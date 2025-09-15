Butterflies: मनमोहक तरी दुर्लक्षित फुलपाखरे कोकणी जैव विविधाततेतील ठेवा

निसर्गाच्या विविध रंगांनी नटलेल्या कोकणात केवळ डोंगर, नद्या आणि समुद्रच नाहीत तर जैवविविधतेचा एक अमूल्य ठेवा दडलेला आहे. वेगवेगळ्या प्रजातीची आणि तेवढीच लक्षवेधी अशी आकर्षक फुलपाखरंही येथील निसर्गसाखळीतील महत्त्वाचा दुवा ठरत आहेत. संगमेश्वर तालुक्यातील कुंडी गावात फुलपाखरांची जैवविविधता अभ्यासकच नव्हे तर पर्यटकांचेही लक्ष वेधून घेत आहेत. चिपळूण आणि राजापूर येथे उभारण्यात येणाऱ्या फुलपाखरू उद्यानातून तसेच खासगी वनक्षेत्रांमधून होणारे संवर्धन निश्चितच पर्यटनाला नवा आयाम देणार आहेत. सध्या फुलपाखरू महिन्याच्या निमित्ताने अनेक पक्षीमित्र, अभ्यासक फुलपाखरू संवर्धनाच्यादृष्टीने मंथन करताना दिसत आहेत. आपल्या रोजच्या जगण्यात मनमोहक फुलपाखरे भिरभिरताना दिसतात. ती मनमोहक असतात; पण तेवढीच दुर्लक्षित. फुलपाखरांचे महत्त्व काय, त्यांचा आपल्या परिसरातील आढळ यांचा वेध येथे घेतला आहे.- राजेंद्र बाईत, मुझ्झफर खान रत्नागिरी.Smart Meter: मीटरचा हिशोब ‘स्मार्ट’ की फसवा?; वाढीव वीजबिलांमुळे ग्राहक संतप्त, दुरुस्तीसाठी महावितरण कार्यालयात रांगा.राजापूर तालुक्यातील शीळ येथील जिल्हा परिषद शाळा नं. 2 मधील विद्यार्थ्यांनी ऑक्टोबर, 2017 मध्ये प्रशाळेचे तत्कालीन मुख्याध्यापक सुनील किनरे आणि सहकारी शिक्षक गजानन डांगे यांच्या मार्गदर्शनाखाली कोषाचे संवर्धन करत ‘क्रिमसन रोज’ प्रजातीच्या फुलपाखराचा जीवनप्रवास अनुभवला होता. शाळा परिसरातील झाडांवर सापडलेल्या फुलपाखराच्या अळ्या प्लास्टिकच्या बरण्यांमध्ये ठेवून त्यांचे योग्य पद्धतीने संगोपन केले. त्यामध्ये संगोपन होत असलेल्या अळीच्या जीवनामध्ये रोज होणारे बदल प्रत्यक्ष पाहण्याची संधी विद्यार्थ्यांना प्राप्त झाली. अळ्या कशा असतात, कोष कसा आणि कुठे असतो, कोषातून बाहेर पडलेल्या फुलपाखराला नेमक्या कुठल्या झाडाची पाने खाण्यासाठी लागतात, कोषातून बाहेर पडलेल्या फुलपाखराला ही पाने किती दिवसानंतर द्यावीत या संबंधित मिळालेल्या ज्ञानाची टीप्पणीही त्या वेळी विद्यार्थांनी तयार केली होती..मूनमॉथ प्रवासाच्या केल्या महत्वपूर्ण नोंदीराजापूर येथील पक्षीमित्र आणि अभ्यासक धनंजय मराठे यांना ऑगस्ट, 2017 मध्ये स्त्यावर जखमी अवस्थेमध्ये पडलेले मूनमॉथ (पतंग) सापडले होते. जखमी मुनमॉथ घरी आणल्यानंतर काही तासामध्ये त्याने अंडी घातली. त्यानंतर, त्यांनी घरामध्ये नैसर्गिक अधिवास तयार केला. त्या द्वारे अंड्यांपासून अळी ते फुलपाखरू असा तब्बल सुमारे चाळीस दिवसांचा मूनमॉथचा जीवनप्रवास त्यांना प्रत्यक्ष अनुभवला. फुलपाखराच्या जीवनप्रवासातील विविध टप्पे आणि बदलावांचे टिप्पण ठेवणे, त्या फुलपाखराला प्रत्यक्षात नैसर्गिक अधिवासाचा अनुभव देणे यामध्ये अनेक अडचणींना त्यांना सामोरे जावे लागले. वेळप्रसंगी तारेवरची कसरतही करावी लागली. त्यानंतरही त्यांनी फुलपाखराच्या जीवनप्रवासाच्या काही महत्वाच्या नोंदी केल्या. त्यामध्ये झाडाच्या पानाच्या खालच्या बाजूला पतंग सुमारे तीनशे अंडी घालतात. त्यातून, सुमारे शंभर-सव्वाशे अळ्या बाहेर पडताना त्यापैकी शेवटी वीस-पंचवीस कोष तयार होतात. अंडी घातल्यानंतर आठ ते पंधरा दिवसांमध्ये त्यातून अळ्या बाहेर पडतात. पाने खाऊन अळ्या मोठ्या होतात. त्यानंतर संपूर्ण दिवस सुस्थावस्थेमध्ये राहून झाडाची पाने एकमेकांना चिकटवून त्यामध्ये कोष बांधतात. त्याच्यानंतर दहा ते पंधरा दिवसांमध्ये पूर्णपणे वाढ झालेले फुलपाखरू तयार होते. कोषातून बाहेर पडल्यानंतर सुमारे तीन तासामध्ये फुलपाखराची पूर्णपणे वाढ होते. अंड्यातून बाहेर आलेली अळी सर्वसाधारण तीन मिमी असते तर, पूर्ण वाढ झालेली अळी 3 ते 4.5 इंच लांबीची असते. पूर्ण वाढ झालेल्या पतंगाचे त्यानंतरचे जीवन सुमारे पंधरा दिवसांचे असते. या सार्या नोंदीचा त्यामध्ये समावेश असून, या सार्या नोंदी भविष्यामध्ये फुलपाखराच्या जीवनप्रवासाच्या अभ्यासाच्यादृष्टीने महत्वपूर्ण ठरणार आहेत..‘अॅक्टियास ल्युना’चे वास्तव्य‘अॅक्टियास ल्युना’ हे अतिशय देखणे असलेले निशाचार प्रजातीचे ‘सँटरनिडी’ कुळातील फुलपाखरू (पतंग) राजापूरमध्ये आढळून आले होते. त्यामध्ये 2016 मध्ये तहसीलदार कार्यालयामध्ये नर तर, 2021 मध्ये आडिवरे येथे मादी प्रजातीचे फुलपाखरू आढळले होते. सुमारे बारा ते पंधरा दिवसांचे जीवनमान असलेल्या या पतंगाच्या दोन पंखांमधील अंतर साधारणतः तेरा ते सोळा सेंमी असते. त्याच्या शेपटीचा रंग आणि लांबीवर तो नर आहे की, मादी याचे निदान करणे अधिक सोयीस्कर ठरते. त्याच्या पंखावर चंद्रासारखे गोल असतात. ते कलेकलेने वाढत जाऊन त्याचा पूर्ण चंद्र होतो. चंद्राची कला पूर्ण होण्यासाठी पंधरा दिवसांचा कालावधी जातो; मात्र, ल्युना पतंगाच्या पंखावरील चंद्राची कला पूर्ण होण्यासाठी सात दिवसांचा कालावधी जातो म्हणून त्याला ‘ल्युना मॉथ’ असे टोपणनाव पडले आहे. ल्युना मॉथ साधारणपणे आपल्या जीवनकालामध्ये सुमारे पंचवीस झाडांवर उपजीविका करतो. प्रजनन करण्यासाठी नर आणि मादी जेव्हा शारीरिकदृष्ट्या तयार होतात. मादी विशिष्ट गंध सोडतात. त्याचा दर्प वा वास साधारण चार ते अकरा किमीमध्ये राहून त्या परिसरात असलेल्या नरासोबत नंतर मादीचे मिलन होऊन नवीन प्रजाती जन्मास येते. राजापूर तालुक्यामध्ये सापडलेल्या मादी पतंगाच्या दोन पंखामधील अंतर 10.5 सेंमी., उंची 16.5 सेंमी. असल्याची नोंद झाली होती..अॅटलॅस पतंगाचे वास्तव्यदुर्मिळ प्रजाती म्हणून ओळखल्या जात असलेल्या अॅटलॅस प्रजातीच्या पतंगाचा सुमारे 54 दिवसांचे जीवन असते. या फुलपाखराच्या मादीचा आकार नरापेक्षा कमी असतो. कोषातून बाहेर पडलेला पतंग आठ दिवसांचे जीवन जगतो. याच दिवसात त्याचे आणि मादीचे मिलन झाल्यास त्याचे प्रजनन होऊन मादी अंडी घालते. त्रिकोणी आकाराच्या असलेल्या या पतंगाच्या पंखावरील नक्षी तपकिरी रंगाची असून, पंखाच्या टोकाला डोळ्याच्या आकारासारखा ठिपका असतो. या ठिपक्यामुळे पंखाचे टोक सापाच्या आकारासारखे वाटते. या फुलपाखराची अनेक वैशिष्ट्ये असून, सापाच्या डोक्यासारखा पंखाचा आकार हे एक त्यापैकी वैशिष्ट आहे. 2012 मध्ये शहरातील गुजराळी भागासह विखारेगोठणे येथील आबासाहेब मराठे महाविद्यालयाच्या कॅम्पसमधील बागेतील एका झाडावर तर, 2016 मध्ये राजापूर तहसीलदार कार्यालयाच्या इमारतीच्या भिंतीवर अॅटलॅस पतंग आढळून आला होता. आबासाहेब मराठे महाविद्यालयामध्ये आढळलेल्या नर जातीच्या पतंगाच्या दोन पंखामधील अंतर 22 सें.मी. होती. तर, तहसीलदार कार्यालयाच्या आवारामध्ये आढळलेल्या पतंगाच्या दोन्ही पंखाच्या टोकांमधील अंतर सुमारे 24 सेंमी. होते. त्यामुळे हा पतंग आशिया खंडातील सर्वाधिक मोठा पतंग असल्याचे बोलले जात आहे..कमी पाऊस असलेले वातावरण पोषककमी पाऊस असलेले वातावरण पतंगाच्या वाढीसह नर-मादीच्या मिलनासाठी पोषक असते. पाऊस कमी झाल्यानंतर कोषानंतर हे पतंग बाहेर पडून त्यानंतर नर-मादी मिलन होऊन नवीन प्रजाती निर्माण होते. ऑगस्ट-सप्टेंबर या महिन्यांमध्ये पावसाचा जोर तुलनात्मकदृष्ट्या कमी असतो. त्यामुळे या कालावधीमध्ये अनेक ठिकाणी पतंगाचे कोष आढळून येतात..फुलपाखरांची होस्ट प्लॅन्टफुलपाखराच्या जीवनप्रवासामध्ये फुलझाडे अन् वनस्पतींची भूमिका महत्वाची ठरते. ज्या झाडावर अंडी घातलेली असतात त्या झाडांची पाने अंड्यातून बाहेर पडलेल्या अळ्या खातात. त्यामध्ये त्यांची पूर्ण वाढ होते. पूर्ण वाढ झाल्यानंतर अळी पुन्हा स्वतःचा कोष बनवते. अशा झाडांना ‘होस्ट प्लॅन्ट’ म्हणून ओळखले जाते. त्यामध्ये सोनचाफा, सोनटक्का, बहावा, कृष्णकमळ, उलटा अशोक, सिताफळ, पानफुटी, बदकवेल, अशोक, बोगनवेल, लिंबू, झेंडू, जिनियास, इचिनेसिया, लँटाना, काळ्या डोळ्यांच्या सुसान, सालव्हिया, फुलपाखरू तण, अॅनिस हिसॉप, उन्हाळी गोड, माऊंटन मिंट, रॅटेलस्नेक मास्टर, जो पाय वीड, पिळुकी, बेहडा, करंज, नारळ, निलकंठ, काटे अडुळसा, पळस, बाभळी, रानमेथी, कंबरमोडी, शिरीष, चित्रक, बहावा, रिठा, कापशी, वाघरी, करांदा, कजरी, दिडा, अर्जुन, ऐन, जास्वंद, तगर आदी झाडांचा समावेश आहे..आनंदाची बातमी! पर्यावपण विभागातर्फे राजापूर तालुक्यातील सोलगाव येथील माध्यमिक शाळेमध्ये सुमारे पाच वर्षापूर्वी फुलपाखरू उद्यानाची उभारणी करण्यात आली आहे.