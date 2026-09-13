कोकण

Ratnagiri CNG: ऐन गणेशोत्सवात सीएनजीचा ठणठणाट; रत्नागिरी, चिपळूण, संगमेश्वरात रांगा; चाकरमानीसह रिक्षाचालक त्रस्त

CNG Shortage During Ganeshotsav Troubles Ratnagiri Drivers: गणेशोत्सवाच्या गर्दीत मुंबई-गोवा महामार्गावरील सीएनजी टंचाईमुळे चाकरमानी, प्रवासी आणि स्थानिक नागरिकांना तासनतास रांगेत उभे राहण्याची वेळ; ‘सीएनजी संपला’ फलकांनी वाहनचालक हैराण
Ratnagiri CNG Shortage During Ganeshotsav Long Queues in Chiplun Sangameshwar Trouble Auto Drivers and Returning Devotees

Ratnagiri CNG Shortage During Ganeshotsav Long Queues in Chiplun Sangameshwar Trouble Auto Drivers and Returning Devotees

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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रत्नागिरी: गणेशोत्सवाच्या सणासाठी लाडक्या गणरायाच्या आगमनानिमित्त लाखो चाकरमानी मुंबई-गोवा महामार्गावरून उत्साहाने आपल्या मूळ गावाकडे परतत आहेत; मात्र कोकणात पाऊल ठेवताच गावी परतणाऱ्या चाकरमान्यांच्या या आनंदावर सीएनजी (CNG) तुटवड्यामुळे मोठे विरजण पडत आहे. महामार्गावरील बहुतांश पंपांवर गॅसचा तीव्र तुटवडा निर्माण झाल्याने वाहनचालकांना तासनतास लांबच लांब रांगेत ताटकळत राहावे लागत आहे.

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