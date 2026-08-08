Konkan Class 10 Copying Case: मी जीव देईन! दहावी कॉपी प्रकरणी जाब विचारताच शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्याची धमकी, बैठकीतून काढता पाय

ओरोस: दहावीच्या परीक्षेत शिक्षकाने विद्यार्थ्याचा पेपर लिहिल्याच्या प्रकरणात अडकलेल्या शिक्षकाच्या चौकशीचा जाब शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्याला विचारल्याने संतप्त झालेल्या संबंधित अधिकाऱ्याने जिल्हा परिषद सदस्य प्रमोद रावराणे यांना सभेचे कामकाज सुरू असतानाच ‘मी आत्महत्या करणार’ असा मेसेज पाठविल्याचा धक्कादायक प्रकार आज जिल्हा परिषद सर्वसाधारण सभेत समोर आला. संबंधित अधिकारी सभागृहातून निघून गेल्याने सदस्य आक्रमक झाले. ‘अशा अधिकाऱ्याची आम्हाला गरज नाही. त्याच्यावर निलंबनाची कारवाई झालीच पाहिजे, ’ अशी जोरदार मागणी सदस्यांनी केली..जिल्हा परिषद अध्यक्ष कामत यांच्या अध्यक्षतेखाली छत्रपती शिवाजी महाराज सभागृहात सर्वसाधारण सभा झाली. मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र खेबुडकर, उपाध्यक्ष दादा साईल, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी शीतल पुंड, विषय समिती सभापती संतोष साटविलकर, प्रीतेश राऊळ, रुहिता तांबे, अनुराधा नारकर, सदस्य तसेच विविध विभागांचे खातेप्रमुख उपस्थित होते..Missing Link Overspeed Cams: ‘मिसिंग लिंक’वर वेगाला लगाम; ओव्हरस्पीड कॅमेरे बसवणार; अवजड वाहनांवरही कारवाई.भुईबावडा केंद्रात दहावीच्या परीक्षेदरम्यान एका विद्यार्थ्याचा पेपर शिक्षकाने लिहून दिल्याचे प्रकरण समोर आले होते. त्या शिक्षकाच्या विरोधात अनेक तक्रारी होत्या. या प्रकरणी सदस्य प्रमोद रावराणे सातत्याने आवाज उठवत असून, त्यांनी मागील शिक्षण समितीच्या सभेत शिक्षण विभागातील संबंधित अधिकाऱ्याला जाब विचारला होता. याचाच राग आल्याने संबंधित अधिकाऱ्याने सभा सुरू असतानाच रावराणे यांना आत्महत्या करण्याची धमकी देणारा मेसेज पाठविल्याचा आरोप सभेत करण्यात आला..सदस्या सुमेधा पाताडे यांनी हा प्रकार गंभीर असल्याचे सांगत सदस्यांना धमकी देण्यापर्यंत अधिकाऱ्यांची मजल जात असेल, तर अशा अधिकाऱ्याची गरज काय, असा प्रश्न केला. संबंधित अधिकाऱ्याला जिल्ह्यात काम करायचे नसेल तर त्याला कार्यमुक्त करावे, अशी मागणीही त्यांनी केली. या चर्चेत बहुतांश सदस्यांनी सहभाग घेतला. प्रमोद रावराणे यांनी ‘माझ्याजवळ सर्व माहिती आहे;.Koyna Dam Water Storage : 'कोयना' भरतंय, कृष्णेचाही वाढतोय विसर्ग..; धरण 88 टक्क्यांवर, 16 हजार 468 क्युसेक आवक, 13 हजार 894 क्युसेक विसर्ग.मात्र बोलायलाही भीती वाटते, ’ असे सांगत या प्रकरणाचे गांभीर्य अधोरेखित केले. सदस्य संदेश सावंत यांनी संबंधित अधिकाऱ्यावर निलंबनाची कारवाई करण्याची मागणी केली. यावर मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र खेबुडकर यांनी संबंधित अधिकाऱ्याला कारणे दाखवा नोटीस बजावली असून, त्याचा खुलासा प्राप्त झाल्यानंतर नियमानुसार कारवाई करण्यात येईल, असे स्पष्ट केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.