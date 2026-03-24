Shiv Sena Sudhagad: सुधागडमध्ये शिवसेनेची नवी कार्यकारिणी जाहीर; तालुकाप्रमुखपदी अनुपम कुलकर्णी, संपर्कप्रमुखपदी सुरज शेळके यांची नियुक्ती..

-अमित गवळे पाली: रायगड जिल्ह्यातील राजकीय घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर, शिवसेना (शिंदे गट) पक्षाच्या वतीने सुधागड तालुक्यात संघटनात्मक फेरबदल करण्यात आले आहेत. सुधागड तालुकाप्रमुख पदी अनुपम कुलकर्णी यांची, तर तालुका संपर्कप्रमुख पदी सुरज शेळके यांची नुकतीच अधिकृत नियुक्ती करण्यात आली आहे..अलिबाग-मुरुड विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार महेंद्र दळवी आणि शिवसेना जिल्हाप्रमुख राजा केणी यांच्या हस्ते या निवडीचे नियुक्तीपत्र दोन्ही नवनियुक्त पदाधिकाऱ्यांना प्रदान करण्यात आले. यावेळी तालुक्यातील शिवसेना पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांनी जल्लोष व्यक्त केला. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आणि पक्ष बांधणीच्या दृष्टीने या दोन्ही महत्त्वाच्या नियुक्त्या मानल्या जात आहेत..नवनियुक्त तालुकाप्रमुख अनुपम कुलकर्णी म्हणाले की, पक्षप्रमुख आणि जिल्हा नेतृत्वाने माझ्यावर जो विश्वास दाखवला आहे, त्या विश्वासाला तडा जाऊ न देता मी तालुक्यात शिवसेनेचे संघटन अधिक मजबूत करण्यासाठी प्रयत्न करेन. सर्वसामान्य शिवसैनिकांना सोबत घेऊन विकासकामे तळागाळापर्यंत पोहोचवणे हेच माझे प्राथमिक ध्येय असेल..तसेच, नवनियुक्त तालुका संपर्कप्रमुख सुरज शेळके यांनी सांगितले की, तालुका संपर्कप्रमुख ही जबाबदारी माझ्यासाठी अत्यंत मोलाची आहे. पक्ष आणि जनता यांच्यातील दुवा म्हणून काम करताना, शासनाच्या लोककल्याणकारी योजना प्रत्येक नागरिकापर्यंत कशा पोहोचतील, याकडे माझा विशेष कल राहील. पक्षाने दिलेल्या या संधीचे मी सोने करेन..या नवनियुक्त पदाधिकाऱ्यांचे तालुक्यात सर्व स्तरांतून अभिनंदन होत असून, त्यांच्या निवडीमुळे तालुक्यात शिवसेनेची ताकद वाढणार असल्याचे बोलले जात आहे.