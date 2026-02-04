कोकण

Sindhudurg Csshews : ‘सिंधुदुर्गचा काजू’ जागतिक ब्रँड होणार? काजू बी ला प्रतिकिलो २०० रुपयांची जोरदार मागणी

GI Cashew price : सिंधुदुर्गातील जीआय मानांकित काजूला जागतिक ब्रँड बनवण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी आशेचा किरण ठरत आहे. मात्र वाढलेल्या उत्पादन खर्चाच्या पार्श्वभूमीवर काजू बी ला प्रतिकिलो किमान २०० रुपये दर मिळावा, अशी ठाम मागणी आता शेतकरी करत आहेत.
GI-tagged cashew nuts from Sindhudurg fetch high demand in markets

एकनाथ पवार : सकाळ वृत्तसेवा
वैभववाडी : जिल्ह्यात नव्या काजू हंगामात काजू बी ला प्रति किलो १७० ते १८० रुपये दर मिळत आहे. मात्र, केंद्राने काजूचा जागतिक दर्जाचा ब्रॅंड तयार करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर मुळातच जीआय मानांकन असलेल्या सिंधुदुर्गातील शेतकऱ्यांच्या अपेक्षा वाढल्या असून, आता काजू बी ला प्रतिकिलो २०० रुपये दर मिळायलाच पाहिजे, अशी मागणी होत आहे.

