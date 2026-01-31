कोकण

Sindhudurg Election : लोकशाहीचा उत्सव आणि श्रद्धेचा महोत्सव एकाच दिवशी यंत्रणेची कसोटी

Administrative Strain : निवडणूक प्रक्रिया म्हणजे केवळ मतदान नाही, तर त्यामागील प्रचंड नियोजन, सुरक्षा आणि व्यवस्थापन. मात्र सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात मतमोजणीचा दिवस आणि आंगणेवाडी येथील श्री भराडी देवीची वार्षिक यात्रा एकाच दिवशी आल्याने प्रशासनासमोर आव्हान
Devotees gather at Anganewadi temple as Sindhudurg prepares for vote counting and festival security

Devotees gather at Anganewadi temple as Sindhudurg prepares for vote counting and festival security

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

ओरोस : जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांच्या मतदान व मतमोजणीच्या तारखांमध्ये झालेल्या बदलामुळे सिंधुदुर्ग जिल्हा प्रशासनावर नियोजन, व्यवस्थापन व सुरक्षेचा अतिरिक्त ताण येणार आहे.

Loading content, please wait...
Kolhapur
political
election
administration
Security
Challenges
devotees
Political Accountability

Related Stories

No stories found.