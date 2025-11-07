Eknath Shinde Vs BJP : कोकणात एकनाथ शिंदे स्वबळावर लढणार, दीपक केसरकरांनी भाजपला इशारा देत विजयाचं गणित सांगितलं...

Konkan Political News : राज्यात महायुती सत्तेवर आहे. त्यामुळे युतीतून लढणे आवश्यक होते; पण भाजपने स्वबळाचा निर्णय घेतला असेल तर आमचीही स्वबळावर लढण्याचीही तयारी आहे. या निवडणुका आम्ही जिंकू; मात्र एकत्र न लढल्याने ठाकरे शिवसेनेच्या जागा आल्यास भाजपचा निर्णय त्याला जबाबदार राहील, असा इशारा शिंदे शिवसेनेचे नेते तथा आमदार दीपक केसरकर यांनी आज येथे पत्रकार परिषदेत दिला..ते म्हणाले, ‘‘सावंतवाडी पालिकेच्या नगराध्यक्षपदाचा उमेदवार लोकांच्या मनातील शिवाय २४ तास जनतेसाठी काम करणारा आम्ही देणार आहोत. प्रशासनातील माहिती असणारा आमचा उमेदवार असेल. त्यामुळे लोकहिताची कामे होतील, प्रशासन चांगलं चालेल. पालिकेत मी कधी राजकारण केलं नाही, करणारही नाही. पालिका हे माझं घर समजतो..लोकप्रतिनिधी नसल्याने पालिकेच्या कारभारावर परिणाम होतो. स्वबळावर लढलो तरी सावंतवाडी आणि वेंगुर्लेत निश्चित आम्हाला यश मिळेल. मालवणमध्येही आम्ही जिंकू. कणकवलीत काय रणनीती आखायची, हे तिथले प्रमुख ठरवणार आहेत.’’आम्हीसुद्धा स्वबळावर निवडणुका लढवणार आहोत. त्यात चांगलं यश आम्हाला मिळेल. एकनाथ शिंदेंचे योगदान जनता विसरलेली नाही. विकासकामांवर आम्ही मतदारांकडे जाणार आहोत. कुणाच्या विरोधात चुकीची विधाने होणार नाहीत, याची काळजी घेऊ, असेही केसरकर यांनी स्पष्ट केले..Kolhapur Video Tawade Hotel : २८ वर्षांपासून कोल्हापूरकरांच्या मनावर राज्य करणारी तावडे हॉटेलजवळील स्वागत कमान पाडली; भावूक करणारा व्हिडीओ.भाजपला इशाराते म्हणाले, ‘‘महायुतीचे आमदार म्हणून आम्ही निवडून आलो आहोत; मात्र प्रत्येकाची चिन्हे वेगळी होती. दोन शिवसेना आणि एक भाजप असे उमेदवार निवडून आले. यातून ते स्वबळावर लढण्याचे म्हणत असतील तर ते चुकीचे आहे. नीलेश राणेंशी मी बोललो आहे. माझ्यासह ते देखील तडजोडीस तयारीत होते. पदावरून हा वाद झालेला नाही. हा निर्णय भाजपने घेतला आहे.’’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.