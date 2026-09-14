CSMT-Sawantwadi Express : स्वच्छतागृहात सांडपाणी अन् फुटलेल्या काचांवर पुठ्ठे; सावंतवाडी एक्स्प्रेसच्या पहिल्याच प्रवासातील दुरवस्थेचा व्हिडिओ व्हायरल, ट्रेनमधील धक्कादायक वास्तव समोर

खेड/चिपळूण : गणेशोत्सवाच्या तोंडावर कोकणातील प्रवाशांसाठी मोठा गाजावाजा करत सुरू केलेल्या ‘सीएसएमटी–सावंतवाडी एक्स्प्रेस’च्या पहिल्याच फेरीत रेल्वे प्रशासनाचा सावळागोंधळ पुढे आला. प्रवाशांकडून पूर्ण भाडे वसूल करतानाच गाडीत मूलभूत सुविधांचीच प्रचंड वानवा असल्याचे समोर आले. याबाबत प्रवाशांमधून तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे..केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते या नव्या दैनंदिन एक्स्प्रेसचे उद्घाटन करण्यात आले होते. मुंबई आणि कोकणादरम्यान प्रवाशांना सोयीस्कर प्रवासाचा पर्याय उपलब्ध करून देण्याचा उद्देश या सेवेमागे आहे; परंतु प्रत्यक्षात पहिल्याच प्रवासात गाडीतील बिकट अवस्था पाहायला मिळाली. गाडीच्या सामान्य व शयनयान डब्यांमध्ये ठिकठिकाणी अस्वच्छता पसरलेली होती. स्वच्छतागृहांमध्ये सांडपाणी साचल्याचे समोर आले..याशिवाय, अनेक डब्यांमधील आसने फाटलेल्या अवस्थेत असून खिडक्यांच्या काचा फुटलेल्या होत्या. काचांऐवजी पुठ्ठे व प्लायवूडचे तुकडे लावून तात्पुरती डागडुजी केली होती. या दुरवस्थेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर रेल्वेच्या कारभारावर नाराजी व्यक्त होत आहे..Maharashtra Rain Crisis : राज्यात एल निनोचा विळखा अन् खरीप पिके धोक्यात; कृत्रिम पावसाबाबत कृषीमंत्र्यांची मोठी माहिती.दरम्यान, ही नवी गाडी स्वतंत्र रेकवर न चालवता ‘सीएसएमटी–गोमतीनगर पुष्पक एक्स्प्रेस’च्या लिंक रेकवर चालवली जात असल्याचे पुढे आले आहे. गोमतीनगरवरून आलेली गाडी रात्री ९.२० वाजता सीएसएमटीला पोहोचल्यानंतर त्याच रेकवर रात्री ११.५५ वाजता सावंतवाडीसाठी ही गाडी रवाना केली जाते. पुरेशा वेळेअभावी गाडीची योग्य ती देखभाल आणि स्वच्छता होत नसल्याने या गाडीला तातडीने स्वतंत्र रेक देण्याची मागणी प्रवासी संघटनांकडून केली जात आहे..Kalyan Latur Expressway : माळशेज घाटात होणार 8 किलोमीटर लांबीचा बोगदा; 35 हजार कोटींच्या 'जनकल्याण एक्सप्रेसवे'ला सरकारची मान्यता, नव्या महामार्गाची काय वैशिष्ट्ये?.रेल्वे प्रशासनाने ‘सीएसएमटी-सावंतवाडी एक्स्प्रेससंदर्भात निष्काळजीपणा न दाखवता योग्य ती कार्यवाही तत्काळ केली पाहिजे. जेणेकरून प्रवाशांना चांगली सुविधा मिळेल.-सुरेंद्र तांबे, आरपीआय नेतेनव्याने सुरू केलेल्या रेल्वेगाडीसाठी स्वतंत्र रेक असणे अत्यंत आवश्यक आहे. सेवा सुरू करण्यापूर्वीच सर्व डब्यांची स्वच्छता व देखभाल झाली पाहिजे.-अक्षय म्हापदी, सचिव, अखंड कोकण रेल्वे प्रवासी सेवा समिती.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.