Ratnagiri CNG: ऐन गणेशोत्सवात सीएनजीचा ठणठणाट; रत्नागिरी, चिपळूण, संगमेश्वरात रांगा; चाकरमानीसह रिक्षाचालक त्रस्त

रत्नागिरी: गणेशोत्सवाच्या सणासाठी लाडक्या गणरायाच्या आगमनानिमित्त लाखो चाकरमानी मुंबई-गोवा महामार्गावरून उत्साहाने आपल्या मूळ गावाकडे परतत आहेत; मात्र कोकणात पाऊल ठेवताच गावी परतणाऱ्या चाकरमान्यांच्या या आनंदावर सीएनजी (CNG) तुटवड्यामुळे मोठे विरजण पडत आहे. महामार्गावरील बहुतांश पंपांवर गॅसचा तीव्र तुटवडा निर्माण झाल्याने वाहनचालकांना तासनतास लांबच लांब रांगेत ताटकळत राहावे लागत आहे..Army Success Story: आई सीआयएसएफ अधिकारी, वडील शेतकरी; ऋषिकेशने निवडला सैन्याचा मार्ग, चौथ्या प्रयत्नात मिळवले लेफ्टनंटपद.मुंबई-गोवा महामार्गावरील चिपळूण, संगमेश्वर आणि रत्नागिरी परिसरातील बहुतांश पेट्रोल व सीएनजी पंपांवर सध्या ‘सीएनजी संपला आहे’ असे फलक पाहायला मिळत आहेत. ज्या मोजक्या ठिकाणी गॅस उपलब्ध आहे तेथे वाहनांच्या अनेक किलोमीटरपर्यंत लांबच लांब रांगा लागल्याचे चित्र आहे. तासनतास रांगेत उभे राहूनही अखेर इंधन मिळत नसल्याने चाकरमानी आणि प्रवाशांमधून तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे. .दरवर्षी गणेशोत्सवासारख्या मोठ्या सणासुदीच्या काळात उद्भवणाऱ्या या तुटवड्यामुळे केवळ बाहेरून येणारे प्रवासीच नव्हे, तर स्थानिक नागरिक आणि रिक्षा व्यावसायिकही मोठ्या अडचणीत सापडले आहेत. गणेशोत्सवाचे हे दिवस कोकणातील स्थानिक रिक्षाचालकांसाठी हक्काच्या कमाईचा काळ मानला जातो; मात्र ऐन मोसमातच गॅस उपलब्ध होत नसल्याने अनेक रिक्षाचालकांना आपल्या गाड्या बंद ठेवाव्या लागत आहेत. त्यांच्या रोजीरोटीचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. प्रशासनाने आणि संबंधित कंपनीने यावर तत्काळ तोडगा काढून इंधन पुरवठा सुरळीत करावा, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे..Indian Army Success Story: शेतकरी कुटुंबातील हर्षची भरारी! वयाच्या २४व्या वर्षी भारतीय सैन्यात लेफ्टनंट; आई गृहिणी, वडील शेतकरी, मुलाची प्रेरणादायी काहाणी.मागणी वाढल्याने टंचाईजिल्ह्यात नियमित सीएनजी किंवा इतर इंधनाचा पुरवठा होत आहे. मागणीप्रमाणे ऑईल कंपनी किंवा महानगर गॅसकडून पुरवठा सुरू आहे; परंतु मोठ्या प्रमाणात जिल्ह्यात चाकरमानी दाखल होत आहेत. वाहनांची संख्या अचानक वाढल्याने पुरवठ्यापेक्षा मागणी जास्त वाढल्याने ही टंचाई निर्माण झाल्याचे सांगण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.