Sindhudurg Crime: सावंतवाडीतील बाप-लेकाचा म्हापसा येथे गूढ मृत्यू; पत्नी अत्यवस्थ; कारण अस्पष्ट, घातपाताची शंका, रात्री काय घडलं..

सावंतवाडी : शहराजवळील सोनुर्ली-जाधववाडी येथील जाधव कुटुंबातील बाप-लेकाचा मृतदेह म्हापसा-करासवाडा येथील बंद खोलीत आज सापडला. त्या शेजारीच पत्नी अत्यवस्थ स्थितीत आढळली. ही सामूहिक आत्महत्या की घातपात, याबाबत संभ्रम आहे. हा प्रकार आज सकाळी उघडकीस आला. अजय देऊ जाधव (वय ३८) आणि त्यांचा मुलगा अथर्व (७) अशी मृतांची नावे असून, पत्नी सुवर्णा (३०) यांची प्रकृती चिंताजनक आहे. .Deool Band 2: ‘देऊळ बंद-२’ ची कमाई आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी; प्रवीण तरडे-कैलास वाणी, साईबाबांच्या शिर्डीत संकल्प जाहीर.त्यांना गोव्यातील गोमेकॉ रुग्णालयामध्ये दाखल केले आहे. त्या पूर्ण शुद्धीवर येईपर्यंत या प्रकरणाची उकल होणे कठीण बनले आहे. याबाबत गोवा पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी ः सोनुर्ली येथील अजय जाधव गेली काही वर्षे पणजीतील एका खासगी बँकेत नोकरीला होते. त्यांची पत्नी गृहिणी, तर मुलगा शिक्षण घेत होता. .कुटुंब म्हापसा-करासवाडा येथील साईनगर भागात एक वर्षापासून भाडेतत्त्वावर खोली घेऊन राहत होते. संसार सुखात चालला होता. मात्र, शुक्रवारी (ता. २६) रात्री दोन वाजता याला एक गूढ वळण लागले. वडिलांनी दोघांनाही वारंवार फोन करूनही प्रतिसाद न मिळाल्याने त्यांनी सोनुर्लीतून बस पकडत थेट गोवा गाठले. ते करासवाडा येथील खोलीत पोहोचले असता प्रकार उघडकीस आला. त्यांचा मुलगा आणि नातू मृत स्थितीत पडले होते, तर सून अत्यवस्थ असल्याचे आढळून आले..Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा...रात्री काय घडले? अजय यांनी सोनुर्ली येथे राहत असलेल्या आपल्या वडिलांना दूरध्वनी करून, मुलगा झोपत नाही, मुलाने झोपेतच किंचाळी मारली, असे सांगितले. त्यानंतर पुन्हा अर्ध्या तासाने फोन आला, यावेळी बायको कशी तरी करतेय असे सांगितले. यावर वडिलांनी त्यांना देवाचा अंगारा लाव आणि सकाळी तिघेही सोनुर्ली येथे घरी या, असे सांगितले. यानंतर वडिलांनी आज सकाळी त्यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.