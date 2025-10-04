कोकण

Uddhav Thackeray : ठाकरेंच्या शिवसेनेचे कोकण आता नाही राहिलं, एकनाथ शिंदेंनी मोठा गळ टाकला; राजन तेलींचा शिवसेना प्रवेश

Rajan Teli : शिवसेना ठाकरे गटात असलेल्या राजन तेली यांनी शिंदे शिवसेनेतून नवी राजकीय ‘इनिंग’ सुरू केली आहे.
Uddhav Thackeray

Uddhav Thackeray

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on
Summary

हायलाइट्स (Highlight Summary – 3 Points)

राजन तेली यांचा शिंदे शिवसेनेत प्रवेश, ठाकरे गटाला मोठा धक्का

उद्धव ठाकरे गटाचे नेते आणि माजी आमदार राजन तेली यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत मुंबईत झालेल्या दसरा मेळाव्यात शिंदे शिवसेनेत प्रवेश केला.

राजकीय प्रवासातील आणखी एक वळण

राजन तेली यांनी आपल्या राजकीय कारकिर्दीत शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी, भाजप आणि ठाकरे शिवसेना अशा विविध पक्षांतून काम केले आहे.

राणे गटाचा पाठिंबा, संघटनात्मक ताकदीचा फायदा शिंदे गटाला

तेली यांच्या प्रवेशामागे आमदार नीलेश राणे यांची व्यूहरचना असल्याची चर्चा असून, सावंतवाडी मतदारसंघातील त्यांचे कार्यकर्ते नेटवर्क शिंदे शिवसेनेला बळकटी देणार आहे.

Uddhav Thackeray Vs Eknath Shinde : उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेनेचे नेते व माजी आमदार राजन तेली यांनी गुरुवारी (ता. २) उपमुख्यमंत्री व शिंदे शिवसेनेचे मुख्य नेते एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीमध्ये मुंबई येथे आयोजित दसरा मेळाव्यात शिवसेनेमध्ये प्रवेश केला. त्यामुळे ठाकरे शिवसेनेला जिल्ह्यामध्ये आणखी एक धक्का बसला आहे.

Loading content, please wait...
Uddhav Thackeray
Sindhudurg
Eknath Shinde
Konkan

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com