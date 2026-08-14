Ratnagiri Kolhapur Highway : आंबा घाटात 100 मीटर खोल दरीजवळ रस्ता खचला! एसटी अन् सर्व अवजड वाहतूक बंद; पुण्यातील एजन्सी घाटातील मातीचा करणार अभ्यास

रत्नागिरी : मुसळधार पावसामुळे रत्नागिरी-कोल्हापूर राष्ट्रीय महामार्गावरील आंबाघाटात रस्ता खचला (Ratnagiri Kolhapur highway traffic update) आहे. तिथेच वरच्या भागात रस्त्याला भेगा पडल्यामुळे सुरक्षेच्यादृष्टीने हा मार्ग अवजड वाहतुकीसाठी बंद केला आहे. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण आणि ठेकेदार यावर बारीक लक्ष ठेवून आहेत. .या मार्गाच्या दुरुस्तीसाठी पुणे येथील एजन्सीने नुकतीच पाहणी करून तेथील माती परीक्षणासाठी नेली आहे. त्यावर अभ्यास करून कशाप्रकारे पुन्हा संरक्षक भिंत बांधता येईल, याबाबतचा अहवालही एजन्सी आठवडाभरात देणार आहे. त्यानंतर संरक्षक भिंतीचे काम सुरू होणार असल्याची माहिती संबंधित ठेकेदार कंपनीने दिली..आंबा घाटात ज्या ठिकाणी रस्ता खचला आहे, त्या ठिकाणी १०० मीटर खोल दरी आहे. अचानक रस्ता खचून मोठी दुर्घटना घडण्याची शक्यता लक्षात घेऊन धोका टाळण्यासाठी जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे अध्यक्ष मनुज जिंदल यांनी बुधवारपासून (ता. १२) आंबाघाटातून जाणारी एसटी, खासगी बसेस आणि सर्व प्रकारच्या अवजड वाहनांची वाहतूक पुढील आदेशापर्यंत पूर्णपणे बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत. ज्या ठिकाणी यापूर्वी खचलेल्या रस्त्याच्या संरक्षणासाठी बांधलेली भिंतच खचल्याने वरचा भाग घसरला आहे. तेथील रस्त्याच्या भागालादेखील भेगा पडल्या आहेत. त्यात पाणी जाऊन पुन्हा खचू नये यासाठी ताडपत्रीने तो भाग झाकून ठेवला आहे..Surat-Chennai Expressway : परंडा-तुळजापूर तालुक्यातील 31 गावांत भूसंपादन वेगात; शेतकऱ्यांना मिळणार कोट्यवधींचा मोबदला, 481 हेक्टर क्षेत्र ताब्यात.राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण आणि ठेकेदार कंपनीने पुण्यातील एका एजन्सीला अभ्यासासाठी बोलावले होते. खचलेल्या भागाची पूर्ण पाहणी करून मातीचे नमुने घेतले असून, त्यावर अभ्यास सुरू केला आहे. भविष्यात हा भाग खचू नये यासाठी कोणत्याप्रकारे संरक्षक भिंत बांधता येईल किंवा अन्य काय पर्याय असेल, हे ही एजन्सी सुचवणार आहे..Mumbai High Court Order : जयगड बंदरातील आमिराती गॅसवाहू जहाजाबाबत हायकोर्टाचा मोठा निर्णय; साडेनऊ कोटी भरा, नाहीतर गॅस रिकामा करा!.प्रवासी, व्यापाऱ्यांना भुर्दंडवाहतूक अणुस्कुरा मार्गाने वळवण्यात आल्याने रत्नागिरी-कोल्हापूर तिकीट दरामध्ये सुमारे १०० ते ११० रुपयांची वाढ झाली आहे. व्यापाऱ्यांचे ट्रकदेखील यामार्गे येत असल्याने ४५ किमीची वाढ झाली आहे. त्याचा फटकादेखील प्रवासी, व्यापाऱ्यांना बसत असून, अन्नधान्य, भाजीपाल्यांची दरवाढ होण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.