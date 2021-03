रत्नागिरीत 45 वर्षावरील सर्वांचे एप्रिलपासून सरसकट लसीकरण

रत्नागिरी : जिल्ह्यामध्ये सध्या सर्व शासकीय रुग्णालये, जिल्हा रुग्णालय, उपजिल्हा रुग्णालय, ग्रामीण रुग्णालय, प्राथमिक आरोग्य केंद्रमध्ये लसीकरण सुरु असून कोवीशिल्ड व कोव्हॅक्सिन या दोन्ही लस उपलब्ध आहेत. 60 वर्षावरील सर्व व्यक्तींना लस देण्याची प्रक्रिया सुरु आहे. जिल्ह्यात 01 एप्रिल 2021 पासून 45 वर्षापासून सर्वांना सर्व शासकीय रुग्णालयात मोफत कोव्हीड लस जाणार आहे. ही लस सुरक्षित असून लसीकरणाला नागरिकांचा उत्तम प्रतिसाद लाभत आहे. लसीची मागणी वाढत आहे. कोव्हीड-19 लसीकरणानंतर कोव्हीड आजाराची तीव्रता कमी आढळली आहे. मृत्यूदर पण कमी झालेला दिसत आहे. हेही वाचा - पोलिस, रुग्णवाहिका यांसह सर्व सेवांच्या हेल्पलाईन एकाच नंबरवर; राज्यभरात होणार लागू सध्या महाराष्ट्रात दुसरी कोव्हीडची लाट सुरु असून लसीकरणामुळे मृत्यूदर कमी झाल्याचे दिसून येत आहे. सर्व नागरिकांनी कोव्हीड प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांचे काटेकोरपणे पालन करणे, मास्क लावणे, सॅनिटायझर वापरणे, नियमित हात धुणे, गर्दी टाळणे इत्यादीचे काटेकोरपणे पालन करावे स्वत:ची व कुटूंबाच्या आरोग्याची काळजी घ्यावी. कोवीशिल्ड व कोव्हॅक्सिन या दोन्ही लसी सुरक्षित आहेत. लसीकरणाचा शंभर टक्के लाभ घेवून आरोग्‍य विभागाला सहकार्य करावे असे आवाहन जिल्हा शल्यचिकित्सक, डॉ. संघमित्रा फुले यांनी केले आहे.

