Fruit Crop Insurance : दिवाळीपूर्वी फळपीक विमा योजनेचा पहिला हप्ता मिळणार, कृषीमंत्र्यांचे सुतोवाच

Highlight :मुंबईत झालेल्या बैठकीत सिंधुदुर्गमधील आंबा-काजू उत्पादक शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी पीक विम्याचा पहिला हप्ता देण्याचे आश्वासन विमा कंपनीने दिले.पालकमंत्री नीतेश राणे यांनी भारतीय कृषी विमा कंपनीच्या चालढकल कारभारावर नाराजी व्यक्त करून कंपनीला काळ्या यादीत टाकण्याची मागणी केली.कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे, फलोत्पादनमंत्री भरत गोगावले आणि वरिष्ठ अधिकारी यांच्या उपस्थितीत ही महत्त्वाची बैठक मंत्रालयात पार पडली..Agriculture News : दिवाळीपूर्वी जिल्ह्यातील आंबा-काजू उत्पादक शेतकऱ्यांना पीक विम्याचा पहिला हप्ता वितरित करण्यात येईल, असे आश्वासन संबंधित कंपनीने आज मुंबईतील बैठकीत दिले. पालकमंत्री नीतेश राणे यांच्या पुढाकाराने झालेल्या मंत्रालयात या बैठकीला कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे आणि फलोत्पादनमंत्री भरत गोगावले उपस्थित होते..सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील पुनर्रचित हवामान आधारित फळ पीक विमा योजने (सन २०२४-२५) संदर्भात ही बैठक झाली. बैठकीत जिल्ह्यातील आंबा बागायतदार शेतकऱ्यांच्या तक्रारी राणे यांनी कृषिमंत्र्यांसमोर मांडल्या. भारतीय कृषी विमा कंपनीच्या चालढकल कारभारामुळे शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई मिळण्यात होणारा विलंब लक्षात घेऊन राणे यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली..Kolhapur News : देवीची मूर्ती मंडपात; साउंडची ईर्ष्या चौकात, पोलिसांनी काठ्यांनी मारलं तरीही बारा तासांहून अधिक काळ मंडळांनी अडवले रस्ते.राणे यांनी कंपनीला काळ्या यादीत टाकण्याची मागणी केली. यावेळी कंपनीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी चूक मान्य करत, दिवाळीपूर्वी जिल्ह्यातील आंबा-काजू उत्पादक शेतकऱ्यांना पीक विम्याचा पहिला हप्ता वितरित करण्यात येईल, असे आश्वासन दिले. विमा कंपनीला ही शेवटची संधी असून, पुन्हा हलगर्जीपणा झाल्यास गय केली जाणार नाही, असे राणे यांनी ठणकावून सांगितले.बैठकीस अपर मुख्य सचिव विकास रस्तोगी, कृषी आयुक्त सूरज मांढरे, कृषी प्रक्रिया व नियोजन संचालक विनयकुमार औटी आणि जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी भाग्यश्री नाईक-नवरे आदी उपस्थित होते..FAQs (वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न)प्र.१: ही बैठक कोणत्या विषयावर झाली?उ: सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील पुनर्रचित हवामान आधारित फळ पीक विमा योजना (सन २०२४–२५) संदर्भात ही बैठक झाली.प्र.२: या बैठकीचा मुख्य उद्देश काय होता?उ: आंबा आणि काजू उत्पादक शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या पीक विमा नुकसानभरपाईतील विलंबावर उपाय शोधणे हा उद्देश होता.प्र.३: बैठकीला कोण उपस्थित होते?उ: पालकमंत्री नीतेश राणे, कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे, फलोत्पादनमंत्री भरत गोगावले, अपर मुख्य सचिव विकास रस्तोगी, कृषी आयुक्त सूरज मांढरे आणि इतर अधिकारी उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.