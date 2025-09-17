Sudhagad News : सुधागड तालुक्यातील गावांमध्ये धरणीकंपाची भीती; भूवैज्ञानिक पाहणीची मागणी

पाली : सुधागड तालुक्यातील महागाव, चंदरगाव, कळकराई, भोप्यांचीवाडी, खांडपोली, वाघोशी, देऊळवाडी, कोंडप, कवेळेवाडी आदी डोंगरपट्टीतील गावांमध्ये गेल्या काही दिवसांपासून वारंवार जमिनीला जबरदस्त हादरे बसत आहेत. त्यामुळे ग्रामस्थ भीती व दहशतीच्या छायेत आहेत. भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभागाने तातडीने गावांची पाहणी करावी, अन्यथा आंदोलनाचा इशारा मंगळवारी (ता. 16) येथील ग्रामस्थांनी दिला. .फेब्रुवारी 2025 मध्ये या भागाला मोठे हादरे बसले होते. त्यानंतर गुरुवारी (ता.12) सप्टेंबर पासून सोमवार (ता. 15) पर्यंत दररोजच जमिनीला हादरे बसत आहेत. या सततच्या धक्क्यांमुळे परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले असून उपाययोजनेसाठी ग्रामस्थ प्रशासनाकडे वारंवार धाव घेत आहेत. शासनाकडून मात्र याबाबत कुठलीही ठोस हालचाल न झाल्याने संतापाची लाट उसळली आहे..यासंदर्भात सुधागड पाली तहसीलदार उत्तम कुंभार यांनी सकाळला सांगितले की तहसीलदार कार्यालयातून जिल्हाधिकारी कार्यालयाला व त्यांच्याकडून भूगर्भ तज्ञांकडे पत्रव्यवहार करण्यात आलेला आहे. लवकरच त्यांची टीम येऊन येथील पाहणी करेल. नागरिकांनी घाबरून जाऊ नये. या आधी देखील अशा प्रकारे याठिकाणी झालेल्या घटनेवेळी स्वतः पाहणी केली होती. असे देखील तहसीलदार उत्तम कुंभार म्हणाले.भारतीय भूवैज्ञानिक सर्व्हेक्षण विभाग, पुणे यांनी आजवर गावांची पाहणीसुद्धा केली नाही, हे धक्कादायक वास्तव ग्रामस्थांनी सांगितले. त्यामुळे भविष्यात मोठा धोका उद्भवण्याची शक्यता नाकारता येत नाही..अधिकाऱ्यांसमोर गाऱ्हाणेदरम्यान, या विभागातील सामाजिक कार्यकर्ते भास्कर पार्टे यांनी तहसीलदार कार्यालयात जाऊन नायब तहसीलदार भारत फुलपागरे यांच्या समोर ग्रामस्थांच्या अडचणी मांडल्या. त्यानंतर भास्कर पार्टे यांनी भूवैज्ञानिक सर्व्हेक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांशी फोनवर चर्चा केली. आमच्या विभागात हजारो लोक राहतात, त्यांच्या जीवाची काळजी घ्या. अन्यथा आम्हाला तीव्र आंदोलन छेडावं लागेल असा इशारा त्यांनी दिला..भूवैज्ञानिक सर्व्हेक्षणयाबाबत ग्रामस्थांची मागणी एकच आहे. ती म्हणजे भूवैज्ञानिक सर्व्हेक्षण विभागाने तातडीने या गावांमध्ये येऊन प्रत्यक्ष पाहणी करावी व खऱ्या परिस्थितीचा अहवाल द्यावा. शासनाने याकडे दुर्लक्ष केल्यास भीषण परिणामांची जबाबदारी थेट प्रशासनावर राहील, असा इशारा ग्रामस्थांनी दिला आहे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.