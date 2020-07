किती निष्काळजीपणा! पुरातून जाणे आले अंगलट

वेंगुर्ले (सिंधुदुर्ग) - आज पहाटे झालेल्या मुसळधार पावसामुळे तालुक्‍यातील परबवाडा आडारी येथील संजय फर्नांडिस यांच्या घरासमोरील पुलावरून पुराचे पाणी वाहत होते. दरम्यान, येथून जाणाऱ्या उभादांडा नमसवाडी येथील प्रशांत सदाशिव साळगावकर यांची दुचाकी वाहून गेली; मात्र वेळीच ते गाडीवरून उतरल्याने बचावले. तालुक्‍यातील नमसवाडी येथील श्री. साळगावकर हे आपल्या कामानिमित्त या पुलावरून जात होते. त्याच दरम्यान पाऊस खूप झाल्याने आडारी येथील पुलावरून पुराचे पाणी वाहत होते. पाण्याचा अंदाज न आल्याने साळगावकर यांनी दुचाकी पुढे नेली; मात्र पाण्याच्या प्रवाहापुढे दुचाकीचा टिकाव लागला नाही. वेळीच साळगावकर यांनी दुचाकीवरून उडी मारल्याने अनर्थ टळला. ग्रामस्थांनी जीवाची पर्वा न करता त्यांना व गाडीला सुखरूप बाहेर काढले. या प्रसंगाने साळगावकर यांना प्रचंड मानसिक त्रास झाला असून दुचाकीचेही नुकसान झाले आहे. या पुलाचे मागील निवडणुकीवेळी उद्‌घाटन झाले असून अद्याप हा धोकादायक पूल बांधलेला नाही. लोकांना आश्‍वासन देऊन निवडणुकीत प्रचंड मतदान मात्र सत्ताधाऱ्यांनी घेतले आहे. नवीन पूल तत्काळ उभारावा, अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे. संपादन ः राहुल पाटील

