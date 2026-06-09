Murud Beach Stunt : कोकणच्या समुद्रकिनाऱ्यांवर पर्यटकांचा उच्छाद! मुरुड बीचवर भरधाव गाड्या गोलाकार फिरवल्या; पोलिसांचा धाक उरला नाही का?

दापोली : तालुक्यातील प्रसिद्ध पर्यटनस्थळ असलेल्या मुरूड समुद्रकिनाऱ्यावर सोमवारी (ता. ८) सकाळी साडेसहाच्या सुमारास काही पर्यटकांनी मोटारीने धोकादायक स्टंटबाजी केल्याचा प्रकार समोर आला आहे. ते पर्यटक परजिल्ह्यांतील असावेत, असा अंदाज बांधला जात (Dapoli beach tourist safety concerns) आहे. या प्रकारामुळे किनाऱ्यावर फिरणाऱ्या पर्यटकांच्या जीवितास धोका निर्माण झाला होता. पर्यटकांच्या या बेजबाबदार कृत्यामुळे स्थानिक नागरिकांसह किनाऱ्यावरील पर्यटकांमधूनही तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे..याबाबत किनाऱ्यावरील लोकांनी दिलेल्या माहितीनुसार, संबंधित पर्यटकांनी मोटार थेट समुद्रकिनाऱ्याच्या वाळूत उतरवली. एवढ्यावरच न थांबता चालकाने वाहतुकीच्या कोणत्याही नियमांचे पालन न करता भरधाव वेगाने मोटार वाळूत गोलाकार फिरवत जीवघेणी स्टंटबाजी केली. सकाळी अनेक पर्यटक किनाऱ्यावर फिरण्यासाठी आलेले होते..Sangli Farmer : 20 वर्षांपूर्वी शेतकऱ्याची 50 फूट खोल विहिरीत पडलेली 4 तोळ्यांची सोनसाखळी; मेटल डिटेक्टरने शोधली, 2006 आणि आताची सोन्याची किंमत वाचून थक्क व्हाल.विशेष म्हणजे, काही दिवसांपूर्वीच दापोलीतील आंजर्ले समुद्रकिनाऱ्यावर वाळूत अडकलेली मोटार भरतीच्या पाण्यात अंशतः बुडाल्याची घटना ताजी आहे; मात्र तरीही पर्यटकांकडून समुद्रकिनाऱ्यांवर वाहने नाचवण्याचे प्रकार थांबलेले नाहीत. यामुळे प्रशासनाच्या नियंत्रण व्यवस्थेवर आणि सुरक्षेवरही आता प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहेत..गांभीर्याने दखल घेण्याची गरजमुरूड समुद्रकिनारा हे दापोलीचे मुख्य आकर्षण असल्याने तिथे नेहमीच गर्दी असते. अशा ठिकाणी वाहनांना थेट किनाऱ्यावर प्रवेश देणे धोक्याचे ठरत आहे. त्यामुळे महसूल विभाग, पोलिस प्रशासन आणि संबंधित शासकीय यंत्रणांनी या घटनेची गांभिर्याने दखल घेण्याची गरज आहे. सीसीटीव्ही आणि कार क्रमांकाच्या आधारे संबंधित वाहनचालकावर तातडीने कायदेशीर व दंडात्मक कारवाई करावी, अशी मागणी मुरूड परिसरातील नागरिकांनी केली आहे..Illegal Mining in Sindhudurg : रोज 500 डंपर्स धावतायत अन् 10 रेल्वे गाड्या भरून माती गोव्याला! सिंधुदुर्गात नेमकं काय चाललंय? 'गुगल अर्थ'च्या फोटोंनी उडवली खळबळ.प्रशासनाने अशा प्रकारांची तातडीने दखल घेऊन संबंधित वाहनचालकांवर कठोर फौजदारी कारवाई करावी, वाहन जप्त करावे आणि समुद्रकिनाऱ्यावर वाहन प्रवेशास कायमस्वरूपी प्रतिबंध घालावा. अन्यथा पर्यावरणाचा ऱ्हास आणि एखादा मोठा अपघात अटळ ठरेल. पर्यटन हवे, पण पर्यावरण आणि मानवी जीव धोक्यात घालणारे पर्यटन अजिबात नको.-अद्वैत जोशी, रिसॉर्ट मालक.अशा आहेत मागण्याप्रवेशबंदी अधिक कडक करावीप्रवेशद्वारांवर 'नो व्हेईकल झोन'चे फलककिनाऱ्यावर सुरक्षारक्षक नेमावेतनियम मोडणाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.