Dapoli Nuclear Project: दापोलीत येणार मोठा अणुऊर्जा प्रकल्प; ४४ हजार कोटींची गुंतवणूक, ८ ते १० हजार रोजगारांची ‘गुड न्यूज’

दापोली: राज्य शासनाच्या ऊर्जा विभाग आणि जेएसडब्ल्यू एनर्जी लिमिटेड यांच्यात प्रस्तावित अणुऊर्जा प्रकल्पासाठी मुंबईतील सह्याद्री अतिथिगृहात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत सामंजस्य करार झाला आहे. करारानुसार भिवबंदर आणि आघारी येथे २८०० मेगावॉट क्षमतेचा मेगा अणुऊर्जा प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे..Kolhapur Politics: रविकिरण इंगवलेंनी आमदार क्षीरसागर यांच्यासह परिवाराची मागितली माफी, व्हिडीओ केला शेअर.दापोलीतील हा अणुऊर्जा प्रकल्प दोन टप्प्यांत साकारण्यात येणार आहे. पहिल्या टप्प्यात १४०० मेगावॉट क्षमतेच्या दोन अणुभट्ट्या, तर दुसऱ्या टप्प्यात आणखी १४०० मेगावॉट क्षमतेच्या दोन अशा एकूण चार अणुभट्ट्या असतील. प्रत्येक अणुभट्टीची क्षमता ७०० मेगावॉट असेल. या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी जेएसडब्ल्यू एनर्जीकडून ४४ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली जाणार आहे..दोन्ही टप्प्यांसाठी प्रत्येकी २२ हजार कोटींची गुंतवणूक अपेक्षित आहे. या प्रकल्पामुळे दापोलीसह रत्नागिरी जिल्ह्याच्या आर्थिक आणि औद्योगिक विकासाला चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे. स्थानिक तसेच बाहेरील तरुणांसाठी सुमारे ८ ते १० हजार प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील, असा अंदाज शासनाकडून व्यक्त जात केला आहे..अणुऊर्जा हा ग्रीन एनर्जीचा विषय असून, प्रदूषण होणार नाही. त्यामुळे अशा प्रकल्पाचे कोकणात आणि विशेषतः दापोली तालुक्यात हा प्रकल्प येत असल्याने त्याचे स्वागतच केले पाहिजे. या प्रकल्पामुळे बेरोजगारीचा प्रश्न सुटेल. स्थानिक युवकांना रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध होतील, तसेच परिसराच्या विकासालाही चालना मिळेल.- केदार साठे, सदस्य, जिल्हा नियोजन समिती.Teacher Success Story: घर सांभाळत क्लासेस, अन् त्यातून अभ्यासाची तयारी; रजिया मुलाणींची शिक्षकपदी प्रेरणादायी भरारी, जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ...कोकण विकासाच्या नावाखाली पर्यावरण, स्थानिकांची सुरक्षितता आणि नागरिकांचे हित धोक्यात येता कामा नये. प्रकल्पामुळे समुद्र, शेती, मत्स्य व्यवसाय आणि स्थानिक पर्यावरणावर होणाऱ्या परिणामांचा अभ्यास करणे आवश्यक आहे. रोजगारनिर्मितीचे आश्वासन दिले जात असले तरी स्थानिकांना प्राधान्य मिळेल, याची शासनाने हमी द्यावी. ग्रामस्थांना विश्वासात न घेता निर्णय लादू नये.- ऋषी गुजर, तालुकाप्रमुख, उद्धव ठाकरे शिवसेना, दापोली.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.