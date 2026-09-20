कोकण

Ganeshotsav Return Travel : बाप्पाला निरोप देऊन परतणाऱ्या चाकरमान्यांची परतीची वाट बिकट; चिपळूणमध्ये सीएनजीसाठी 10 तास प्रतीक्षा, पंपांवर वाहनांच्या लांब रांगा

Chiplun CNG Pumps See Long Queues After Ganeshotsav : गणेशोत्सवानंतर चाकरमान्यांचा परतीचा प्रवास सुरू झाला असून चिपळूण परिसरातील सीएनजी पंपांवर वाहनांच्या लांब रांगा लागल्या आहेत.
Chiplun CNG queue

Chiplun CNG queue

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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चिपळूण : गणेशोत्सवासाठी लाखोंच्या संख्येने चाकरमानी कोकणात दाखल झाल्यानंतर आता परतीच्या प्रवासाला सुरुवात झाली (Ganeshotsav Return Travel) आहे. मात्र, वाहतूक कोंडीपेक्षा सीएनजीसाठी लागणाऱ्या लांबच लांब रांगा चाकरमान्यांच्या परतीच्या प्रवासात अडथळा ठरत आहेत. आठ किलो सीएनजी भरण्यासाठी वाहनचालकांना दहा ते बारा तास रांगेत उभे राहावे लागत आहे.

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