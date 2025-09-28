कोकण

माेठी बातमी! 'रास्त भाव धान्य दुकानातील गव्हात आढळल्या लेंड्या, जिवंत किडे'; धक्कादायक प्रकार उघडकीस..

Fair Price Shop Exposed: पाली शहरातील विविध भागांमध्ये संतप्त प्रतिक्रिया उमटत असून, नागरिकांनी प्रशासनाकडे लेखी तक्रारी करण्यास सुरुवात केली आहे. काही ठिकाणी रेशन दुकानांवर जाब विचारण्यात आला असून, शासन मोफत धान्य देत असले तरी त्याचा दर्जा जर वापरण्यायोग्य नसेल, तर तो लाभ नव्हे तर त्रास ठरतो.
Shocking! Worms and insects found in wheat at ration shop; citizens outraged.

सकाळ डिजिटल टीम
-अमित गवळे

पाली: पाली शहरातील काही रेशन दुकानांमधून सध्या लाभार्थ्यांना निकृष्ट दर्जाचे धान्य वितरित केले जात असल्याच्या तक्रार येथील वाघजाई नगर येथील नागरिकांनी लेखी तक्रारी अर्जाद्वारे पाली-सुधागड तहसीलदारांना केली आहे. काही ठिकाणी गव्हामध्ये चक्क लेंड्या, जिवंत किडे, पाखरे व कचरा आढळला आहे.

