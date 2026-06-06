कोकण

Mahad Accident : रायगडावर शिवराज्याभिषेकदिन सोहळ्याला जाणाऱ्या शिवप्रेमीचा अपघातात मृत्यू, तर तिघे जखमी

शिवराज्याभिषेक दिन सोहळ्यासाठी आज रायगडावर दुचाकीवरून येत असलेल्या एका शिवप्रेमीचा अपघातात मृत्यू झाला.
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सुनील पाटकर
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महाड - शिवराज्याभिषेक दिन सोहळ्यासाठी आज रायगडावर दुचाकीवरून येत असलेल्या एका शिवप्रेमीचा अपघातात मृत्यू झाला. तर अन्य वेगवेगळ्या अपघातात तीन शिवप्रेमी जखमी झाले आहेत.

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