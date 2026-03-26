Ratnagiri ZP : सभापती निवडणुकीत धक्का तंत्राचा वापर; अनपेक्षित घडामोडींमुळे राजकीय समीकरणे बदलली

रत्नागिरी : जिल्हा परिषदेच्या विषय समिती सभापतिपदाची निवडणूक बिनविरोध झाली. शिवसेना मुख्यनेते तथा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या आदेशानुसार, शिवसेना उपनेते डॉ. उदय सामंत यांनी जुन्या चेहऱ्यांना बाजूला करून अनेक इच्छुकांना धक्का दिला. पूर्णपणे नवीन फळीला संधी दिली. विशेष म्हणजे, विधानसभा निवडणुकीत पक्षाशी एकनिष्ठ राहून बंडखोरांचा पराभव करणाऱ्या शिलेदारांना सभापतिपदाचे बक्षीस देण्यात आले..समाजकल्याण सभापतिपदी सुयोग कांबळे, महिला व बालकल्याण सभापतिपदी मयुरी शिर्के, कृषी व पशुसंवर्धन सभापतिपदी महेश नाटेकर, तर अर्थ आणि शिक्षण सभापतिपदी नंदकुमार मुरकर यांची निवड झाली. सकाळी निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा प्रांताधिकारी जीवन देसाई यांच्याकडे उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यात आले. .Jalgaon Municipal Corporation : जळगाव मनपावर युतीचा झेंडा! डॉ. चंद्रशेखर पाटील आणि सिंधू कोल्हे यांची बिनविरोध निवड.त्यानंतर दुपारी या अर्जांची छाननी प्रक्रिया झाली. सव्वातीन वाजता विशेष सभा लावून निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी निवडून आलेल्या उमेदवारांची नावे जाहीर केली. विरोधी अर्ज दाखल न झाल्याने या चारही उमेदवारांची बिनविरोध निवड झाल्याचे त्यांनी जाहीर केले.या निवडीनंतर नवनिर्वाचित सभापतींचे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी वैदेही रानडे यांनी रोपटे देऊन अभिनंदन केले. त्यानंतर जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा अस्मिता केंद्रे आणि उपाध्यक्ष विलास चाळके यांनी देखील सभापतींचे अभिनंदन केले. त्यानंतर दत्त मंदिरात जाऊन त्यांनी आशीर्वाद घेत शिवसेनेच्या पदाधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत पदभार स्वीकारला..नव्या निवडींमध्ये सर्वांत मोठी चर्चा ही अर्थ व शिक्षण सभापतिपदाची आहे. जिल्हा परिषदेचे अत्यंत अभ्यासू सदस्य म्हणून ओळखले जाणारे उदय बने यांचा पराभव करणारे शिवसेनेचे शिलेदार नंदकुमार मुरकर यांच्या विजयाची दखल घेत डॉ. उदय सामंत यांनी त्यांना 'अर्थ व शिक्षण सभापती'पदाची महत्त्वाची जबाबदारी दिली. \r.Pune News: अनुभव, निष्ठा अन् राजकीय गणिताचा मेळ; पुणे जिल्हा परिषदेत जगदाळे, वळसे पाटील यांच्या निवडीमागे बहुआयामी समीकरणे!.माजी समाजकल्याण सभापती परशुराम कदम यांनी हातखंबा गटातून बंडखोरी केल्यामुळे तेथील लढत अत्यंत चुरशीची झाली होती. या बंडखोरीला न जुमानता ॲड. सुयोग नंदकुमार कांबळे यांनी कदम यांचा पराभव केला आणि पक्षाची जागा राखली. त्यांच्या या कामगिरीचे बक्षीस म्हणून कांबळे यांची 'समाजकल्याण सभापती'पदी वर्णी लागली. जिल्हा परिषदेच्या उपाध्यक्षपदी विलास चाळके यांची निवड झाली असून, त्यांच्याकडे बांधकाम व आरोग्य विभागाचा कार्यभार सोपविण्यात आला आहे. .असे आहेत सभापती... समाजकल्याण : सुयोग कांबळे महिला व बालकल्याण : मयुरी शिर्केकृषी पशुसंवर्धन : महेश नाटेकर अर्थ आणि शिक्षण : नंदकुमार मुरकर.