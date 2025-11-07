कोकण

Eknath Shinde Vs BJP : कोकणात एकनाथ शिंदे स्वबळावर लढणार, दीपक केसरकरांनी भाजपला इशारा देत विजयाचं गणित सांगितलं...

Deepak Kesarkar Warns BJP : कोकणात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे स्वबळावर निवडणूक लढवणार असल्याचं दीपक केसरकर यांनी स्पष्ट केलं आहे. भाजपला इशारा देत त्यांनी विजयाचं गणित मांडलं असून, शिंदे गटाचा आत्मविश्वास दिसून आला.
कोकणात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे स्वबळावर निवडणूक लढवणार असल्याचं दीपक केसरकर यांनी स्पष्ट केलं आहे.

Konkan Political News : राज्यात महायुती सत्तेवर आहे. त्यामुळे युतीतून लढणे आवश्यक होते; पण भाजपने स्वबळाचा निर्णय घेतला असेल तर आमचीही स्वबळावर लढण्याचीही तयारी आहे‌. या निवडणुका आम्ही जिंकू; मात्र एकत्र न लढल्याने ठाकरे शिवसेनेच्या जागा आल्यास भाजपचा निर्णय त्याला जबाबदार राहील, असा इशारा शिंदे शिवसेनेचे नेते तथा आमदार दीपक केसरकर यांनी आज येथे पत्रकार परिषदेत दिला.

