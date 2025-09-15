कोकण

Butterflies: मनमोहक तरी दुर्लक्षित फुलपाखरे कोकणी जैव विविधाततेतील ठेवा

Butterflies in Konkan: राजापूर तालुक्यातील शीळ येथील जिल्हा परिषद शाळा नं. 2 मधील विद्यार्थ्यांनी ऑक्टोबर, 2017 मध्ये प्रशाळेचे तत्कालीन मुख्याध्यापक सुनील किनरे आणि सहकारी शिक्षक गजानन डांगे यांच्या मार्गदर्शनाखाली कोषाचे संवर्धन करत ‘क्रिमसन रोज’ प्रजातीच्या फुलपाखराचा जीवनप्रवास अनुभवला होता.
A rare butterfly resting on a wildflower – Konkan’s hidden treasure of biodiversity.

सकाळ डिजिटल टीम
निसर्गाच्या विविध रंगांनी नटलेल्या कोकणात केवळ डोंगर, नद्या आणि समुद्रच नाहीत तर जैवविविधतेचा एक अमूल्य ठेवा दडलेला आहे. वेगवेगळ्या प्रजातीची आणि तेवढीच लक्षवेधी अशी आकर्षक फुलपाखरंही येथील निसर्गसाखळीतील महत्त्वाचा दुवा ठरत आहेत. संगमेश्वर तालुक्यातील कुंडी गावात फुलपाखरांची जैवविविधता अभ्यासकच नव्हे तर पर्यटकांचेही लक्ष वेधून घेत आहेत. चिपळूण आणि राजापूर येथे उभारण्यात येणाऱ्या फुलपाखरू उद्यानातून तसेच खासगी वनक्षेत्रांमधून होणारे संवर्धन निश्चितच पर्यटनाला नवा आयाम देणार आहेत. सध्या फुलपाखरू महिन्याच्या निमित्ताने अनेक पक्षीमित्र, अभ्यासक फुलपाखरू संवर्धनाच्यादृष्टीने मंथन करताना दिसत आहेत. आपल्या रोजच्या जगण्यात मनमोहक फुलपाखरे भिरभिरताना दिसतात. ती मनमोहक असतात; पण तेवढीच दुर्लक्षित. फुलपाखरांचे महत्त्व काय, त्यांचा आपल्या परिसरातील आढळ यांचा वेध येथे घेतला आहे.

- राजेंद्र बाईत, मुझ्झफर खान रत्नागिरी

