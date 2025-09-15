कोकण

Raigad Crime: 'जादूटोण्याच्या खोट्या आरोपावरून कुटुंबाला अमानुष मारहाण'; बारा लाखांच्या खर्चाची मागणी, अंनिसच्या मदतीने दोन मांत्रिकांवर गुन्हा

Superstition Horror: वामन दरवडा यांनी सर्व आरोप फेटाळून रक्कम मिळणार नाही असे बोलल्यावर रागावलेल्या गावकऱ्यांनी त्यांना धक्काबुक्की केली. यावेळी हा सोडवण्यासाठी आलेल्या त्यांच्या कुटुंबावर हल्ला चढवून बेदम मारहाण केली.
पाली: पेण तालुक्यातील गवळणवाडी गावात जादूटोण्याच्या नावाखाली एका निर्दोष कुटुंबावर गंभीर हल्ला करण्यात आला. तसेच मांत्रिकाने पूजेसाठी व गाव बांधणीसाठी मागितलेल्या बारा लाखांचा खर्च पीडित कुटुंबीयांनी न दिल्याने गावाकऱ्यांनी त्यांना जीवघेणी मारहाण केली. अखेर पीडित कुटुंबीयांनी पेण महा. अंनिसकडे धाव घेतली. शनिवारी (ता. 13) पेण महा. अंनिसच्या मदतीने दोन मांत्रिकांवर पेण पोलीस ठाण्यात जादूटोणा प्रतिबंध व उच्चाटन कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

