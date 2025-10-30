कोकण

Kokan Weather Update : नौका आल्या बंदरात, मासळी खोल समुद्रात! पर्यटकांचा हिरमोड; यंदा आंबा महागण्याची भिती

Kokan Weather : दीवाळी सणातच पावसाने जोर धरल्याने सणाची मजा घेण्यातही अडचणी जाणवल्या. वादळी वारा आणि पाऊस यामुळे समुद्रातील वातावरण खराब झाल्याने मच्छीमारी नौका बंदरात थांबून आहेत.
Kokan Weather Update

वादळी वारा आणि पाऊस यामुळे समुद्रातील वातावरण खराब झाल्याने मच्छीमारी नौका बंदरात थांबून आहेत.

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Devgad Mango Weather Effect : देवगड तालुक्याच्या किनारी भागात परतीच्या पावसाचा जोर कायम आहे. पावसामुळे मासेमारी ठप्प झाल्याने स्थानिक बाजारातील मासळीची आवक घटली आहे. त्यामुळे दिवाळी सुटीत आलेल्या पर्यटकांना मासळीचा मनमुराद आस्वाद घेण्यात अडचणी जाणवत आहेत. बाजारातील उपलब्ध मासळीचे भाव वधारल्याने पर्यटकांच्या खिशालाही कात्री लागण्याची स्थिती निर्माण झाली आहे.

Loading content, please wait...
Weather
Weather Department
weather forcast
Weather Update maharashtra
weather updates
Maharashtra weather update
Weather Alerts India
weather update Pune
Weather Forecast Vidarbha
Impact of Rain on Traffic

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com