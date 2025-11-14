कोकण

Ratnagiri News: उपकेंद्रात आरोग्य पथकाची सखोल पाहणी; सेवा, सुविधा आणि कामकाज पाहून तपासणी पथक झाले समाधानी!

health care department: धामणी आयुष्मान उपकेंद्रातील सेवा, सुविधा, औषधे, निदान व सामुदायिक सहभाग यांचे पथकाने सखोल मूल्यमापन केले असून प्रत्येक विभागात सकारात्मक प्रगती दिसून आली.
सकाळ वृत्तसेवा
संगमेश्वर: तालुक्यातील धामणी येथील आयुष्मान आरोग्य उपकेंद्र येथील आरोग्यसेवेचे मूल्यांकन करण्यासाठी आरोग्य विभागाचे विशेष पथक गुरुवारी आले होते. उपकेंद्रात दिली जाणारी सेवा, उपलब्ध साहित्य यांसह विविध मुद्द्यांवर माहिती घेतली. तसेच धामणी उपकेंद्रातील कामकाजाबाबत पथकाने समाधान व्यक्त केले.

