Ratnagiri Constitution : संविधानाला अभिप्रेत भारत घडवणे हेच ध्येय; हर्षवर्धन सपकाळः मूठभर लोकांच्या हाती देश ठेवण्याचा भाजपचा उद्देश

India Vision Clash : चिपळूणमध्ये काँग्रेसच्या प्रशिक्षण शिबिरात राजकीय वातावरण तापले. काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी भाजप आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर तीव्र शब्दांत हल्लाबोल करत देशात दोन विचारधारांतील संघर्ष उघडपणे मांडला.
सकाळ वृत्तसेवा
चिपळूण : ‘‘देशात दोन विचारधारांची लढाई सुरू आहे. एक विचारधारा काँग्रेसची आहे, तर दुसरी भाजपची. काँग्रेस व भाजपच्या स्वप्नातील भारत वेगळा आहे. संविधानाला अभिप्रेत भारत निर्माण करण्याचा काँग्रेसचा प्रयत्न आहे; तर हा देश फक्त मूठभर लोकांचा असावा, स्त्री-पुरुष समानता न मानणारा आणि स्पृश्य-अस्पृश्यता मानणारा मनुवादी विचार भाजपचा आहे,’’

