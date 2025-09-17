कोकण

Sudhagad News : सुधागड तालुक्यातील गावांमध्ये धरणीकंपाची भीती; भूवैज्ञानिक पाहणीची मागणी

Sudhagad Earthquake : सुधागड तालुक्यातील गावांमध्ये गेल्या काही दिवसांपासून वारंवार जमिनीला हादरे बसत असून, ग्रामस्थ भीतीच्या छायेत आहेत; प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे संताप व्यक्त होत आहे.
Sudhagad Earthquake

Sudhagad Earthquake

Sakal

अमित गवळी
Updated on

पाली : सुधागड तालुक्यातील महागाव, चंदरगाव, कळकराई, भोप्यांचीवाडी, खांडपोली, वाघोशी, देऊळवाडी, कोंडप, कवेळेवाडी आदी डोंगरपट्टीतील गावांमध्ये गेल्या काही दिवसांपासून वारंवार जमिनीला जबरदस्त हादरे बसत आहेत. त्यामुळे ग्रामस्थ भीती व दहशतीच्या छायेत आहेत. भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभागाने तातडीने गावांची पाहणी करावी, अन्यथा आंदोलनाचा इशारा मंगळवारी (ता. 16) येथील ग्रामस्थांनी दिला.

Loading content, please wait...
pali
farm safety concerns
Environmental Concerns
Sudhagad geological survey
ground tremors in Maharashtra

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com