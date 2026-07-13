Konkan Railway : बाप्पाच्या आगमनासाठी कोकणात कधी जायचंय? रेल्वे आरक्षणाचे संपूर्ण वेळापत्रक आले समोर, एका क्लिकवर पहा

रत्नागिरी : लाडक्या गणरायाच्या आगमनासाठी चाकरमान्यांच्या मनात आतापासूनच बाप्पाच्या स्वागताची तयारी सुरू झाली आहे. यंदा गावी जायला रेल्वेचं तिकीट मिळेल ना, या काळजीने चाकरमान्यांना वेध लागले आहेत. दरवर्षीप्रमाणे रेल्वे आरक्षणाचा मोठा प्रश्न यंदाही (Konkan Railway Ganpati reservation dates) असून, गणेशोत्सवासाठी रेल्वे आरक्षणाच्या तारखा निश्चित झाल्या आहेत. येत्या १३ जुलैपासून पहिल्या टप्प्यातील बुकिंगला सुरुवात होत आहे..यंदा गणेश चतुर्थी १४ सप्टेंबर रोजी साजरी होणार आहे. त्यानंतर १५ सप्टेंबरला ऋषीपंचमी, १७ सप्टेंबरला ज्येष्ठ गौरी आगमन, तर १८ सप्टेंबरला गौरीपूजन होईल. यंदाचा गणेशोत्सव १४ ते २५ सप्टेंबर या कालावधीत असेल. त्यामुळे मुंबई महानगर परिसरातील लाखो चाकरमानी ११ ते १३ सप्टेंबरदरम्यान गावी पोहोचण्याचे नियोजन करत आहेत..दरवर्षीप्रमाणे यंदाही बुकिंग सुरू झाल्यानंतर अवघ्या काही मिनिटांतच सर्व गाड्या ‘हाऊसफुल्ल’ होऊन वेटिंग लिस्ट लागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे प्रवाशांनी सकाळी ८ वाजण्यापूर्वीच आयआरसीटीसीच्या संकेतस्थळावर किंवा मोबाईल ॲपवर लॉग-इन करून तयारीत राहावे, तसेच पीआरएस केंद्रांवरही वेळेत पोहोचावे, असा सल्ला रेल्वे जाणकारांनी दिला आहे..Koyna Dam Update : 12 दिवसांत तब्बल 41 TMC पाणी वाढले; पण धरण 100 टक्के भरण्यासाठी अजून किती पावसाची गरज? महाराष्ट्राच्या शेती अन् विजेबाबत चिंता वाढवणारी माहिती समोर.सध्या मध्य, पश्चिम आणि कोकण रेल्वेकडून गणपती विशेष गाड्यांची अधिकृत घोषणा झालेली नाही. मात्र, दरवर्षीच्या परंपरेनुसार जुलैच्या मध्यापासून टप्प्याटप्प्याने विशेष गाड्यांची घोषणा होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. गेल्या काही वर्षांत रेल्वे फेऱ्यांमध्ये सातत्याने वाढ झाली आहे. २०२३ मध्ये ३०५, २०२४ मध्ये ३५८, तर २०२५ मध्ये तब्बल ३८० विशेष फेऱ्या चालवण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे यंदाही प्रवाशांची वाढती गर्दी लक्षात घेऊन रेल्वे प्रशासन अधिक गाड्या सोडेल, अशी आशा चाकरमानी व्यक्त करत आहेत..आरक्षणाचे वेळापत्रकगणेशोत्सवासाठी कोकणात जाणाऱ्या प्रवाशांसाठी रेल्वे आरक्षणाची तारीखही निश्चित झाली आहे. भारतीय रेल्वेच्या १२० दिवसांच्या आगाऊ आरक्षण नियमांनुसार ११ सप्टेंबरच्या प्रवासासाठी १३ जुलैपासून बुकिंग सुरू होईल. त्यानंतर १२ सप्टेंबरच्या प्रवासासाठी १४ जुलै, १३ सप्टेंबरसाठी १५ जुलै, गणेश चतुर्थी अर्थात १४ सप्टेंबरच्या प्रवासासाठी १६ जुलै आणि गौरी आगमनासाठी १७ सप्टेंबरच्या प्रवासाचे आरक्षण १९ जुलैपासून सुरू होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.