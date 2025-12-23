Chipalun Election : दिग्गजांना धक्का देत भाजपची मुसंडी; चिपळूण पालिकेत राजकीय समीकरणे बदलली

चिपळूण : चिपळूण पालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत भाजपच्या जागा गेल्या वेळेपेक्षा वाढल्या. आमदार शेखर निकम, भास्कर जाधव, माजी आमदार रमेश कदम यांसारख्या दिग्गजांची पीछेहाट करत भाजपने या वेळी सात जागा मिळवून आपली ताकद दाखवून दिली. .राष्ट्रवादी शरद पवार गटातून भाजपत प्रवेश केलेल्या प्रशांत यादव यांनी निवडणुकीचे नेतृत्व करत भाजपला मजबूत करण्याचे काम केले. चिपळूण पालिकेत नगराध्यक्षपदी युतीचे उमेश सकपाळ विराजमान झाले. युतीने १६ जागा जिंकत एकहाती सत्ता मिळवली. .Maharashtra Nagar Parishad-Nagar Panchayat Election Result 2025 : राज्यात कुठं कुणाचा नगराध्यक्ष? दिवसभरातील निकालासंदर्भातील घडामोडी वाचा एका क्लिकवर....आमदार शेखर निकम, आमदार भास्कर जाधव, माजी आमदार रमेश कदम यांची साफ निराशा झाली. भाजपतर्फे प्रशांत यादव यांनी चिपळूण पालिकेच्या निवडणुकीची जबाबदारी स्वीकारली होती. या निवडणुकीत ते सरस ठरल्याचे दिसून आले..चिपळूण पालिकेच्या निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेसला बाजूला ठेवत शिवसेना आणि भाजपने युती केली. शिवसेनेचे १६ तर भाजपचे ११ उमेदवार रिंगणात होते. शिवसेनेला ९ तर भाजपला ७ जागा मिळाल्या. राष्ट्रवादी शरद पवार गटातून भाजपत प्रवेश केलेले उद्योजक प्रशांत यादव यांनी या निवडणुकीत आपला करिष्मा दाखवला..Pimpalgaon Baswant : पिंपळगाव बसवंतमध्ये कमळ फुलले! डॉ. मनोज बर्डे ५ हजार मतांनी विजयी, राष्ट्रवादीला मोठा धक्का.निवडणुकीचे नेतृत्व करताना त्यांनी युतीच्या उमेदवारांसाठी वॉर्डनिहाय सभा घेतल्या. भाजपचे कमळ फार फुलणार नाही, अशी टीका मतमोजणीपूर्वी विरोधकांकडून केली जात होती; मात्र यादव यांनी निकालातून उत्तर दिले आहे. कदम, निकम, जाधव यांची निराशा.नगराध्यक्षपदासाठी माजी आमदार रमेश कदम यांना मात्र पराभवास सामोरे जावे लागले. आमदार शेखर निकम यांचीही या निवडणुकीत साफ निराशा झाली. निकमांचे केवळ २ उमेदवार विजयी झाले. .त्याशिवाय आमदार भास्कर जाधव यांच्या उबाठालादेखील मोठा पल्ला गाठता आलेला नाही. उबाठाचे केवळ ५ नगरसेवक विजयी झाले. विजयाचा दावा करणारे अपक्ष उमेदवार लियाकत शाह यांचाही मोठा पराभव झाला. काँग्रेसचे ३ उमेदवार विजयी झाले तर शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीला केवळ २ जागा जिंकता आल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.