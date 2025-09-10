कोकण

Pali Mayor Election : पाली नगराध्यक्षपदी भाजपचे पराग मेहता यांनी मारली बाजी; शिवसेनेच्या (शिंदे गट) उमेदवाराचा पराभव

अष्टविनायक तीर्थक्षेत्र असलेल्या पाली नगरपंचायतीच्या नगराध्यक्ष पदाची चूरशीची निवडणूक बुधवारी (ता. 10) संपन्न झाली.
parag mehta

parag mehta

sakal

अमित गवळे
Updated on

पाली - अष्टविनायक तीर्थक्षेत्र असलेल्या पाली नगरपंचायतीच्या नगराध्यक्ष पदाची चूरशीची निवडणूक बुधवारी (ता. 10) संपन्न झाली. या निवडणुकीत पाली नगराध्यक्षपदी भाजपचे पराग मेहता निवडून आले. यावेळी नगरपंचायत कार्यालयाबाहेर भाजप व राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (अजित पवार गट) आणि मित्रपक्ष यांच्या पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी गुलाल उधळत व ढोल ताशा वाजवत एकच जल्लोष केला.

Loading content, please wait...
Bjp
election
Municipal Corporation
pali
Mayor Election
shivsena

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com