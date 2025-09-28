माेठी बातमी! 'रास्त भाव धान्य दुकानातील गव्हात आढळल्या लेंड्या, जिवंत किडे'; धक्कादायक प्रकार उघडकीस..

-अमित गवळेपाली: पाली शहरातील काही रेशन दुकानांमधून सध्या लाभार्थ्यांना निकृष्ट दर्जाचे धान्य वितरित केले जात असल्याच्या तक्रार येथील वाघजाई नगर येथील नागरिकांनी लेखी तक्रारी अर्जाद्वारे पाली-सुधागड तहसीलदारांना केली आहे. काही ठिकाणी गव्हामध्ये चक्क लेंड्या, जिवंत किडे, पाखरे व कचरा आढळला आहे. .Mpsc Success Story: 'एमपीएससी परीक्षेत अमृता ननवरे मुलींमध्ये राज्यात प्रथम'; जिद्द अन् चिकाटीच्या जाेरावर यशाला गवसणी.सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत गरीब व गरजू नागरिकांना मोफत धान्य पुरवठा केला जातो, मात्र मिळणाऱ्या धान्याच्या गुणवत्तेबाबत नागरिकांमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झाला आहे. वाघजाई नगर येथील रहिवासी अमीर पठाण यांनी दिलेल्या अर्जामध्ये म्हटले आहे की येथील रास्त भाव दुकान क्रमांक तीन येथून मागील अनेक महिन्यापासून निकृष्ट दर्जाचे धान्य मिळत आहे. मात्र या महिन्यातील ध्यानात चक्क जिवंत किडे, पाखरे, मोठे मोठे दगड आले. यापुढे नागरिकांना चांगल्या दर्जाची धान्य व्यतिरिक्त करण्याची यावे असे निवेदनात म्हटले आहे..तसेच इतर रास्त भाव दुकानांमध्ये गव्हामध्ये लेंडी, कचरा, दगड, कीड लागलेले दुर्गंधीयुक्त धान्य आढळत असल्याने अनेक लाभार्थ्यांनी रेशन दुकानदारांकडे तक्रारी नोंदवल्या आहेत. काही ठिकाणी गहू वापरण्यायोग्य नसल्यामुळे नागरिकांनी तो परत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या प्रकारामुळे पाली शहरातील विविध भागांमध्ये संतप्त प्रतिक्रिया उमटत असून, नागरिकांनी प्रशासनाकडे लेखी तक्रारी करण्यास सुरुवात केली आहे. काही ठिकाणी रेशन दुकानांवर जाब विचारण्यात आला असून, शासन मोफत धान्य देत असले तरी त्याचा दर्जा जर वापरण्यायोग्य नसेल, तर तो लाभ नव्हे तर त्रास ठरतो, असा सूर नागरिकांमध्ये आहे..या प्रश्नाची गांभीर्याने दखल घेत तहसीलदार यांना निवेदन दिले असून, सुधागड तालुक्यातील सर्व रेशन दुकानांची तातडीने तपासणी व्हावी आणि निकृष्ट धान्य वितरित होण्यामागील शासकीय यंत्रणेतील त्रुटींची चौकशी व्हावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे..Mpsc Success Story: 'सख्खे बहीण-भाऊ राज्य विक्रीकर निरीक्षक'; कुठऱ्याच्या मोनिका व हर्षवर्धन पाटीलचे यश, एमपीएससीद्वारे यशाला गवसणी.फक्त दुकानदारच जबाबदार नाहीमात्र या संपूर्ण प्रकारात दोष केवळ रस्तभाव धान्य दुकानदारांचा नाही. धान्य वितरणापूर्वी गुणवत्ता तपासणी करणाऱ्या शासकीय अधिकाऱ्यांनी हे निकृष्ट धान्य मंजूर कसे केले? त्यामुळे नागरिकांना दर्जेदार आणि सुरक्षित धान्य मिळावे, हीच अपेक्षा आता प्रशासनाकडे नागरिकांनी केली आहे. या प्रकाराची सखोल चौकशी करून दोषी अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करावी, अशी एकमुखी मागणी पालीकरांकडून होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.