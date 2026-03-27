Ratbagiri Forest Fire : वणव्यानंतरही बळीराजाची होरपळ; संगमेश्वरला सर्वाधिक झळ, उपाययोजनांची गरज

दीपक कुवळेकर संगमेश्वर : तालुक्यात गेल्या काही दिवसांपासून वणव्यांचे सत्र सुरूच आहे. दर दोन दिवसांनी वणवा लागण्याच्या घटना घडत आहेत. एका गावात शेतकऱ्याला प्राण गमवावे लागले आहे. संगमेश्वरपाठोपाठ लांजा आणि खेडमध्येही शेतकऱ्यांचा वणव्यामध्ये मृत्यू झाल्याच्या घटना घडलेल्या आहेत. .मानवी चुकांमुळे लागणारे वणवे रोखण्यासाठी गावपातळीवर यंत्रणा राबवणे शक्य असून, त्यासाठी वनविभागासह ग्रामपंचायतींनी पुढाकार घेणे गरजेचे आहे. संगमेश्वर तालुक्यात दर दोन ते तीन दिवसांनी डोंगरांना आग लागण्याचे प्रकार घडत आहेत. याची संबंधित विभागाकडे नोंद होतेच, असे नाही. .या आगीत वनसंपदा जळून खाक होत असून, पर्यावरणाचा समतोल ढासळत आहे. सर्वात मोठा फटका ग्रामीण भागातील पशुपालकांना बसत आहे. डोंगरदऱ्यांतील नैसर्गिक चारा या वणव्यांमुळे नष्ट झाल्याने गुरेढोरे चरायला न्यायची कुठे, असा प्रश्न शेतकऱ्यांपुढे आहे. यासोबतच जंगलातील वन्यप्राण्यांचा अधिवास नष्ट होत असून, आगीच्या विळख्यात सापडून अनेक वन्यजीव जखमी होत आहेत किंवा मृत्यूमुखी पडत आहेत..कोकणातील अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या फळबागा या वणव्यांमध्ये होरपळत आहेत. आंबा, काजू आणि कोकमच्या बागा आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडल्याने बागायतदारांचे लाखो रुपयांचे नुकसान झाले आहे. 'नैसर्गिक आपत्ती की, मानवनिर्मित संकट?' अशा कात्रीत शेतकरी सापडला असून, सरकारने या नुकसान भरपाईसाठी तातडीने मदत जाहीर करावी, अशी साद फळ बागायतदार घालत आहेत..स्थानिक नागरिकांच्या मते, हे वणवे केवळ कडक उन्हामुळे लागत नसून त्याला मानवी चुकाही कारणीभूत आहेत. नवीन गवत येईल, या समजुतीतून अनेकवेळा आग लावली जाते; परंतु त्याचे वणव्यात रूपांतर होते. हे वणवे शेतकऱ्यांच्या जिवावर बेतत आहेत. या प्रकारांमुळे तालुक्यातील निसर्गप्रेमी नागरिकांकडून तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे..'जर वणव्यांमुळे मनुष्यहानी होत असेल तर प्रशासन केवळ मर्यादा सांगून गप्प कसे बसू शकते?' असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. या घटनांची सखोल चौकशी करून जे लोक जाणीवपूर्वक आग लावतात त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करून कारवाई करावी..शेवटी मृत्यूने गाठलेच!मुर्शी गावातील एका शेतकऱ्याच्या घरासमोर वणवा पेटला होता. आपला संसार आणि कष्टाची माया वाचवण्यासाठी तो शेतकरी आग आटोक्यात आणण्यासाठी धावून गेला. जिद्दीने गेलेला तो बळीराजा पुन्हा परत आलाच नाही; दुर्दैवाने, तिथेच त्याला मृत्यूने गाठले..वनविभागाच्या सूचना जंगलातून प्रवास करताना सिगारेट किंवा पेटलेली काडी रस्त्याच्या कडेला फेकू नका. शेतकऱ्यांनी शेतातील कचरा किंवा काडीकचरा जाळताना वनांच्या सीमेजवळ पेटवू नये. ट्रेकिंग किंवा सहलीसाठी जाणाऱ्या पर्यटकांनी जंगलात स्वयंपाक करण्यासाठी आग पेटवू नये. काजू किंवा इतर फळबागांच्या संरक्षणासाठी बागेभोवती 'फायर लाईन' (जाळपट्टा) तयार करावा, जेणेकरून वणवा बागेत शिरणार नाही. जंगलाला जाणीवपूर्वक आग लावणे हा गंभीर गुन्हा आहे..विभाग दरवर्षी 'वनसप्ताह' आणि विविध माध्यमांतून नागरिकांमध्ये जनजागृती करण्याचे काम करतो; मात्र, बहुतांश वणवे हे खासगी मालकीच्या जागेत लागत आहेत. खासगी जागेत आग लागल्यास त्यावर कारवाई करण्याबाबत वनविभागाला कायदेशीर मर्यादा येतात.- सागर गोसावी, वनाधिकारी संगमेश्वर.