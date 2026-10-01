Bombay Shieldtail Snake : महाराष्ट्राच्या जैवविविधतेत मोलाची भर! दोडामार्गमध्ये आढळला अत्यंत दुर्मीळ 'बॉम्बे शिल्डटेल' साप, सर्पमित्रांनी केले निरीक्षण

दोडामार्ग : तालुक्यातील कुडासे येथे एका परसबागेत अत्यंत दुर्मीळ समजल्या जाणाऱ्या बॉम्बे शिल्डटेल (Bombay Shieldtail) या सापाचे दर्शन झाल्याची नोंद करण्यात आली आहे. स्थानिक नागरिकांच्या निदर्शनास हा साप आल्यानंतर सर्पमित्र प्रकाश नाईक आणि सर्पमित्र सिद्धेश धारगळकर यांनी घटनास्थळी जाऊन त्याचे निरीक्षण केले. या दुर्मीळ सापाच्या नोंदीमुळे परिसरातील वन्यजीवप्रेमी आणि निसर्ग अभ्यासकांमध्ये उत्सुकता निर्माण झाली आहे..कुडासे परिसरातील एका परसबागेत हा साप आढळून आला. सापाबाबत माहिती मिळाल्यानंतर सर्पमित्र प्रकाश नाईक आणि सिद्धेश धारगळकर यांनी घटनास्थळी पोहोचून सापाची पाहणी केली. त्याच्या वैशिष्ट्यांचा अभ्यास करून तो बॉम्बे शिल्डटेल असल्याची नोंद करण्यात आली..बॉम्बे शिल्डटेल हा साप अत्यंत दुर्मीळ असून, त्याचे अस्तित्व सह्याद्रीच्या जैवविविधतेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे मानले जाते. जमिनीखाली किंवा जमिनीच्या जवळील अधिवासात राहणाऱ्या या सापाचे दर्शन सहजासहजी होत नाही. त्यामुळे मानवी वस्तीच्या जवळील परसबागेत या सापाची नोंद होणे ही स्थानिक जैवविविधतेच्या दृष्टीने महत्त्वाची बाब मानली जात आहे..दोडामार्ग तालुका हा जैवविविधतेने समृद्ध परिसर म्हणून ओळखला जातो. सह्याद्रीच्या पश्चिम घाट परिसराशी जोडलेल्या या भागात विविध प्रकारचे वन्यजीव, सरपटणारे प्राणी, पक्षी आणि वनस्पती आढळतात. मात्र, मानवी हस्तक्षेप वाढत असताना अशा दुर्मीळ प्रजातींच्या अधिवासाचे संवर्धन करण्याचे आव्हानही निर्माण झाले आहे..कुडासे येथे झालेली बॉम्बे शिल्डटेलची नोंद त्यामुळे केवळ एका दुर्मीळ सापाच्या दर्शनापुरती मर्यादित न राहता, परिसरातील जैवविविधतेच्या समृद्धीची पुन्हा एकदा जाणीव करून देणारी ठरली आहे. अशा वन्यजीवांच्या नोंदी नियमितपणे होणे आणि त्यांचा अधिवास सुरक्षित राहणे आवश्यक असल्याचे वन्यजीवप्रेमींकडून सांगण्यात येत आहे. दुर्मीळ वन्यजीव आढळून आल्यास नागरिकांनी घाबरून न जाता त्याला इजा न करता सर्पमित्र किंवा संबंधित वन विभागाशी संपर्क साधावा, असे आवाहनही करण्यात येत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.