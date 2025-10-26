CM Devendra Fadnavis : फडणवीस-शिंदे वेगळे लढणार! भाजपच्या मंत्र्यांनीच दिला मोठा इशारा

Minister Nitesh Rane : भाजप नेते मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका महायुतीऐवजी मैत्रिपूर्ण लढविल्या जातील, असे जाहीर केल्याने जिल्ह्यात आम्ही तशी तयारी सुरू केली आहे. भाजप आणि शिंदे शिवसेना या दोन्ही पक्षांकडे नगरपालिका, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीसाठी पुरेसे उमेदवार आहेत. त्यामुळे महायुती करून बंडखोरीला प्राधान्य आणि विरोधी पक्षाला बळ देण्यापेक्षा जिल्ह्यात आगामी निवडणुका महायुती म्हणून लढल्या जाणार नाहीत, असे पालकमंत्री नीतेश राणे यांनी आज येथे स्पष्ट केले..नीती आयोगाचे पथक जिल्हा दौऱ्यावर येत आहे. त्यानिमित्त झालेल्या पत्रकार परिषदेत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका महायुती म्हणून लढणार का, असा प्रश्न केला असता त्यांनी, निवडणुका मैत्रिपूर्ण लढल्या जाणार आहेत. निवडणुका झाल्यावर महायुती म्हणून राहणार आहोत, असे स्पष्ट केले. जिल्ह्यात भाजप आणि शिवसेनेकडे जिल्हा परिषदेच्या ५० मतदारसंघांसाठी उमेदवार आहेत. अशावेळी महायुती म्हणून निवडणुकीला सामोरे गेलो तर बंडखोरी होणार आहे. त्याचा फायदा विरोधकांना मिळणार आहे. विरोधकांकडे उमेदवारच नाहीत. कणकवली नगरपंचायतीत ठाकरे शिवसेनेकडे उमेदवार नाहीत. त्यामुळे महायुती केल्यास त्याचा फायदा विरोधकांना होणार आहे, असे ते म्हणाले..पीक विम्याचे ९० कोटी वाटपखराब हवामान, पाऊस यामुळे नुकसान झालेल्या शेती, फळ पीक विम्याची रक्कम जिल्ह्यात वाटप झाली आहे. दिवाळीपूर्वी जिल्ह्यातील ४३ हजार शेतकऱ्यांना तब्बल ९० कोटींची पीक विमा रक्कम वाटण्यात आली आहे. आतापर्यंत सर्वाधिक रक्कम वाटप झाली असून, शेतकऱ्यांची दिवाळी गोड गेली आहे, असे राणे यांनी सांगितले..जिल्ह्यात लवकरच बोट निर्मिती कारखानाअलीकडेच स्वीडन देशाच्या दौऱ्यावर मंत्री नीतेश राणे जाऊन आले. याबाबत ते म्हणाले, ‘‘स्वीडन देशात जल वाहतूक सर्वात जास्त होते. त्यापाठोपाठ रेल्वे आणि रस्ते वाहतूक होते. या देशाने जल वाहतुकीची केलेली व्यवस्था, त्यासाठी घेतलेले प्रयत्न याचा अभ्यास करण्यासाठी आम्ही दौरा केला. त्या देशात मोठमोठ्या बोटी तयार करण्याचे कारखाने आहेत. महाराष्ट्रात डिसेंबरमध्ये येणारी बोट येथील स्वीडनमधील कॅण्डला कंपनीत तयार होत आहे. ही इलेक्ट्रिक बोट ३० प्रवासी क्षमतेची आहे..Mohol News: 'दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर मोहोळ पोलिसांची चेन स्नॅचिंग चोरा विरोधात मोहीम तीव्र'; बाजारपेठेत महिलांच्या सुरक्षेसाठी पोलीस गस्त वाढविली.गेटवे ऑफ इंडिया ते अलिबाग या दरम्यान त्या बोटीची चाचणी घेतली जाणार आहे. या कंपनीशी आमची चर्चा झाली असून, कंपनीने महाराष्ट्रात बोट तयार करण्याचा कारखाना सुरू करण्याची तयारी दर्शविली आहे. अर्थात या कंपनीसाठी समुद्र जवळ आवश्यक असल्याने हा कारखाना सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात येणार आहे, असे यावेळी मंत्री राणे यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.