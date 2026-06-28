कोकण

Sindhudurg Crime: सावंतवाडीतील बाप-लेकाचा म्हापसा येथे गूढ मृत्यू; पत्नी अत्यवस्थ; कारण अस्पष्ट, घातपाताची शंका, रात्री काय घडलं..

Father and son from Sawantwadi found dead in Mapusa: म्हापसा-करासवाडा येथील भाड्याच्या खोलीत बाप-लेकाचा मृतदेह, पत्नी अत्यवस्थ अवस्थेत; सामूहिक आत्महत्या की घातपात, पोलिसांसमोर उभे प्रश्नचिन्ह
What Happened That Night? Father-Son Dead, Wife Battles for Life in Mapusa

What Happened That Night? Father-Son Dead, Wife Battles for Life in Mapusa

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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सावंतवाडी : शहराजवळील सोनुर्ली-जाधववाडी येथील जाधव कुटुंबातील बाप-लेकाचा मृतदेह म्हापसा-करासवाडा येथील बंद खोलीत आज सापडला. त्या शेजारीच पत्नी अत्यवस्थ स्थितीत आढळली. ही सामूहिक आत्महत्या की घातपात, याबाबत संभ्रम आहे. हा प्रकार आज सकाळी उघडकीस आला. अजय देऊ जाधव (वय ३८) आणि त्यांचा मुलगा अथर्व (७) अशी मृतांची नावे असून, पत्नी सुवर्णा (३०) यांची प्रकृती चिंताजनक आहे.

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