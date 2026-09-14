कोकण

CSMT-Sawantwadi Express : स्वच्छतागृहात सांडपाणी अन् फुटलेल्या काचांवर पुठ्ठे; सावंतवाडी एक्स्प्रेसच्या पहिल्याच प्रवासातील दुरवस्थेचा व्हिडिओ व्हायरल, ट्रेनमधील धक्कादायक वास्तव समोर

CSMT-Sawantwadi Express First Run : गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर सुरू झालेल्या सीएसएमटी-सावंतवाडी एक्स्प्रेसच्या पहिल्याच फेरीत अस्वच्छता, स्वच्छतागृहांतील सांडपाणी आणि मूलभूत सुविधांच्या अभावामुळे प्रवाशांनी रेल्वे प्रशासनाविरोधात नाराजी व्यक्त केली.
Konkan Railway Latest News

Konkan Railway Latest News

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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खेड/चिपळूण : गणेशोत्सवाच्या तोंडावर कोकणातील प्रवाशांसाठी मोठा गाजावाजा करत सुरू केलेल्या ‘सीएसएमटी–सावंतवाडी एक्स्प्रेस’च्या पहिल्याच फेरीत रेल्वे प्रशासनाचा सावळागोंधळ पुढे आला. प्रवाशांकडून पूर्ण भाडे वसूल करतानाच गाडीत मूलभूत सुविधांचीच प्रचंड वानवा असल्याचे समोर आले. याबाबत प्रवाशांमधून तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.

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