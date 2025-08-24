Boisar Varsha Marathon:'बोईसर वर्षा मॅरेथॉनमध्ये पाच हजार धावपटूंचा सहभाग'; व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे उपमुख्यमंत्री शिंदेंकडून शुभेच्छा

-सुमित पाटील बोईसर : शिवसेना व आधार प्रतिष्ठान व पालघर जिल्हा अॅथेलेटिक्स स्पोर्ट्स असोसिएशन यांच्या वतीने राष्ट्रीय क्रीडा दिनानिमित्त बोईसर वर्षा मॅरेथॉन २०२५ आयाेजित करण्यात आले हाेते. बोईसरमध्ये शिवसेना आणि आधार प्रतिष्ठान आयोजित क्लीन बोईसर ग्रीन बोईसरच ब्रीद वाक्य घेऊन बोईसर वर्षा मॅरेथॉन स्पर्धा (तारीख.२४ )पार पडली. बोईसर च्या ओत्सवाल (धोडीपूजा)येथे या स्पर्धेला सकाळी साडेसहा वाजता सुरुवात झाली. या स्पर्धेमध्ये जवळपास पाच हजार पेक्षा जास्त स्पर्धक सहभागी झाले होते.तर या स्पर्धेत ज्येष्ठ मंडळींनीही सहभाग दर्शवला..धक्कादायक! 'संगमनेर तालुक्यात कुत्र्यांचे भांडण, मालकांमध्ये वाद; कुऱ्हाडीच्या घावाने कुत्रा जखमी, ‘कुत्र शेळ्यांवर धावलं अन्...पालघर जिल्ह्यातील पाच हजार धावपटूंचा सहभाग असलेली बोईसर वर्षा मॅरेथॉन स्पर्धा उत्साहात पार पडली. शिवसेना आणि आधार प्रतिष्ठान बोईसर आयोजित व पालघर जिल्हा अॅथेलेटिक्स असोसिएशन मान्यता प्राप्त मॅरेथॉन स्पर्धेत सहभागी झालेल्या विविध गटातील विजेत्या स्पर्धकांना तब्बल हजारो रुपयांची बक्षिसे देण्यात आली. स्वच्छ बोईसर सुंदर बोईसर हे घोषवाक्य घेऊन शिवसेना पालघर जिल्हा आणि आधार प्रतिष्ठान यांच्या संयुक्त विद्यमाने रविवारी सकाळी बोईसर बेटेगाव मार्गावर वर्षा मॅरेथॉन स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले होते..१० किमी अंतरामध्ये धावण्यात जयश्री किरण पुंजारा यांनी आपला प्रथम क्रमांक पटकावला. तसेच पूजा लक्ष्मी गोंड, रोहन संजय दराडे, अजित दुमडा, सुरेश माच्छी,माधुरी राजन, अदिती पाटील, आणि ओपन गट निलेश आर्सेकर, यांनी विशेष कामगिरी केली. यावेळी अनेक मान्यवर या स्पर्ध पाहण्यासाठी उपस्थित होते यावेळी वेगवेगळ्या शाळेतील शिक्षक आणि विद्यार्थी उपस्थित होते..या कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे शिवसेना मुख्यनेते आणि महाराष्ट्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे यांच्या व्हिडिओ कॉन्फरन्स द्वारे संवादरूपी धावपटूंना शुभेच्छा दिल्या . शिवसेनेचे आदिवासी समाज महाराष्ट्र संघटक जगदीश घोडी, शिवसेना जिल्हाप्रमुख कुंदन संखे, भारतीय जनता पार्टीचे सरचिटणीस अशोक वडे, शिवशक्ती संघटनेचे संजय पाटील, बोईसरचे उपविभागीय अधिकारी विकास नाईक, बोईसरचे पोलीस निरीक्षक शिरीष पवार, पालघर जिल्हा क्रीडा अधिकारी सुहास वनमाळी,रणवीर शर्मा,खैरेपाडा ग्रामपंचायतचे सरपंच विवेक वडे ,पंचायत समिती सदस्य रेखा सकपाळ शिगाव ग्रामपंचायतच्या सरपंच दीप्ती दुमाडा प्रथम खुल्या गटातील १० किमी स्पर्धेला झेंडा दाखवून सुरुवात केली. त्यानंतर टप्प्याटप्याने मुला मुलींची सहा किमी, पाच किमी, तीन किमी आणि साठ वर्षावरील ज्येष्ठ नागरिक यांच्यासाठीची स्पर्धा पार पडली..स्पर्धेचे आयोजन - महेंद्र सिंग-अध्यक्ष.आधार प्रतिष्ठान, जगदीश धोडी- सचिव आधार प्रतिष्ठान व शिवसेना उपनेते, शिवसेना सह संपर्कप्रमुख वैभव संखे, सरावली सरपंच आनंद धोडी, ट्रस्टी सागर धोडी, ॲड कल्पेश धोंडी, जिल्हा परिषद सदस्य पौर्णिमा धोडी, राकेश आचार्य, सचिन पाटील, कलावती पाटील, अमित पाठक , प्रवीण धोडी, रमेश हावले, धीरज सिंग,पालघर तालुका क्रीडा प्रमुख राम पाटील, मरेथॉन तांत्रिक कमिटीच रोहित बारी, पालघर जिल्हा अॅथेलेटिक्स पुरुषोत्त़म पळसुले, आशिष पाटील यांच्यासह अनेक शिक्षकांनी आणि शिवसेना व आधार प्रतिष्ठान पदाधिकारी व स्वयंसेवकांनी स्पधा यशस्वी होण्यासाठी परिश्रम घेतले..Ahilyanagar fraud:'अहिल्यानगरमध्ये शेअर मार्केटच्या नावे ५० लाखांची फसवणूक'; नफ्याचा आमिष नडला, दोघांविरुध्द गुन्हा.यावेळी सरावली विभाग प्रमुख कंकरे, ग्रामपंचायत सदस्य जुली बारी, शेट्टी मॅडम,यासह शगुन हॉस्पिटल राकेश शहा, ओझोन मल्टी स्पेशलिस्ट डॉक्टर अमित यादव व ॲम्बुलन्स व सर्व शिक्षक वर्ग स्पर्धक नागरिक पत्रकार बंधू युवा कार्यकर्ते आदी मान्यवर बहुसंख्याने उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.