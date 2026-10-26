Edible Oil Price Increase : दिवाळीच्या फराळाला महागाईचा तडका! खाद्यतेल आणि बेसनचे दर दुप्पट; सर्वसामान्यांचे बजेट कोलमडले

चिपळूण : दिवाळीचा सण अवघ्या काही दिवसांवर आला असताना किराणा साहित्याच्या दरवाढीने सर्वसामान्यांच्या खिशाला कात्री लागली (Chiplun grocery prices before Diwali) आहे. खाद्यतेल आणि बेसनचे दर दुप्पट झाल्याने चकली, शेव, चिवडा यांसह दिवाळीचा फराळ तयार करणे महागले आहे. त्यामुळे सणाचा आनंद साजरा करताना गृहिणींना खर्चाचे गणित जुळवावे लागत आहे..दिवाळीच्या खरेदीसाठी बाजारपेठेत लगबग वाढली असली, तरी किराणा साहित्याच्या वाढत्या किमतींमुळे गृहिणींचे आर्थिक गणित बिघडले आहे. खाद्यतेलाचा दर प्रतिलिटर ७० ते ८० रुपयांवरून १५० रुपये, तर बेसनाचा दर प्रतिकिलो ६० रुपयांवरून १२० रुपयांवर पोहोचला आहे. त्यामुळे फराळासाठी यंदा अधिक खर्च करावा लागणार आहे. मैदा, साबुदाणा, डाळी आणि रव्याच्या दरातही वाढ झाली आहे. मैदा प्रतिकिलो ४४ रुपये, साबुदाणा ८० रुपये, डाळी १४० रुपये, तर रवा ४४ रुपये झाला आहे. परिणामी, फराळातील विविध पदार्थ तयार करण्याचा खर्च वाढला आहे..दुसरीकडे, साखर आणि पोह्यांच्या दरात काहीशी घट झाली आहे. साखर प्रतिकिलो ५५ रुपये, तर पोहे ५० रुपये झाले आहेत. शेंगदाणे, मुरमुरे आणि चहापावडरचे दर स्थिर आहेत. एकीकडे जीवनावश्यक वस्तूंच्या दरवाढीचा सामना करावा लागत असताना, शेतीतील अडचणी आणि वाढता उत्पादन खर्च यामुळे शेतकरी वर्गही आर्थिक संकटात आहे. अशा परिस्थितीत दिवाळी साजरी करताना सर्वसामान्यांना खर्चावर नियंत्रण ठेवावे लागत आहे..Ambabai Temple Donations : अंबाबाई चरणी 20 लाखांचे सोने, 44 लाखांची चांदी; नवरात्रोत्सवात भाविकांकडून भरभरून दान, 36 लाखांवर रक्कमही खजिन्यात.दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर खाद्यतेलासह सर्वच वस्तूंचे दर वाढले आहेत. काही मोजक्या वस्तूंचे दर कमी झाले असले, तरी एकूण खरेदी खर्चात त्यामुळे फारसा दिलासा मिळण्याची शक्यता नाही. फराळासाठी लागणाऱ्या प्रमुख वस्तूंचे भाव वधारल्याने यंदाच्या दिवाळीच्या खरेदीसाठी खिशाला अधिक कात्री लागणार आहे.-मोहिनी सुर्वे, अलोरे, चिपळूण.फराळाचे साहित्य आणि दरसाहित्य (प्रति लिटर/किलो) पूर्वीचा दर (रुपये) सध्याचा दर (रुपये)खाद्यतेल ७०–८० १५०बेसन ६० १२०मैदा ३० ४४साबुदाणा ६५ ८०डाळ्या १२० १४०रवा ४० ४४साखर ५८ ५५.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.