Ratnagiri News: रत्नागिरी जिल्ह्यात काँक्रिटचे जंगल ‘दुप्पट’; पर्यावरणाला धोक्याची घंटा, पाच वर्षांत शहरीकरण वेगात, ‘आयफॉरेस्ट’चा अहवाल!

रत्नागिरी: रत्नागिरी जिल्ह्यातील खासगी जमिनीच्या वापरात २०१७ ते २०२४ या सात वर्षांत सुमारे २७४.८ किमी जंगल क्षेत्र नष्ट झाले आहे. बांधकाम क्षेत्रात १०६ टक्केपेक्षा जास्त वाढ झाली आहे. हिरवाईच्या क्षेत्रात मोठी घट नोंदविली आहे. शहरीकरण आणि बांधकामांचा वेग प्रचंड असून, अवघ्या सात वर्षांत हे क्षेत्र १९५ किमी वरून ४०५.६ किमीवर पोहोचले आहे. इम्पॅक्ट वेधशाळा २०२५ च्या आकडेवारीवर आधारित 'आयफॉरेस्ट'ने केलेल्या विश्लेषणानुसार जिल्ह्यात नैसर्गिक प्रणालींवर मानवी हस्तक्षेप आणि शहरीकरणाचा दबाव प्रचंड वाढला आहे. ही बाब धोकादायक आहे.

जिल्ह्याचे वैभव असलेले झाडांचे आच्छादन वेगाने कमी होत आहे. २०१७ च्या तुलनेत २०२४ मध्ये सुमारे २७४.८ किमी जंगल किंवा झाडांचे क्षेत्र नष्ट झाले आहे. राजापूर तालुक्यात सर्वाधिक २१६.६ टक्के वाढ झाली आहे. ८.४ किमी असलेले बांधकाम क्षेत्र आता २६.७ किमी झाले आहे. खेड, चिपळूण, दापोली आणि मंडणगड या तालुक्यांमध्येही बांधकाम क्षेत्र दुप्पट झाले आहे. याच पाच वर्षांत वृक्षाच्छदनात मोठी घट झाली आहे. खेड तालुक्याने सर्वाधिक १८.५ टक्के (८८.९ किमी) वृक्षक्षेत्र गमावले आहे.

चिपळूण तालुक्यांत १३.५ टक्के(७७.८) वृक्षक्षेत्राची घट झाली, तर दापोलीमध्ये २६.९ किमी क्षेत्रावर कुऱ्हाड चालली आहे. जिल्ह्यातील शेतीखालील क्षेत्रात १३.५ टक्केने घट झाली आहे. विशेषतः संगमेश्वर (वजा २६.७ टक्के) आणि राजापूरमध्ये (वजा २४.५ टक्के) शेती जमिनीचा वापर लक्षणीयरीत्या कमी झाला आहे.

लांजातील वाढ दिलासादायक
लांजा तालुका हा एकमेव अपवाद ठरला असून, येथे शेती क्षेत्रात १२.६ टक्के वाढ झाली आहे. जे स्थानिक पातळीवरील शेती बदलांचे सकारात्मक चिन्ह आहे.

घनदाट झाडीच्या जागी झुडपे
जिल्ह्यातील रेंजलँड्समध्ये (माळरान/झुडूप जमीन) २.३ टक्के वाढ झाली आहे. खेड आणि चिपळूणमध्ये ही वाढ १० टक्केपेक्षा जास्त आहे. याचा अर्थ असा की, जिथे पूर्वी घनदाट झाडे होती किंवा शेती होती, त्या जमिनी आता पडीक माळरानात किंवा झुडपांमध्ये रूपांतरित होत आहेत. तसेच पूरग्रस्त वनस्पतींच्या क्षेत्रात झालेली २२.६ टक्के घट ही खाडी आणि किनारी परिसरातील जैवविविधतेसाठी धोक्याची घंटा आहे.

जिल्ह्यातील खेड, चिपळूण व दापोली तालुक्यात २०१७ ते २०२४ या सात वर्षांत खासगी जंगलांची अवस्था बिकट झाली आहे. आपण जागृत झालो नाही तर येणारी पिढी आपल्याला माफ करणार नाही.
- शाहनवाज शाह, जलदूत, चिपळूण

जंगलवाढ असो किंवा जंगलक्षेत्र कमी झाले असेल तर त्याबाबत आम्ही फॉरेस्ट ऑफ इंडियाकडून येणारी अधिकृत आकडेवारी मान्य करतो. इतर संस्थांनी सर्वेक्षण केले असेल तर ते कोणत्या आधारे केले ते पाहावे लागेल. रत्नागिरी जिल्ह्यातील जंगल क्षेत्र कमी झाल्याचे मान्य नाही.
- गिरीजा देसाई, विभागीय वनाधिकारी, चिपळूण

रत्नागिरी जिल्हा जमीन वापर बदल (२०१७-२०२४)
वर्ग २०१७ (किमी²) २०२४ (किमी²) बदल (टक्के) कल
अंगभूत (बिल्टअप) १९५ ४०५.६ +१०८.१% तीव्र वाढ
झाडे (ट्री कव्हर) ४,०२० ३,७४५.३ -६.८% मध्यम घसरण
पीक जमीन (क्रॉपलॅण्ड) १३८.२ ११९.५ -१३.५% घट
रेंजलँड ३,७६३.२ ३,८४८.८ +२.३% वाढ
पाणी १६८.४ १६७.१ -०.७% किंचित घट