राजापूर : कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्राला जोडणारा महत्त्वाचा दुवा असलेल्या अणुस्कुरा घाटमार्गाच्या विकासाला आता गती मिळणार आहे. ओणी-अणुस्कुरा मार्गाच्या रूंदीकरण, काँक्रिटीकरण आणि मजबुतीकरणासाठी आशियाई विकास बँकेच्या (एडीबी) योजनेतून सुमारे ३५० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला (Anuskura Ghat ₹350 crore development Project) आहे. त्यामुळे या मार्गावरून भविष्यात अधिक सुरक्षित आणि सुलभ प्रवासाचा पर्याय उपलब्ध होणार आहे..अणुस्कुरा घाटमार्गाच्या विकासासाठी आमदार किरण सामंत यांनी शासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा केला होता. त्याला यश आले असून, मंजूर निधीतून ओणी-रायपाटण-पाचल-अणुस्कुरा या मार्गाचे रूंदीकरण, काँक्रिटीकरण, रस्त्याचे मजबुतीकरण तसेच पूल आणि मोऱ्यांची दुरूस्ती व मजबुतीकरण करण्यात येणार आहे, अशी माहिती आमदार सामंत यांनी दिली..कोल्हापूरहून रत्नागिरी जिल्ह्यात येण्यासाठी आंबा आणि अणुस्कुरा हे दोन प्रमुख घाटमार्ग आहेत. मात्र, आंबाघाटातील दरडी कोसळणे, रस्ता खचणे आणि अन्य कारणांमुळे वाहतूक बंद झाल्यास अणुस्कुरा घाट हा महत्त्वाचा पर्यायी मार्ग ठरतो. २०२१ मधील अतिवृष्टीत आंबाघाट वाहतुकीसाठी बंद झाल्यानंतर अणुस्कुरा घाटाचे महत्त्व अधोरेखित झाले होते. २०२४ मध्ये आणि यंदाही आंबाघाट काही काळ बंद झाल्याने या पर्यायी मार्गाची उपयुक्तता पुन्हा स्पष्ट झाली..Chiplun Guhagar MIDC Approved : रद्द झालेला 'ड्रीम प्रोजेक्ट' पुन्हा मार्गी लागणार! चिपळूण-गुहागर सीमेवर उभारली जाणार नवीन MIDC; उद्योगमंत्री उदय सामंत यांची मोठी घोषणा.मुंबई, पुणे आणि पश्चिम महाराष्ट्रातून राजापूरमार्गे रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग तसेच गोव्याकडे जाणाऱ्या प्रवाशांसाठीही हा मार्ग महत्त्वाचा आहे. विशेषतः अवजड वाहतुकीसाठी अणुस्कुरा घाटाचा उपयोग होत आहे; मात्र, अरूंद रस्ता, नागमोडी वळणे आणि खड्ड्यांमुळे प्रवास धोकादायक ठरत असल्याने या मार्गाच्या रूंदीकरणाची आणि मजबुतीकरणाची मागणी सातत्याने होत होती. आता ३५० कोटींच्या निधीतून ही कामे मार्गी लागणार असल्याने कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील दळणवळण अधिक सुलभ होण्यास मदत होणार आहे. तसेच आंबाघाटाला सुरक्षित पर्यायी मार्ग उपलब्ध होऊन प्रवासी आणि मालवाहतुकीलाही दिलासा मिळणार आहे..आंबाघाटाला पर्यायी मार्गअणुस्कुरा घाटातून दरदिवशी ३५० ते ४००हून अधिक वाहनांची ये-जा सुरू असते. आंबाघाट वाहतुकीसाठी बंद झाल्यानंतर कोल्हापूर-अणुस्कुरा-राजापूर या मार्गावर मालवाहतूक ट्रकसह एसटी गाड्या मिळून दररोज सुमारे ८०० ते ९०० गाड्या अणुस्कुरा घाटमार्गे प्रवास करत असल्याची माहिती सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून देण्यात आली. गणेशोत्सवकाळात अणुस्कुरा घाटमार्गे प्रवास करणाऱ्या वाहनांच्या संख्येमध्ये ८ ते १० पटींनी वाढ होते..Chiplun Water Crisis : लोटे-परशुराम, खेर्डी, खडपोली MIDC समोर जलसंकटाचं सावट! औद्योगिक वसाहतींना दररोज 1.8 कोटी लिटर पाण्याची गरज; जलस्रोत वाचवण्याचं मोठं आव्हान.दृष्टिक्षेपात ओणी-पाचल-अणुस्कुरा रस्ताओणी-पाचल-अणुस्कुरा सुमारे ३५ किमी लांबीचा रस्ताखड्ड्यांमुळे सध्या रस्त्याची दुरवस्थाकारवली - रायपाटण - येळवण - खडीकोळवण - सौंदळ - ओणी येथे नागमोडी वळणेरूंदीकरण, मजबुतीकरण, काँक्रिटीकरण, पुलांसह मोऱ्यांचे होणार मजबुतीकरणनागमोडी वळणे कमी झाल्यास अपघात घटतीलकाँक्रिटीकरणामुळे पावसाळ्यातील खड्ड्यातील प्रवास होईल सुरक्षित.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.