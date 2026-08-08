कोकण

Konkan Class 10 Copying Case: मी जीव देईन! दहावी कॉपी प्रकरणी जाब विचारताच शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्याची धमकी, बैठकीतून काढता पाय

Officer Faces Allegations Over Threatening Message: दहावी कॉपी प्रकरणावर जाब विचारल्यानंतर शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्याने जिल्हा परिषद सदस्याला आत्महानीची धमकी दिल्याचा आरोप झाला. प्रकरणी कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे.
Konkan Class 10 Copying Case

Konkan Class 10 Copying Case

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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ओरोस: दहावीच्या परीक्षेत शिक्षकाने विद्यार्थ्याचा पेपर लिहिल्याच्या प्रकरणात अडकलेल्या शिक्षकाच्या चौकशीचा जाब शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्याला विचारल्याने संतप्त झालेल्या संबंधित अधिकाऱ्याने जिल्हा परिषद सदस्य प्रमोद रावराणे यांना सभेचे कामकाज सुरू असतानाच ‘मी आत्महत्या करणार’ असा मेसेज पाठविल्याचा धक्कादायक प्रकार आज जिल्हा परिषद सर्वसाधारण सभेत समोर आला. संबंधित अधिकारी सभागृहातून निघून गेल्याने सदस्य आक्रमक झाले. ‘अशा अधिकाऱ्याची आम्हाला गरज नाही. त्याच्यावर निलंबनाची कारवाई झालीच पाहिजे, ’ अशी जोरदार मागणी सदस्यांनी केली.

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