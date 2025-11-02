Konkan Rice Fields Damage : धीम्या पंचनाम्यांमुळेच बळीराजाच्या जखमेवर मीठ, कोकणात भात पिक बघायला म्हणून शिल्लक नाही

Konkan Agriculture News : शेतकऱ्यांच्या हातातोंडाशी आलेला घास मुसळधार पावसाने हिरावून घेतला आहे. जिल्ह्यात हजारो हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान झाले असून, सततच्या पावसामुळे नुकसानीची तीव्रता आणखी वाढणार आहे. दरम्यान, कृषी विभागाकडून केवळ १३०० हेक्टरवरील नुकसानीचे पंचनामे पूर्ण झाले आहेत. पंचनामे धीम्या गतीने सुरू असल्याचे शेतकऱ्यांकडून सांगण्यात येत आहे..अस्मानी संकटाने सिंधुदुर्गातील शेतकऱ्यांनी कष्टाने पिकविलेला घास हिरावून घेतला आहे. दोडामार्ग, सावंतवाडी, वेंगुर्ले तालुक्यांना मुसळधार पावसाने शुक्रवारी (ता. ३१) झोडपून काढले. उर्वरित जिल्ह्यात पावसाची रिपरिप सुरूच होती. त्यानंतर आज पहाटेपासूनच पावसाने जोरदार हजेरी लावली. जिल्ह्यात सर्वत्र दिवसभर मुसळधार पाऊस सुरू होता. त्यामुळे भातपीक मळ्यांमध्ये ‘जैसे थे’ आहे. दहा-बारा दिवसांपूर्वीची स्थिती आजही कायम आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील भातपिकांच्या नुकसानीचा आकडा वाढणार आहे. सुमारे २५ हजार हेक्टरवरील भातपीक कापणी शिल्लक आहे. यातील ८० टक्के पीक हे पाणथळ जमिनीत आहे. सध्या सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे या संपूर्ण पिकांचे नुकसान होणार आहे. अनेक पिकांवरून पावसाचे पाणी, पुराचे पाणी वाहत असल्याने मोठे नुकसान झाले आहे..एकीकडे जिल्ह्यात मुसळधार पावसामुळे भातपिकांचे नुकसान होत असले तरी कृषी विभागाकडे आतापर्यंत केवळ १३०० हेक्टरवरील नुकसानीचे पंचनामे झाल्याची नोंद आहे. जिल्ह्यात सुमारे २० हजार हेक्टरपेक्षा अधिक क्षेत्रावरील पिकांचे नुकसान झाल्याचा अंदाज आहे. त्या तुलनेत कृषी विभागाकडून पंचनामे अतिशय धीम्या गतीने सुरू आहेत. जिल्ह्यातील पिकांच्या नुकसानीचे पंचनामे करावे, अशा सूचना शासनाकडून कृषी विभागाला दिल्या आहेत; परंतु शासन शेतकऱ्यांना किती नुकसानभरपाई देणार, याबाबतचा शासन निर्णय अजूनही कृषी विभागाकडे आलेला नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांकडूनही सरसकट भरपाईची मागणी होऊ लागली आहे..Kolhapur Couple killed : कोल्हापुरातील पती पत्नीचा बिबट्याच्या हल्ल्यात मृत्यू नाही तर कुख्यात गुंडाने दगडाने ठेचून केला खून, कारण काय?.सप्टेंबरपर्यंतच्याच नुकसानीबाबत शासन निर्णयशासनाने जून ते सप्टेंबरअखेरपर्यंत झालेल्या नुकसानीचा शासन निर्णय जारी केला आहे. जून ते सप्टेंबर या कालावधीत सिंधुदुर्गातील केवळ २५.४३ हेक्टर क्षेत्राचे नुकसान झाले होते. त्या शेतकऱ्यांना भरपाई देण्यासाठी चार लाख ७९ हजार २७९ इतक्या निधीची गरज होती. या शासन निर्णयाने ही भरपाई मिळणार आहे; परंतु सध्या झालेल्या नुकसानीच्या भरपाईसाठी अजूनही शासनस्तरावरून निर्णय झालेला नसल्याचे कृषी विभागाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे..तालुकानिहाय पाऊसदोडामार्ग-८४ मि.मी., मालवण १६, कुडाळ २६, कणकवली २४, सावंतवाडी ७६, देवगड ९, वेंगुर्ले २७ मि.मी.भात, नाचणी पिकांच्या नुकसानीचे पंचनामे करण्यात यावेत, अशा सूचना वरिष्ठ कार्यालयाकडून प्राप्त झाल्या आहेत. त्या अनुषंगाने नुकसानीचे पंचनामे करण्याचे काम सुरू आहे.- निरंजन देशमुख,तालुका कृषी अधिकारी, वैभववाडीपावसामुळे ६० ते ६५ टक्के पिकांचे नुकसान झाले आहे. दोन-तीन दिवस तर मुसळधार पावसामुळे शेतमळ्यांमध्ये पाणीच पाणी झाले आहे. त्यामुळे काही प्रमाणात पीक मिळण्याची शक्यता होती, तीदेखील मावळली आहे. कृषी विभागाकडून अजूनही नुकसानीचे पंचनामे गतीने होताना दिसत नाहीत.- आकाश नरसुले, भात उत्पादक, दोडामार्ग.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.