Chiplun ZP PS Election : चिपळुणात पंचायत समिती त्रिशंकू; ठाकरेसेना ठरणार ‘किंगमेकर’

Panchayat Samiti Result : चिपळूण तालुक्यातील पंचायत समिती निवडणुकीचा निकाल हा केवळ आकड्यांचा खेळ न राहता, संपूर्ण राजकीय समीकरण बदलणारा ठरला आहे. कोणालाही स्पष्ट बहुमत न मिळाल्याने पंचायत समिती त्रिशंकू झाली
सकाळ वृत्तसेवा
चिपळूण : तालुक्यात जिल्हा परिषद व पंचायत समितीची निवडणूक अतिशय चुरशीची झाली. येथे पंचायत समितीवर कोणालाही एकहाती सत्ता मिळालेली नाही. मात्र चार जागा जिंकलेला ठाकरेसेना किंगमेकरच्या भूमिकेत आहे.

Ratnagiri

