Raigad Crime: 'जादूटोण्याच्या खोट्या आरोपावरून कुटुंबाला अमानुष मारहाण'; बारा लाखांच्या खर्चाची मागणी, अंनिसच्या मदतीने दोन मांत्रिकांवर गुन्हा

-अमित गवळेपाली: पेण तालुक्यातील गवळणवाडी गावात जादूटोण्याच्या नावाखाली एका निर्दोष कुटुंबावर गंभीर हल्ला करण्यात आला. तसेच मांत्रिकाने पूजेसाठी व गाव बांधणीसाठी मागितलेल्या बारा लाखांचा खर्च पीडित कुटुंबीयांनी न दिल्याने गावाकऱ्यांनी त्यांना जीवघेणी मारहाण केली. अखेर पीडित कुटुंबीयांनी पेण महा. अंनिसकडे धाव घेतली. शनिवारी (ता. 13) पेण महा. अंनिसच्या मदतीने दोन मांत्रिकांवर पेण पोलीस ठाण्यात जादूटोणा प्रतिबंध व उच्चाटन कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. .आनंदाची बातमी! 'गायीच्या दूध दरात तीन रुपयांपर्यंत वाढ'; सातारा जिल्ह्यात सुमारे ५५ हजार दूध उत्पादकांना दिलासा.याबाबत सविस्तर माहिती अशी की गवळणवाडी गावातील काही लोक आजारी पडले होते. व काही लोक दगावले आहेत. लोक आजारी पडण्यास व दगावण्यास गावातील वामन दरवडा यांचे सासरे मंगळ्या ठोंबरा व मेव्हणी भीमा ठोंबरा हे जबाबदार ते असून जादूटोणा करत आहेत. आणि यांना वामन दरवडा यांची देखील साथ आहे अशी खोटी समजूत हिरामण ठोंबरा व त्याचा मुलगा काशिनाथ ठोंबरा या मांत्रिकांनी शुक्रवारी (ता. 12) रात्री गावातील चावडीवर पसरवली. तसेच हे प्रकरण जर गावकी मध्ये मिटवायचे असेल तर यांच्याकडून पूजेसाठी व गाव बांधणीसाठी 12 लाख रुपये घ्यावे लागतील असे बोलले. मात्र वामन दरवडा यांनी सर्व आरोप फेटाळून रक्कम मिळणार नाही असे बोलल्यावर रागावलेल्या गावकऱ्यांनी त्यांना धक्काबुक्की केली. यावेळी हा सोडवण्यासाठी आलेल्या त्यांच्या कुटुंबावर हल्ला चढवून बेदम मारहाण केली. या हल्ल्यात देवका वामन दरवडा बेशुद्ध पडल्या, तर उषा कृष्णा ठोंबरा, सुवर्णा हरिचंद्र ठोंबरा आणि आदित्य वामन ठोंबरा यांना जबरदस्त मारहाण झाली. शुक्रवारी (ता. 13) रात्री 12 वाजता महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती पेण शाखेच्या कार्यकर्त्यांना ही बातमी कळताच नितीन निकम व संदेश गायकवाड लागलीच घटनास्थळी पोहोचले आणि पीडित कुटुंबाला मदत करून पोलिसांकडे गुन्हा दाखल करण्यात यश मिळवले..या प्रकरणी मांत्रिक हिरामण नागू ठोंबरा व त्याचा मुलगा मांत्रिक काशिनाथ हिरामण ठोंबरा यांच्यावर जादूटोणा प्रतिबंध व उच्चाटन कायदा, 2013 अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. आणि हल्ला करणाऱ्या परशुराम हिरामण वाघ व भानुदास हरी दरवडा यांच्यावर देखील गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.या प्रकरणी ॲड. संकल्प गायकवाड यांनी कायदेशीर मदत केली. पोलीस निरीक्षक श्री. बागुल, पोलीस फौजदार सुनील चव्हाण आणि फौजदार श्री नवखरे या पोलिस अधिकाऱ्यांनी प्रकरण हाताळण्यात मोलाची मदत केली. यावेळी महा. अंनिस कार्यकर्ते संदेश गायकवाड व नितीन निकम आणि भास्कर लेंडी उपस्थित होते..या आधीही खोटे आरोपवामन दरवडा यांनी दिलेल्या तक्रारी अर्जामध्ये नमूद केले आहे की सन 2022 मध्ये देखील हिरामण नागू ठोंबरा यांनी त्यांची मेव्हणी भीमा ठोंबरा व सासरे मंगळ्या ठोंबरा यांच्यावर गावामध्ये जादूटोणा करतात असा खोटा आरोप केला होता. तो वाद गावकीमध्ये मिटवला होता. हिरामण ठोंबरा हा गावामध्ये स्वतःला भगत समजतो आणि त्याचा मुलगा काशिनाथ ठोंबरा यांच्या अंगामध्ये देव येतो असा समज निर्माण केला आहे. याच कारणावरून मार्च 2025 रोजी महादेव ठोंबरा यांनी हिरामण दरवडा यांचे सासरे मंगळ्या ठोंबरे यांना शिवीगाळ केली होती. याबाबत पेण पोलीस ठाण्यामध्ये तक्रार करण्यात आली होती..Smart Meter: मीटरचा हिशोब ‘स्मार्ट’ की फसवा?; वाढीव वीजबिलांमुळे ग्राहक संतप्त, दुरुस्तीसाठी महावितरण कार्यालयात रांगा.अशाप्रकारे कोणी बुवाबाजी व जादूटोना करत असेल आणि त्यातून कोणाची मानसिक व शारीरिक छळ आणि आर्थिक पिळवणूक करत असेल तर पीडितांनी महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या कार्यकर्त्यांकडे संपर्क साधावा.नितीन निकम, अध्यक्ष, महा. अंनिस, पेण शाखा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.