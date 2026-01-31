Sindhudurg Election : लोकशाहीचा उत्सव आणि श्रद्धेचा महोत्सव एकाच दिवशी यंत्रणेची कसोटी

ओरोस : जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांच्या मतदान व मतमोजणीच्या तारखांमध्ये झालेल्या बदलामुळे सिंधुदुर्ग जिल्हा प्रशासनावर नियोजन, व्यवस्थापन व सुरक्षेचा अतिरिक्त ताण येणार आहे. .विशेष म्हणजे मतमोजणीचा दिवस आणि ‘दक्षिण कोकणची काशी’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या आंगणेवाडी येथील श्री देवी भराडी देवीची वार्षिक यात्रा एकाच दिवशी येत असल्याने प्रशासनासमोर मोठे आव्हान उभे राहिले आहे..मोठी बातमी! महापालिका निवडणुकीमुळे ‘या’ 5 दिवसांसाठी पोलिसांच्या सुट्ट्या रद्द; सोलापुरात निवडणूक व सिद्धेश्वर यात्रेसाठी 4600 पोलिस बंदोबस्त, वाचा....लाखोंच्या संख्येने भाविक उपस्थित राहणाऱ्या आंगणेवाडी यात्रेसाठी सुरक्षा पुरवितानाच जिल्ह्यातील आठही तालुक्यांतील मतमोजणी केंद्रांवर चोख बंदोबस्त ठेवण्याची जबाबदारी पोलिस यंत्रणेवर येणार आहे. एकाच वेळी लोकशाहीचा उत्सव आणि श्रद्धेचा महोत्सव शांततेत व यशस्वीरीत्या पार पाडण्यासाठी प्रशासनाला नागरिकांच्या सहकार्याची अपेक्षा आहे..उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनामुळे राज्यात तीन दिवसांचा दुखवटा जाहीर करण्यात आला होता. या कालावधीत जिल्हा परिषद व पंचायत समितींच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी प्रचारावर बंधने आली. परिणामी राज्य निवडणूक आयोगाने मतदान व मतमोजणीच्या तारखांमध्ये बदल करत दोन दिवसांची वाढ केली. .Kolhapur Election : उरले अवघे दोन दिवस; कोल्हापूर-इचलकरंजीत पोलिसांचा कडेकोट बंदोबस्त, रात्रगस्त वाढवली.त्यानुसार ५ फेब्रुवारीऐवजी ७ फेब्रुवारीला मतदान, तर ७ फेब्रुवारीऐवजी ९ फेब्रुवारीला मतमोजणी होणार आहे. या बदललेल्या तारखांनुसार ९ फेब्रुवारीला कोकणातील लाखो भाविकांचे श्रद्धास्थान असलेल्या आंगणेवाडी येथील श्री भराडी देवीचा वार्षिक जत्रोत्सव देखील होणार आहे..मतमोजणी व आंगणेवाडी जत्रा एकाच दिवशी आल्याने सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर गर्दी होण्याची शक्यता आहे. दरवर्षी या यात्रेसाठी लाखोंच्या संख्येने भाविक येतात. ही यात्रा शांततेत व चोख बंदोबस्तात पार पाडण्यासाठी दरवर्षी जिल्ह्याबाहेरून अतिरिक्त पोलिस अधिकारी व कर्मचारी मागवावे लागतात. जिल्ह्यातील जवळजवळ सर्वच सुरक्षा यंत्रणा या काळात आंगणेवाडी येथे कार्यरत असते..आंगणेवाडी यात्रेनिमित्त जिल्ह्यात अनेक व्हीआयपी, मंत्री व मान्यवर दाखल होतात. त्यांच्या आगमनापासून जिल्ह्याबाहेर प्रस्थान होईपर्यंत त्यांना सुरक्षा पुरवावी लागते. आधीच यात्रेचा व व्हीआयपींच्या सुरक्षेचा ताण असताना, त्याच दिवशी मतमोजणी असल्याने प्रशासनाची स्थिती ‘आधीच फाल्गुन, त्यात मांस’ अशी झाली आहे. .जिल्ह्यातील आठ तालुक्यांमध्ये स्वतंत्र मतमोजणी केंद्रे असून, या ठिकाणी हजारोंच्या संख्येने राजकीय कार्यकर्ते उपस्थित राहणार आहेत. निकालाच्या पार्श्वभूमीवर जय-पराजयातून तणावपूर्ण परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे सर्व मतमोजणी केंद्रांवर पुरेसा बंदोबस्त ठेवून अनुचित प्रकार घडू नये, याची खबरदारी पोलिस यंत्रणेला घ्यावी लागणार आहे..प्रशासनाची होणार धावपळजिल्ह्यात ७ फेब्रुवारीला मतदान आणि ९ फेब्रुवारीला मतमोजणी असल्याने प्रशासन पूर्णतः व्यस्त असणार आहे. याच काळात आंगणेवाडी यात्रेचेही नियोजन व व्यवस्थापन सांभाळावे लागणार आहे. एकाच दिवशी दोन मोठ्या जबाबदाऱ्या पार पाडताना प्रशासनाची मोठी धावपळ होणार असून, विशेषतः मालवण तालुक्यातील प्रशासनाला तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे. आंगणेवाडी यात्रा व मतमोजणी एकाच दिवशी असल्याने, यावर्षी जिल्ह्याबाहेरून मोठ्या प्रमाणावर अतिरिक्त पोलिस बंदोबस्त मागवावा लागणार आहे. यामुळे सुरक्षा यंत्रणेच्या नियोजनावर मोठा ताण येणार आहे..बारावीच्या परीक्षेमुळे दुष्काळात तेरावा महिनामतमोजणी व आंगणेवाडी यात्रा होत असताना, त्याच्या दुसऱ्याच दिवशी बारावीची बोर्ड परीक्षा सुरू होत आहे. आंगणेवाडी यात्रा साधारण दीड दिवस चालत असल्याने १० फेब्रुवारीलाही बंदोबस्त कायम ठेवावा लागणार आहे. मात्र, याच दिवशी बारावीच्या परीक्षेच्या प्रत्येक केंद्रावर किमान एक पोलिस कर्मचारी नियुक्त करणे बंधनकारक असते. त्यामुळे या सर्व आव्हानांचे यशस्वी नियोजन करण्यासाठी जिल्हा पोलिस अधीक्षक डॉ. मोहन दहिकर यांचा कस लागणार आहे.. मतमोजणी प्रक्रियेदरम्यान निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार सुरक्षा, वाहतूक व शिस्तबद्ध व्यवस्थापन आवश्यक आहे. त्याचवेळी आंगणेवाडी जत्रेसाठी राज्याच्या विविध भागांतून व जिल्ह्याबाहेरून लाखो भाविक येतात. त्यामुळे रस्ते, वाहतूक मार्ग, सार्वजनिक सेवा व सुरक्षेवर अतिरिक्त ताण येण्याची शक्यता आहे. नागरिकांनी प्रशासनाच्या सूचनांचे पालन करावे, अनावश्यक प्रवास टाळावा, पर्यायी मार्गांचा वापर करावा आणि वाहतूक नियमांचे काटेकोर पालन करावे. मतमोजणी केंद्रांच्या परिसरात अनधिकृत गर्दी करू नये व कोणत्याही अफवा किंवा अपप्रचाराला बळी पडू नये.- डॉ. मोहन दहिकर, जिल्हा पोलिस अधीक्षक.आंगणेवाडी यात्रा व मतमोजणीच्या पार्श्वभूमीवर कायदा व सुव्यवस्था, वाहतूक नियोजन आणि नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी प्रशासन सज्ज आहे. लोकशाहीचा उत्सव आणि श्रद्धेचा महोत्सव एकाच दिवशी साजरा होत असताना नागरिकांनी संयम, शिस्त व सहकार्याची भूमिका घ्यावी.- तृप्ती धोडमिसे, जिल्हाधिकारी, सिंधुदुर्ग.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.