर्वच ठिकाणी मजबूत लोखंडी जाळ्या लावल्या गेल्याने आता आंबाघाटात दरड कोसळण्याचा प्रश्न संपुष्टात आला असून, या मार्गावरील प्रवास सुरक्षित बनला आहे. उंच डोंगरकड्यांना मजबूत लोखंडी जाळ्या लावताना कातळाला मोठी छिद्रे पाडून त्यात नटबोल्ट बसवले. त्या नटबोल्टमध्ये जाळ्या मजबुतीने बसवल्या गेल्यामुळे माती दगडाचा काही भाग डोंगरातून निसटला, तरीही तो या जाळीमध्ये सुरक्षित राहणार आहे. तसेच उंच आणि जाड सिमेंट काँक्रिटच्या संरक्षक भिंती दरीच्या बाजूने उभारल्याने घाटातील प्रवास पूर्णतः सुरक्षित झाला आहे..Koyna Dam Update : कृष्णाकाठच्या शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा! कोयना धरणात 5 हजार क्युसेकहून अधिक पाण्याची आवक; जिवंत पाणीसाठा 'इतक्या' टीएमसीवर...सुरक्षेसाठी या उपाययोजनांवर भरकळकदरा फाट्यापासून पुढील मार्गावर डाव्या बाजूने सिमेंट काँक्रिटमध्ये मजबूत संरक्षक भिंती उभारल्याने वाहने हाकणे सुरक्षेचे झाले आहे. एखाद्या वाहनचालकाचा वाहनावरील ताबा सुटला, तरीही संरक्षक भिंतीमुळे दुर्घटना टळणार आहे. तसेच पूर्वी वळणांच्या ठिकाणी असलेले लहान-मोठे खड्डे डांबरीकरणाने भरण्यात आले आहेत..सार्वजनिक बांधकाम विभागाने गेले वर्षभर आंबाघाटात केलेल्या विविध उपाययोजनांमुळे पावसाळ्यात घाटात दरडी कोसळण्याचा प्रश्न डोंगराला जाळ्या लावल्यामुळे संपुष्टात आला आहे. यापूर्वी आंबाघाटातून जाताना रस्त्याला असलेल्या खड्ड्यांमुळे गाडी चालवत असताना मनस्ताप होत होता. पावसाळ्यात घाटातून जाताना दरडी कोसळण्याची भीती होती. आता मात्र सुरक्षेच्या ज्या उपाययोजना केल्या आहेत त्या चांगल्या आहेत.-दिनेश मुळ्ये, चालक, संगमेश्वर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.