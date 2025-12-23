कोकण

Chipalun Election : दिग्गजांना धक्का देत भाजपची मुसंडी; चिपळूण पालिकेत राजकीय समीकरणे बदलली

BJP Gains Strength in Chiplun Municipal Election : चिपळूण पालिका निवडणुकीत भाजप-शिवसेना युतीने स्पष्ट बहुमत मिळवत राजकीय वर्चस्व सिद्ध केले. आमदार शेखर निकम, भास्कर जाधव आणि माजी आमदार रमेश कदम यांना या निवडणुकीत मोठा धक्का बसला.
सकाळ वृत्तसेवा
चिपळूण : चिपळूण पालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत भाजपच्या जागा गेल्या वेळेपेक्षा वाढल्या. आमदार शेखर निकम, भास्कर जाधव, माजी आमदार रमेश कदम यांसारख्या दिग्गजांची पीछेहाट करत भाजपने या वेळी सात जागा मिळवून आपली ताकद दाखवून दिली.

