Uddhav Thackeray : ठाकरेंच्या शिवसेनेचे कोकण आता नाही राहिलं, एकनाथ शिंदेंनी मोठा गळ टाकला; राजन तेलींचा शिवसेना प्रवेश

हायलाइट्स (Highlight Summary – 3 Points)राजन तेली यांचा शिंदे शिवसेनेत प्रवेश, ठाकरे गटाला मोठा धक्काउद्धव ठाकरे गटाचे नेते आणि माजी आमदार राजन तेली यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत मुंबईत झालेल्या दसरा मेळाव्यात शिंदे शिवसेनेत प्रवेश केला.राजकीय प्रवासातील आणखी एक वळणराजन तेली यांनी आपल्या राजकीय कारकिर्दीत शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी, भाजप आणि ठाकरे शिवसेना अशा विविध पक्षांतून काम केले आहे.राणे गटाचा पाठिंबा, संघटनात्मक ताकदीचा फायदा शिंदे गटालातेली यांच्या प्रवेशामागे आमदार नीलेश राणे यांची व्यूहरचना असल्याची चर्चा असून, सावंतवाडी मतदारसंघातील त्यांचे कार्यकर्ते नेटवर्क शिंदे शिवसेनेला बळकटी देणार आहे..Uddhav Thackeray Vs Eknath Shinde : उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेनेचे नेते व माजी आमदार राजन तेली यांनी गुरुवारी (ता. २) उपमुख्यमंत्री व शिंदे शिवसेनेचे मुख्य नेते एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीमध्ये मुंबई येथे आयोजित दसरा मेळाव्यात शिवसेनेमध्ये प्रवेश केला. त्यामुळे ठाकरे शिवसेनेला जिल्ह्यामध्ये आणखी एक धक्का बसला आहे..तेली यांनी अलीकडेच विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर भाजपमधून ठाकरे शिवसेनेमध्ये प्रवेश केला होता. त्यांनी त्यावेळी ठाकरे शिवसेनेकडून उमेदवारी मिळवत युतीचे उमेदवार दीपक केसरकर यांच्याविरोधात निवडणूक लढवली होती. मात्र, त्यांना तब्बल तिसऱ्यांदा पराभव पत्करावा लागला होता. या पराभवानंतर ते काहीसे राजकीय अज्ञातवासात गेले होते. ठाकरे शिवसेनेच्या कुठल्याच कार्यक्रमात ते सक्रिय सहभागी होत नव्हते, तसेच त्यांच्याकडून कुठल्याही प्रकारचे राजकीय स्टेटमेंट दिले जात नव्हते. ते पुन्हा एकदा भाजपमध्ये प्रवेश करण्याची चर्चा मध्यंतरी सुरू होती. मात्र, यातही राजकीय अडचणी आल्याचे समजते..गेल्या आठवड्याभरात जिल्हा बँकेच्या कर्ज प्रकरणावरून ते चर्चेत आले होते. त्यांनी सिंधुदुर्गचे पालकमंत्री नीतेश राणे आणि जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष मनीष दळवी यांच्या विरोधात पत्रकार परिषद घेतली होती. या पार्श्वभूमीवर मुंबईत झालेल्या दसरा मेळाव्यात त्यांनी शिंदे शिवसेनेमध्ये प्रवेश करत एक प्रकारे पुन्हा एकदा राजकीय धक्का दिला आहे. तेली यांच्या प्रवेशामुळे सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघ सोबतच जिल्ह्यामध्ये शिंदे शिवसेनेची ताकद काहीशी वाढणार आहे..सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघामध्ये त्यांनी भाजप जिल्हाध्यक्ष असताना संघटना बांधणीचे काम केले होते; परंतु गेल्यावेळी विधानसभेची उमेदवारी न मिळाल्याने त्यांनी भाजपची साथ सोडली होती. ठाकरे शिवसेनेत जात त्यांनी उमेदवारी मिळवली होती. मात्र, तेथे त्यांचे संघटनात्मक काम दिसले नाही. असे असले तरी गावोगावी त्यांच्याकडे कार्यकर्त्यांचे नेटवर्क आहे. त्याचा शिंदे शिवसेनेला फायदा होणार आहे. मुंबई येथे झालेल्या पक्षप्रवेशानंतर तेली यांनी सुद्धा सर्वांसोबत राहून आपण शिंदे शिवसेनेमध्ये काम करणार असल्याचे सांगितले..Kolhapur Crime : उसणे घेतलेल्या पैशांची चिंता, लोकांना तोंड कसं दाखवायचं; २७ वर्षीय तरूणाने घेतला गळफास, 'त्या' चिठ्ठीत नेमकं काय?.पक्षांतरचा सिलसिलातेली यांनी आपल्या राजकीय कारकिर्दीत अनेक पक्ष बदलले. सुरुवातीला माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे यांच्यासोबत त्यांनी शिवसेनेमध्ये काम पाहिले. त्यानंतर ते राणेंसोबतच काँग्रेसमध्ये दाखल झाले. या ठिकाणी ते विधान परिषदेचे आमदार म्हणून निवडून आले. त्यानंतर सावंतवाडी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी राष्ट्रवादीमध्ये प्रवेश केला. मात्र, त्यानंतर अल्पकाळात ते भाजपमध्ये गेले आणि सावंतवाडीतून विधानसभा लढवली. भाजपमध्ये जिल्हाध्यक्ष म्हणून काम केले. पुढे गेल्या विधानसभेत ते ठाकरे शिवसेनेत दाखल झाले. आता त्यांनी शिंदे शिवसेनेतून नव्या 'इनिंग'ला सुरुवात केली आहे..राजकीय कार्यक्षेत्र कोणते असणार?तेली यांच्या पक्षप्रवेशामागे आमदार नीलेश राणे यांची व्यूहरचना असल्याची चर्चा आहे. प्रवेशापूर्वी नीलेश राणे यांच्यासोबत त्यांचे फोटोही सोशल मीडियावर व्हायरल झाले होते. विधानसभेत निवडून येण्यासाठी गेल्या पंधरा वर्षांत त्यांनी सावंतवाडी मतदारसंघातून प्रयत्न केले. आता या मतदारसंघात त्यांचे कट्टर राजकीय स्पर्धक असलेले दीपक केसरकर शिंदे शिवसेनेतच आहेत. त्यांच्याकडे कणकवली, वैभववाडी या भागाची जबाबदारी दिली जाणार असल्याचे समजते. त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीची सुरुवात याच भागातून झाली आहे..वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQs)1. राजन तेली यांनी कोणत्या पक्षात प्रवेश केला?➡️ त्यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेत (शिंदे गटात) प्रवेश केला आहे.2. पक्षप्रवेश कोठे आणि कधी झाला?➡️ मुंबईत गुरुवारी (ता. २) झालेल्या दसरा मेळाव्यात राजन तेली यांनी शिंदे शिवसेनेत प्रवेश केला.3. राजन तेली यांचा पूर्वीचा राजकीय प्रवास कसा राहिला आहे?➡️ त्यांनी शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, भाजप आणि ठाकरे शिवसेना अशा विविध पक्षांमध्ये काम केल्यानंतर आता शिंदे गटात प्रवेश केला आहे.